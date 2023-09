[株式会社 FM802]





テキサス州オースティンで行われている音楽を中心としたフェスティバル・SXSW(south by southwest)をモデルに大阪ならではのアイデアを盛り込みながら、毎年秋に大阪ミナミエリア一帯にて開催してきたショーケース・ライヴ・フェスティバル 『FM802 MINAMI WHEEL』。

続々と出演者が決定!本日、第三弾出演アーティスト122組と日割りを一挙発表!そして一般発売に先がけ、9月7日、8日と全券種先着先行受付を行います!



今年で25回目の開催となる『MINAMI WHEEL』。ミナミの街全体が一大MUSIC PARKと化します!

まだ見ぬアーティストとの新しい出会い、大好きなアーティストのライブをハシゴして回る楽しみ、他にも色々とパワーアップ!今年のミナホは一味違います。お楽しみに!



【イベント詳細】

●イベント名:Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2023

(読み:エッグスプレゼンツ・エフエムエイトオーツー・ミナミホイール・ニセンニジュウサン)

●開催日時:2023年10月7日(土)・10月8日(日)・10月9日(月・祝)

各日 12:00 OPEN /12:30 START予定 (21:00終了予定)

●出演アーティスト: ※各日五十音順、太文字下線が第三弾アーティスト

【10/7(土)】

I Don't Like Mondays. / ao / あすなろ白昼夢 / asobi / Absolute area / アルコサイト / arne / あるゆえ / Amber's / UNFAIR RULE / ITAZURA STORE / 問題總部 It’s Your Fault(from TAIPEI)/ VivaOla / ウマシカて / umitachi / ウルトラ寿司ふぁいやー / ego apartment / oOo / Organic Call / おとなりアイニー / omeme tenten / オレンジスパイニクラブ / COWCITY CLUB BAND / KADOMACHI / カネヨリマサル / 果歩 / Kamisado / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / かりゆし58 / かわにしなつき / きのぽっぽ / GAMBS / 極東飯店 / Killing Time / Kvi Baba / 空白ごっこ / GLASGOW / Kruglyy / Cody・Lee(李) / komsume / ザ・シスターズハイ / Some Life / THE 雷楽 / ザ・リーサルウェポンズ / 三四少女 / the shes gone / Chevon / シトナユイ / シャイトープ / ZILLION / シンガーズハイ / すいらん / SUIREN / Souvenir / 鈴木鈴木 / Suzumushi / SpendyMily / THREE1989 / 3markets[ ] / DURDN / daisansei / 大翔 / tiny baby / 立花綾香 / Dannie May / 谷村咲月 / Tani Yuuki / チョーキューメイ / Chilli Beans. / Dict. / This is LAST / DAYBAG / 天上天下 / DOLLPARTS / Dr. Smokin' Frog / とた / TOMOO / ドラマチックアラスカ / TRiFOLiUM / トンボコープ / なきごと / NIKO NIKO TAN TAN / Newspeak / ネオンと無重力 / 不眠旅行 / Norenn / パーカーズ / 鸟撞/Birdstriking(from Beijing) / 灰かぶり / バイリンジボーイ / バウンダリー / puggs / Hakubi / HATAKE / 鳩とスパイス / Panorama Panama Town / Pulplant / 板歯目 / HAND DRIP / peanut butters / ヒグチアイ / Bigfumi / ビレッジマンズストア / 広瀬大地 / fews / FINLANDS / Who-ya Extended / POOL ICE MOON / 富金原佑菜 / フジタ カコ / fusen / プッシュプルポット / フリージアン / Furui Riho / BOKUKARA / bokula. / Bocchi / POP ART TOWN / Maki / まちぶせ / MACK JACK / ma℃ister /Mlle. / 眉村ちあき / まんぷく / ミイ / 三阪咲 / Mississippi Khaki Hair / 宮川愛李 / Myuk / みらん / muque / 紫 今 / Mega Shinnosuke / め組 / メとメ / MOSHIMO / MONO NO AWARE /YABI×YABI / 山合圭吾 / 山田あさひ / 由薫 / U.for / LAUSBUB / ラッキーセベン / Laughing Hick / Ran / Lym / リスキーシフト / リュックと添い寝ごはん / リリィさよなら。 / Ruby Seaside / Leina / ReiRay / レトロリロン / Laura day romance / LOCANDA / 606号室 / LONGMAN / World's End Super Nova



