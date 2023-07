[レミー コアントロー ジャパン]

~2023年8月30日(水)18時より~



”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロー ジャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、この度、セント レジス ホテル 大阪とともに、毎月最終水曜日に『シェフズ・テーブル with テルモン』を開催することを決定いたしました。初回となる第1回目は8月30日(水)に行われます。









10月の最終水曜日は「サステナビリティ・デー」。持続可能な形で環境に配慮することの重要性とそのためのステップについて改めて考える日として、海外では広く認識されているこの日へのリスペクトを込めて、『シェフズ・テーブル with テルモン』を今後1年間、毎月最終水曜に開催予定。

今回のコラボレーションは、テルモンの「母なる自然の名のもとに」プロジェクトを通じて、妥協なく環境に配慮したシャンパーニュ造りに取り組み続けている姿勢と、セント レジス ホテル 大阪の革新、進化、洗練された生き方といったセントレジスの精神に基づき、ラグジュアリーとサステナビリティの両立を目指して取り組みを続けていることから、両社の目指す未来に向けて、今回のコラボレーションが実現。

1年間を通じて共催され、第1回目となる8月は、1階フレンチレストラン「ル ドール」のシェフ ジャニア・カビラジが、関西近郊で採れる野菜や魚などの食材や、地元農家から仕入れたハーブをふんだんに使用し、「サステナブル」「自然」をテーマに、旬の味、夏をイメージして考案したメニューが提供されます。

当日は、イタリア製シャンデリアが印象的なエンパイアボードルームでお料理とテルモンのペアリングを堪能いただきながら、再生可能なテルモンのボトルを使ったディスプレイも特別に披露されるなど、限定感あふれる会となっています。











■メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt







