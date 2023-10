[株式会社トランジットジェネラルオフィス]

株式会社トランジットジェネラルオフィス(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:中村貞裕、以下トランジット)は、国立公園の環境保護と保全のために始動、生息地の復元など持続可能な自然維持や公園の運営のために一部売上金を寄付するECOブランド「PARKS PROJECT」に賛同し、パートナー企業として美しい自然環境を残すべく活動をスタートいたします。

拠点となるのはトランジットが運営する“おいしいキャンプ”がテーマのアウトドア複合施設〈FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳〉。八ヶ岳の森の保全・保護を目的とした森林保全活動やボランティア活動を実施、継続し、ネイチャーポジティブなメッセージを発信します。

2023年9月に1周年を迎えた〈FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳〉は、「PARKS PROJECT」との取り組みの皮切りとして10月21日(土)より1ヶ月間「PARKS PROJECT」の既存商品を店頭で取り扱うPOP UP SHOPを開催。

八ヶ岳の森に関わる様々な事業や活動に対する共感者を増やし、国立公園や国定公園などの自然公園への関係人口、関係企業を増やすことを目的としています。さらに森林の保全活動やボランティア活動も実施予定。さらなる活動の場を広げます。



「PARKS PROJECT」POP UP SHOP 概要







場所:FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳 センターハウス内イベントスペース

日程:2023年10月21日(土)~11月21日(火)

時間:Open11:00~Close18:00

内容:PARKS PROJECT既存アパレル商品の販売



人々に影響を与える“遊び場”を創造するカルチュラル・エンシジニアリング・カンパニー。

「おいしい」をキーワードに、レストランからコーヒーロースターまで幅広いジャンルを展開し、日本初上陸となる海外人気レストランの誘致や他社ブランドのオペレーションをおこない約120店舗を運営しています。飲食店にとどまらず、ホテルなどのリゾート施設や鉄道をはじめとした交通施設、商業施設、オフィス、レジデンスなど様々な「場」のブランドプロデュースを手掛け、近年「NFT」アートや「ゴルフブランド」事業にも参画。

ユニークなアイデアを掛け合わせ、ワクワクする『ON』へスイッチが切り替わるような唯一無二の“遊び場”を作り、これまでにない新たな文化を根付かせています。



ABOUT:FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳







FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳は、 八ヶ岳連峰と南アルプスの自然に囲まれた場所にあるキャンプ・カフェ・サウナ・ショップ・プレイグラウンド・ワーケーションオフィスからなるアウトドア複合施設です。

都心から車で約2時間、小淵沢インターからも5分程度の近距離で近隣には道の駅や温浴施設などもあるアウトドアレジャーには絶好の立地となっています。約18,000坪の森のなかに人々が集まり自然を感じ、この先もより良いかたちで森を受け継いでゆく。

そんな豊かな人と自然との関係をここから伝え広がっていって欲しいそんな思いでFOLKWOODと名付けました。

地元食材を使ったお手軽なキャンプ飯ミールキットやBBQセットなど、食べることも作ることも思いきり楽しむ八ヶ岳の豊かな自然のなかでの“おいしいキャンプ” を存分に味わいください。



名称:FOLKWOOD▲VILLAGE▲八ヶ岳

よみ:フォークウッド▲ビレッジ▲ヤツガタケ

住所:山梨県北杜市小淵沢町 3900-2(小淵沢IC車5分)

面積:約18,000坪



Instagram:https://www.instagram.com/folkwood_campground/

HP:https://folkwood-camp.com/page



パートナー:株式会社オーチョ・ブライト・インターナショナル



ABOUT:PARKS PROJECT







NATIONAL PARKS(国立公園)を守るため、 KEITHとSEVAGによってアメリカ で2014年から始動したプロジェクト。 売上金の一部を生息地の復元などの持続可能な自然維持や公園の運営のために寄付するECOブランドで、各国立公園や国定公園などをイメージしたデザインのプロダクトを展開しています。

環境省と連携した国立公園オフィシャルパートナーとして商品を通じて日本の34 国立公園をブランディングし、売上の一部を国立公園の保全や保護に寄付、さら にPARKS PROJECTに共感する方々と一緒に行う国立公園内ボランティア活動を 実施継続。国立公園の未来が持続可能なものになることを目的に活動するプロ ジェクトです。

PARKS PROJECT JAPANは、国立公園に対するボランティア活動と寄付の持続性を最も重要と考え、その実現のために商品の開発と販売を行なっています。

環境省レンジャー、地域ガイド、ローカルプレイヤーの方々と、国立公園の環境と課題を共有し、若者達を巻き込み、子供達の未来のために美しい国立公園の自然環境を残していく活動を続けていきます。



Instagram:https://www.instagram.com/parksproject_japan/

HP:https://parksproject.jp/