【10/8(日)】

AARON / aioi / 愛はズボーン / Ivy to Fraudulent Game / azure / AFTER SQUALL / アマイワナ / 雨と理科室 / アメノイロ。 / AliA / アンと私 / 1-SHINE / idom / wi wick / WeekendAll /上野大樹 / 汐れいら / 浦小雪 / AIRCRAFT / a子 / OKOJO / osage / おとなりにぎんが計画 / 音羽-otoha- / かずき山盛り / Gum Girl /栢本ての / からあげ弁当 / カラノア / kalmia / KITANO REM / きばやし / CAT ATE HOTDOGS / Gill Snatch / Qoodow / goomiey / krage / claquepot / Klang Ruler / クロロカンナ / #KTちゃん / ケプラ / 声にならないよ / ゴホウビ / コレサワ / SARM / Sound Design Works / the quiet room / SOMETIME'S / 栞寧 / 時速36km / SHIFT_CONTROL / しまも / JAM LILLY / shallm / シユイ / 13.3g / SUGARLUNG / SHO-SENSEI!! / XinU / Sweets / ズカイ / SUKEROQUE / ステエションズ / Stellar Light Glory / すりぃ / THREEOUT / Set Free /センチメンタルリリー / 底なしの青 / 大東まみ / 竹内唯人 / Dabda with Takashi Kashikura / TAMIW / Czecho No Republic / ちたへんりー / ちゃくら / 超能力戦士ドリアン / chilldspot / 帝国喫茶 / THIS IS JAPAN / 鉄風東京 / DeNeel / tonerico / ドミノンストップ / TRACK15 / NAQT VANE / ナツノコエ / 名無し之太郎 / 703号室 /南無阿部陀仏 / Niiiya / 握りしめた2円 / 猫背のネイビーセゾン / BURNABLE/UNBURNABLE / 超级斩/HYPER SLASH(from Guangzhou) / ハク。 / BüG-TRIPPER / はしメロ / ハシリコミーズ / Buzz72+ / バターマーマレード / 初恋モーテル / ハナフサマユ / HALDONA / HALLEY / Hello Sleepwalkers / Hello Hello / Bialystocks /PK shampoo / peeto / Billyrrom / POOLS / プランクトン / Bray me / PLOT SCRAPS / berry meet / 黒子首 /ポップしなないで / ポンツクピーヤ / Mercy Woodpecker / マイアミパーティ / macico / まなこ / マルシィ / Monthly Mu & New Caledonia / 海羽 / Mr.EggPlant / 水になれば、 / 見田村千晴 / ミヤケ武器 / みゆな / ミライト / moon drop / muk / Meik / meiyo / Mellow Youth / MO‘FREE / Monenai / 桃色ドロシー / 森 大翔 / ヤングスキニー / YUTORI-SEDAI / ゆらる / ヨイズ / 米澤森人 / yobai suspects / 夜の最前線 / Lala / リアクション ザ ブッタ / Re:name / リフの惑星 / ルサンチマン / Lay / redmarker / Lenny code fiction / LOCAL CONNECT / WANG GUNG BAND



【10/9(月)】

Are Square / ISAFAT / アイビーカラー / アイラヴミー / IRIS MONDO / Aile The Shota / 青い / 青とフーカ / 明るい赤ちゃん / 明くる夜の羊 / 4s4ki / アシガルユース / Asilo / asmi / ASOBOiSM / Atomic Skipper / A夏目 / Appy lil Quokka / アボカドガゼル / amanojac / ammo / AYANE / ayaho / Andend boom / Enfants / anewhite / アンユースレス / imase / Wisteria / the whimsical glider / UEBO / WENDY / um-hum / Apes / EYRIE / EOW / SG / ES-TRUS / エルスウェア紀行 / Awkmiu / OCEANS / 碧海祐人 / Ochunism / オトむしゃ / オメでたい頭でなにより / ORCALAND / Kaco / 門脇更紗 / カモシタサラ(fromインナージャーニー) / カライドスコープ / カラコルムの山々 / CULTURES!!! / Kanna / クジラ夜の街 / グソクムズ / CRYSOON / goethe / Kenta Dedachi / 古墳シスターズ / Conton Candy / THE 2 / silent sparkle / saji / ザ ステアーズ / the paddles / Subway Daydream / The Muddies / The right / Sawa Angstrom / 35.7 / 3SET-BOB / ジ・エンプティ / SEE / SiMA / SherLock /Jam Fuzz Kid / 奢る舞けん茜 / 少年キッズボウイ / Sean Oshima / 健やかなる子ら / SLMCT / ぜったくん / Soi / downt / タケモト リオ / w.o.d. / Chego / 近石涼 / Chimothy→ / DNA GAINZ / Daisycall / Deep Sea Diving Club / TETORA / 東京初期衝動 / 灯橙あか / totemぽぉる / tonun / 中嶋ユキノ / なかねかな。 / 南壽 あさ子 / なもなき / ニィキュッパ / にしな / Noranekoguts / Bye-Bye-Handの方程式 / 怪物の涙 /橋本桃子 / pachae / bane / PULPS / HelloNewWorld / ハローモンテスキュー / ヒグラシ / Hwyl / poor man's rose / FATE BOX / Fluffy / a frankenlouie / ブランデー戦記 / フレンズ / ペンギンラッシュ / マイナマインド / 前田琴音 / MAMAHUHU(from shanghai) / 水咲加奈 / みみみ食堂 / Maverick Mom / mogari / moki / 八木海莉 / YAJICO GIRL / やましたりな / 山本彩 / YAMORI / ヤユヨ / ゆいにしお / yutori / 優利香 / ユレニワ / ヨナツメ / Yobahi / (夜と)SAMPO / Radicalism / Lovebuff / reGretGirl / ルイ / RUNG HYANG / レイラ / Rainscope / レトロマイガール!! / WORLDWANDWOOD / wagamama / WashiFura / 忘れらんねえよ / 1999s / ワンダフル放送局



