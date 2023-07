[株式会社 ADDIX]

株式会社ADDIX(所在地:東京都港区、代表取締役社長:伊藤雄剛、以下:ADDIX)は、アウトドアメディア『フィールドライフ』、『ランドネ』、『PEAKS』がプロデュースする、体験コンテンツ満載のキャンプインイベント「Feel EARTH 2023 × 学びの森 with Camp Jeep(R)」を、2023年8月5日(土)~6日(日)に静岡県富士宮市のふもとっぱらキャンプ場で開催いたします。





Feel EARTH 2023 × 学びの森 with Camp Jeep(R)

https://funq.jp/feelearth2023





今年の「Feel EARTH」のテーマは、“~自然と遊ぶライフスタイル~”。

簡単に“知識“を検索できるいま、重要なことは“体験“です。キャンプや山登り、川下りやカヤック、サイクリングやスキー。自然で遊ぶと、暑さや寒さ、眩しさや暗さ、木々の匂いや動物の声、いろんなものが混ざった風景を全身で感じられます。家族や仲間にとって、アウトドアが特別なものではなく“暮らし”の一部になることを願い、4年ぶりの「Feel EARTH」、ふもとっぱらキャンプ場で開幕です。



新型コロナウイルスの影響に伴い、オンラインでつながる趣味イベント「FUNQフェス(https://funq.jp/funq/fes2021/)」や、「ランドネオンライン(https://yolo.style/randonnee/autumn_2021/)」といった配信型イベントを実施。オンラインのイベントでも延べ10万人の趣味人にご参加いただくなど、コアなファンとのつながりを強めてまいりました。また、3密を避けるキャンプブームによってアウトドアがより生活者の身近となった今、ソロキャンプ層やキャンプの楽しさに目覚めたファン層の増加、家族連れでの非日常・アウトドア体験へのニーズが高まっており、前回開催した2019年から、今回約4年ぶりの屋外大規模イベント「Feel EARTH」開催実現に至りました。



イベント開催概要







名称:Feel EARTH 2023 × 学びの森 with Camp Jeep(R)

開催日時:2023年8月5日(土)~6日(日)

場所:ふもとっぱらキャンプ場(〒418-0109 静岡県富士宮市麓156)http://fumotoppara.net/

参加申込:https://funq.jp/feelearth2023

公式SNS:https://www.facebook.com/feelearthei

企画運営:株式会社ADDIX



「Feel EARTH 2023 × 学びの森 with Camp Jeep(R)」のコンテンツ







会場を盛り上げる音楽ライブをはじめとするステージコンテンツや、アウトドアがより楽しくなるお買い物ブース、キャンプで試したくなる料理対決など内容は盛りだくさん。アウトドアがもっと好きになるクラフト系ワークショップやキッチンカーも多数出店する予定です。



【LIVE / STAGE】

会場で一番注目の集まるメインステージは、ミュージックライブやヨガ、キャンプファイヤーやじゃんけん大会など、参加者が“ひとつ”になれる企画を両日開催!



【ACTIVITY / WORKSHOP】

クライミングやスラックラインなどイベントならではのコンテンツのほか、親子で楽しめるワークショプなど、フィールドでしか味わえないアウトドア体験を楽しめます。



【MARKET】

アウトドアブランドやクラフト作家さんのブースでは、会場限定のアイテムの販売やサンプリングも実施予定。買い物欲がくすぐられること間違いなし!



【FOOD】

キッチンカーで購入できるごはんやドリンクを青空の下で食べれば、さらに美味しく感じられるはず!夜はお酒とおつまみでイベントならではの特別な夜を過ごそう。



【Special Contents】

●Jeep(R)️試乗体験

会場内の特設コンテンツブースでは、ジープの同乗体験が可能。貸し切りならではの広いフィールドで、ジープの走行性能を思う存分体験できるエリアです。



●学びの森

ふもとっぱらが運営するファミリー向けイベント「学びの森」が同時開催されます。“森と生き物”にふれるなかで、子どもたちが “いのちの大切さ”を学ぶことができる体験型コンテンツです。





過去「Feel EARTH」開催の様子









フィールドライフ・PEAKS・ランドネとは







【フィールドライフについて】

2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。『これからアウトドアアクティビティを始めたい』というエントリー層や、フィールドでの楽しみ方をよく知る、コアなアウトドア好きに向けて発行。毎回テーマを絞った特集や人気ライターによる各連載、山、川、海など日本のさまざまなフィールドで楽しめる、季節に応じたアウトドアでの遊び方をご紹介しています。年4回/3,6,9,12月末発行、全国約2,000か所のアウトドア専門店で無料配布、また「Kindle」「楽天Kobo」をはじめ公式WEBサイトFUNQ内でもお読みいただけます。

フィールドライフWEB:https://funq.jp/fieldlife/



【PEAKSについて】

装備を揃え、知識を貪り、実際に経験し、自分を高めていく。そんな山の喜びを感じてもらうための登山専門メディアです。山にハマる若者や洗練されたスタイルの熟年層に向け、注目の最新ギア&ウエアも積極的に取り上げます。

PEAKS WEB:https://funq.jp/peaks/



【ランドネについて】

山歩きの旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方を探す、すべての人たちのスタイルを「ランドネ」と呼び、それをより豊かにする情報を発信するメディア。山や自然を楽しむ方法を気軽に知りたい人に向けたルート情報やコーディネートから、山や自然に関わることをライフワークにしていきたい人への一歩深い山旅情報までをお届けしています。

アウトドアブランドとのコラボアイテム開発や、山ごはんや山小屋泊で役立つオリジナルアイテム販売、地方自治体と旅プランの企画やコミュニティサービス「Mt.ランドネ」など、ひとりでも多くの人にアウトドアを楽しんでもらえるようなコンテンツを今後も幅広く展開していきます。

ランドネWEB:https://funq.jp/randonnee/





【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名:株式会社ADDIX https://www.addix.co.jp/

代表者:代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地:東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容:事業創造支援(ソリューション事業・タレント事業)、自社事業創造(プラットフォーム事業)



