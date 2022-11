[TATRAS INTERNATIONAL株式会社]





TATRAS INTERNATIONALが展開するTATRAS直営店をショップインショップとして持つセレクトショップ【TATRAS CONCEPT STORE】にて、アメリカ・ロサンゼルス発のジュエリーブランド【SERENITY JEWERLY 】のPOP UP STOREを開催いたします。







TATRAS INTERNATIONAL(株)が展開する【TATRAS CONCEPT STORE】にて、

L.Aのジュエリーブランド、【SERENITY JEWERLY】のPOP UP STOREを開催いたします。

【SERENITY JEWERLY】は繊細で上品なデザインに、最上級で厳選された純金・ダイアモンド・宝石だけを扱い、“毎日身につけることができ、世代を超えても色褪せない”クオリティにこだわった商品を展開しているジュエリーブランドです。

今回のPOP UPではモデル、女優として活躍する高橋メアリージュンさんとの初のコラボコレクション”Leon necklace”もローンチいたします。

ライオンをモチーフにデザインされた “Leon necklace”、は内なる穏やかさが優しい世界へと繋がり、どんな逆境も乗り越えられる芯の強さ、自分を信じることができるような「心の平和」のリマインダーとなれるようにという意味が込められています。

またPOP UPの初日、2日目には、デザイナーのSAORI氏による来店イベントも開催いたします。





《 SERENITY JEWERLY POP UP STORE》

12/3(Sat)~ 12/11(Fri)

*デザイナー来店イベント 12/3(Sat),4(Sun)



TATRAS CONCEPT STORE 日比谷店

東京都千代田区有楽町1-1-2

東京ミッドタウン日比谷

日比谷三井タワー2階 201

03-6273-3400



ONLINE: https://tatrasconceptstore.com/



高橋メアリージュンが思い焦がれ続けるライオン。

王者の風格を持つライオンは、力強く勇敢でコミュニケーション能力の高い生き物というイメージがある一方で、実は穏和で愛情深い寛大な性格で「心の平和」の象徴ともされている。

彼女が今回ライオンをモチーフにデザインした“Leon necklace”は内なる穏やかさが優しい世界へと繋がり、

どんな逆境も乗り越えられる芯の強さ、いかなる時でもブレずに自分らしく、自分を信じることができるよう自身の「心の平和」のリマインダーとなれるようにとの意味が込められている。



ライオンの表情から感じ取れる強さと同時に立体的な丸みのあるタテガミを細かく刻んだディテール、さらに全体の形を丸型に近づけることでやさしさも感じられるようなデザインになっている。



高橋メアリージュンIG: maryjuntakahashi



-SERENITY JEWERLY(セレニティ ジュエリー)-



繊細で上品なデザインに、最上級で厳選された純金・ダイアモンド・宝石だけを扱い、“毎日身につけることができ、世代を超えても色褪せない”クオリティにこだわった商品を展開している、アメリカ・ロサンゼルス発のジュエリーブランド。

ブランド名にもある“Serenity” とは平穏、安らぎを意味し、つけているだけで穏やかな心でいられるようなピースを届けたいという思いが込められている。

多様性に富んだ世界の中で【SERENITY JEWERLY】を身につけることでそれぞれの個性を最大限に生かし、その人々がさらに美しく輝くようサポートをする。



https://jp.serenityjewelryla.com

IG:@serenityjewelry_la



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-19:16)