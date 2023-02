[パーソルイノベーション株式会社]

~『やりたい!を副業に vol.19』 副業人材マッチングサービス『lotsful』案件特集~



総合人材サービス、パーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(本社:東京都港区、代表取締役

社長:長井 利仁)が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful(ロッツフル)』(https://lotsful.jp/)

は、キャリアのアップグレードを目指す個人が「やりたいこと」や「好きなこと」に積極的にチャレンジし、

キャリアやスキルを広げることを支援する副業案件特集『やりたい!を副業に』 の第十九弾を2023年2月16

日(木)より公開することをお知らせします。今回は、 『Web3/XRで世界の日常を変える!副業案件特集

(https://lotsful.jp/specials/challenge19-web3)』と題して、特設ページにて12社15件の副業プロジェクト

を一挙に公開します。









■NFTやメタバース、XRなど話題のWeb3をテーマに全12社の副業案件を特集!

第十九弾である今回は、『Web3/XRで世界の日常を変える!』をテーマに、合計15件の副業案件を公開します。UCバークレー発のスタートアップアクセラレータ『Berkeley SkyDeck』に採択された株式会社Final aim、VR/AR/XR技術を用いたロケーションベース・エンターテインメントの企画制作を行う株式会社ダイナモアミューズメント、ARシューティングアプリなどのゲームを開発・提供するGraffity株式会社、アバターが使えるWEB会議ツールを展開する株式会社キッズプレート、90年代のジャパニーズSF作品をオマージュしたNFTコンテンツを制作する株式会社Pictoriaをはじめ、全12社が新たに副業人材の募集をスタートします。初めて副業にチャレンジする方も、『lotsful』がスキルプロデュースを実施したうえで、強みを活かせるプロジェクトとマッチングします。この機会に、是非ご登録してみてください。



■特設ページ

https://lotsful.jp/specials/challenge19-web3



■副業人材募集中!掲載企業一覧

DeMind Inc.

株式会社ダイナモアミューズメント

Final Aim Inc.

Graffity 株式会社

株式会社キッズプレート

株式会社 Pictoria

株式会社 PitPa

SUSHI TOP MARKETING株式会社

TECHFUND Inc.

株式会社 UPBOND

WIZAPPLY 株式会社

株式会社 woorth



■『やりたい!を副業に』副業案件特集について

副業案件探しにおいては、自分に"何ができるか"を客観視し、アウトプットする力が非常に重要です。一方で、自分が "何をしたいか"、"どんなことに携わっていたいか"と向き合いチャレンジすることで、自分の持つ力を最大限に発揮できることもあると思います。「いまの仕事は頑張ってきた。でも、興味のある領域でもっと仕事の幅を広げてみたい。」「プライベートで好きなコトに、仕事として関わってみたい。」なんとなくそんな気持ちを抱くことはありませんか?『lotsful』では、副業体験を通じ、個人の一歩踏み出すチャレンジを後押ししたいと考えています。

副業をすることで複数の経験が得られ、その経験の掛け算から自分らしいユニークな強みを作っていくことで、キャリアやスキルの幅を広げることができます。また、企業にとっても、経験豊富な多様な人材を仲間にすることで、事業を大きく前に進めることができます。

そこで、副業マッチングサービス『lotsful』では、副業希望者の「やりたい!」を後押しする一歩として、2021年10月より副業特集をリニューアルし、『やりたい!を副業に』と題して新たにスタートしています。今後も、『lotsful』にご登録いただいている皆さまのご意見などを参考にさせていただきながら、さまざまな「やりたい!」を副業で叶える特集企画をリリースして参ります。



■『lotsful』の特徴





<副業人材へのメリット>

https://lotsful.jp/



(1)非公開案件も!多数のキャリアアップにつながる案件

『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。

(2)専任タレントプランナーによる無料カウンセリング

これまでの実績やスキルについて、他社でどのように活用できるかを専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施。副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。

(3)週 1 回~OK!柔軟なはたらき方が可能

週 1 回から原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどです。週に 1 回・4 時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。



<副業受け入れ企業側へのメリット>

https://lotsful.jp/brand/lp



(1)豊富なノウハウをもつ人材の活用

スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用していただくことが可能です。

(2)質の高いマッチング

大手企業・ベンチャーの両方に精通した専任タレントプランナーによるスキルアセスメントと目利きにより、各社のニーズ・課題や事業フェーズにフィットする人材を高い精度でマッチングします。

(3)初期コスト・成功報酬不要

初期費用・成功報酬費用は発生しません。タレントの稼働費用のみで、業務切り出しから募集掲載、契約手続きまで一連のサービスを利用することができます。

(4)副業受け入れが初めての企業も安心!プロによる仕組化支援

業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施。契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。(契約形態は業務委託となります。)







『lotsful』代表 田中 みどり

2012年株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に入社。

正社員の転職支援領域における法人営業に従事。IT・インターネット業界を主に担当し、ベンチャー企業を中心に採用支援に携わる。 大手企業とベンチャー企業の事業開発支援を行なう事業立ち上げを経て、『lotsful』を立ち上げ、代表として運営。



■パーソルイノベーション株式会社について< https://persol-innovation.co.jp/ >

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4 月に事業を開始しました。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築支援を行う『TECH PLAY(テック プレイ)』、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム『AUBA(アウバ)』、シフト管理サービス『Sync Up(シンク アップ)』をはじめとした新サービスを運営するとともに、新たな事業開発やオープンイノベーション、デジタルトランスフォーメーションを推進、パーソルグループのイノベーションを加速していきます。

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じ て、持続可能な社会の実現に貢献していきます。



■『lotsful』サービスご利用に関するお問い合わせは以下メールアドレスからお願いいたします

support@lotsful.jp





