[株式会社ウカ]





この度、トータルビューティーカンパニー uka(@instauka,@ukacojp)はユナイテッドアローズと uka×UNITED ARROWS orange study の第2弾となるコラボレーションをいたします。



誰の肌も美しく昇華させる色の研究である uka の study シリーズ。ユナイテッドアローズのブランドカラーである“UA TAN”から着想を得たコラボレーションです。今回は、色での表現ではなくブランドカラーの研究として、studyシリーズ初となるヘアオイルを発売いたします。



22AWのシーズンテーマでもある「LOVE」をイメージし、冬のヘアケアに着目。uka の “Girls on the beach”の処方の2層式の軽い質感のオイルミスト。過去の限定ネイルオイルから、フランスのママンが作る伝統的な焼き菓子“シャンドュリエ”の香りを完全復刻しました。



フルーツがたっぷり入ったママンの愛を感じる香り。トップノートのオレンジから、シナモンのスパイシーな中にバニラの甘さを感じる香りで、 冬の紫外線や、乾燥から髪を守ります。小腹が空いたときの香りのおやつとしてお楽しみください。







uka hair oil mist orange study

容量:50mL

価格:4,510円(税込)

お取り扱い店舗:オンラインストアを含めたユナイテッドアローズ全店舗

※ukaでのお取り扱いはございません

https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/item/1900022F0067





-------------------------------------------------------



●uka 公式オンラインストア ukakau

https://ukakau.com/



●uka HP

https://uka.co.jp/



●Instagram

uka Salon & Store Info(@instauka)

https://www.instagram.com/instauka/



uka Official Brand Account(@ukacojp)

https://www.instagram.com/ukacojp/



ukafe(@ukafe.info)

https://www.instagram.com/ukafe.info/



●Twitter

公式Twitterアカウント(@uka_official)

https://twitter.com/uka_official



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-16:46)