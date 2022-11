[OVER20&Company.]

誰もが「BLACK」も持ち合わせているけど、他者とのツナガリを大切にできる、そんな未来への一歩が始まる。



株式会社OVER20&Company. (本社:東京都港区、代表取締役:石堂里佳・糸井達哉)が展開する次世代成長支援事業のうち、主にプレ社会人を対象とした成長共創事業「わたしの未来はイキテル!anyグローバルリーダープログラム」(https://www.project-any.com)は、any関係者を集めて11月30日(水)にバーチャルイベントを開催するにあたり、特設サイトを本日より公開いたしました。







「わたしの未来はイキテル!anyグローバルリーダープログラム」とは





当社が展開する「わたしの未来はイキテル!anyグローバルリーダープログラム」は、次世代のグローバルリーダーを創出する教育インフラを民間協働で運営するプロジェクトです。社会が一体となって世界で活躍するリーダーを育成し、2032年までに10万人の次世代リーダー創出を目指します。







any MEETUP EVENT特設サイトについて













<イベント概要>



半年に1度行われるany関係者による大規模イベントの第1回が11月30日(水)に開催されます。



このイベントでは、anyのプログラムを実際に見ることができたり、メンタープログラムをお試しすること、学生や共創パートナーとコミュニケーションをとることができます。



また、これまでのany参加生のビジョンや思い、アンケートデータなどを集めた展示会も開催しています。





・テーマ:「わたしの未来はイキテル!~BLACK AND WHITE~」



・開催時間:11/30(水)18:00~21:30



時間内は入退場自由です。



・参加者:any生、共創パートナー、メディア関係者、参加予定者



今回のイベントは66人まで参加可能です。人数制限がありますので、参加される方は、お早めにお申し込みいただきますようお願いいたします。



・場所:バーチャルオフィス



PCやタブレットでの使用をお勧めいたします。スマートフォンをご利用される方は、別途ご連絡ください。



・主なイベントタイムスケジュール



any STUDY 19:00~20:30



any DIVERSITY DISCUSSION 19:00~21:00



NEXT GENERATION MENTOR 18:00~21:30



その他時間内常設スペース any MUSEUM / OVER20&Company.WORLD / BLACK SPACE



・特設サイト:https://www.project-any.com/meetup-event





■株式会社OVER20&Company.について

「20代から、世界を変える」をステートメントに、企業向けに20代に特化した社外メンターサービス「MENTOR WORKOUT」、並びにプレ社会人向け教育プログラム「any」を展開。Jリーグクラブチームや丸亀製麺様などにサービス導入。20代のモチベーション向上率87%などの実績あり。