●会 場:club vijon / hillsパン工場 / ANIMA / SUNHALL / FANJ twice / DROP / VARON / BEYOND /

AtlantiQs / Pangea / BRONZE / CLAPPER / BIGCAT / CONPASS / OSAKA MUSE / FootRock&BEERS / OSAKA RUIDO / JANUS / soma / FANJ /なんばHatch(7日のみ)



●チケット:9月9日(土) 一般発売予定

3DAYS PASS (全会場共通3日間通し券)=11,000円(税込)

SATURDAY PASS (全会場共通・土曜限定1日券)=4,900円(税込)

SUNDAY PASS (全会場共通・日曜限定1日券)=4,400円(税込)

MONDAY PASS (全会場共通・月曜限定1日券)=4,400円(税込)

【注意事項】

※1ドリンク600円(税込) 別途必要 。

※ドリンク代はPASS交換時にお支払いいただきます。

※ドリンクチケットはPASS1枚につき1枚ご購入いただきます。(3days Passの方も1枚となります)

※ドリンクチケットは なんばHatchを除く、MINAMI WHEEL開催ライブハウス20か所で期間中に限り使用可。

※チケット代には販売事務手数料¥1,000(税込)を含みます。

(イベント中止による払い戻しの場合、販売事務手数料を除いた金額を払い戻します)

※出演者の変更に伴う払い戻しは致しません。

※当日券の発売は未定です。

※一部の会場は完全入れ替え制となります。

尚、入れ替え制についてはFM802 MINAMI WHEEL 2023 専用アプリにて事前申し込みいただき、抽選にて優先観覧登録を予定しております。(後方は当日の入場状況により、当日並んだお客様でも観覧いただける場合がございます)

※ライブ映像の生配信について一部調整中です。後日改めて発表致します。

※大阪府の条例により夜7時以降は、16歳未満のお客様は保護者同伴の上ご入場下さい。

※10月7日(土)のみ、なんばHatchを12:30~(予定)ライブ会場として使用いたします。

MINAMI WHEEL 2023の3DAYS PASS、SATURDAY PASS提示でご入場いただけます。

※10月7日(土)なんばHatchのみに入場可能なチケットを後日限定枚数発売予定です。



●先着先行受付(全券種):

9月7日(木)18:00~9月8日(金)23:59

イープラス https://eplus.jp/mw-2023/

●主 催:FM802 / MINAMI WHEEL2023 事務局

事務局構成団体=FM802/ウドー音楽事務所/キョードー大阪/GREENS CORPORATION/サウンドクリエーター/清水音泉/スマッシュウエスト/ソーゴー大阪/PLUMCHOWDER/ページ・ワン/夢番地)

●特別協賛:Eggs

●協 賛:ZIPPO / ZIMA / い・ろ・は・す

●協 力:大阪音楽大学 /Brooklyn Parlor OSAKA / 心斎橋ビッグステップ

●イベントHP:https://minamiwheel.jp/

●ビジュアル:岡田将充(OMD) (https://www.instagram.com/okada_masamitsu/)

●お問合せ:FM802リスナーセンター info@funky802.com (月曜~金曜 11:00~17:00)



■Eggs

「Eggs(エッグス)」(https://eggs.mu/)は、株式会社エッグスが運営する、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと50万人以上のリスナーが登録する無料音楽プラットフォームです。

個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「TOWER CLOUD(タワークラウド)」(https://towercloud.jp/)を展開し、国内外の主要音楽配信ストア(DSP)へのディストリビューションやYouTubeの収益化、CD制作からタワーレコードでの販売契約まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。



【関連イベント開催決定】

MINAMI WHEEL 2023のチケットを持っていればお得に楽しめるイベントも続々開催決定!

詳しくはFM802 MINAMI WHEEL 2023のHPをチェックしてください。

●『CONTACT!!Vol.24 -MINAMI WHEEL EDITION-』

日時:9月20日(水) 19:00開演

会場:BIGCAT

出演アーティスト:Conton Candy / ズーカラデル / 森大翔

問合せ:BIGCAT 06-6258-5008

※『MINAMI WHEEL 2023』のチケットを購入された方はドリンク代のみで入場可(抽選制)



●『ミナミDEジャイガンティックに奏でまタイVer.ムキアイタイ ~MINAMI WHEEL EDITION~』

日時:9月23日(土・祝) 17:00開演

会場:Zepp Namba(OSAKA)

出演アーティスト:日食なつこ/ヒグチアイ/松本素生(GOING UNDER GROUND)/由薫

問合せ:プラムチャウダー 06-6357-6969<平日:12時~18時>

※『MINAMI WHEEL 2023』のチケットを購入された方はドリンク代のみで入場可(抽選制)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-20:46)