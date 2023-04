[メディアジーン ]

株式会社メディアジーン(東京都渋谷区、代表取締役 CEO:今田素子)が運営するソーシャルコマースプラットフォーム『CoSTORY(コストリー)』は、サービス開始1周年を記念した感謝企画として、“GOOD SHOPPING A GO GO !” キャンペーン(https://lp.costory.jp/1st_anniversary)を開催いたします。











“GOOD SHOPPING A GO GO !” キャンペーン とは



よいモノをお得な価格で買える幸せ。掘り出しモノに、やっと出会える幸せ。

そしてそして、その幸せが、誰かにつながって、喜ばれる幸せ。

みんなの幸せがつながって、コストリーは1周年を迎えました。

感謝の気持ちを込めて、2つのキャンペーンを実施いたします。



▼『めざせ100人!みんなであつまって買うと超お得!』キャンペーン概要





キャンペーン期間中、「秘伝タレ漬け 牛ハラミ2kg」を25%OFFで販売いたします。 50人以上あつまって購入することで、お得に商品をGETできます。



この価格で送料込み、牛ハラミはもはや焼肉やBBQの定番商品と言っても過言ではありません。歯ごたえがあって、ほぐれるような食感が人気の秘訣。 赤身と脂身のバランスがとても絶妙で、いくら食べても飽きません! 更に本業の卸問屋で培ってきた「伝統のタレ」にたっぷりと漬け込んでいますので、解凍後、焼くだけで美味しくお召し上がり頂けます。



⚫︎実施期間:

2023年4月21日(金)16:00~2023年4月22日(日)15:59まで



⚫︎ご購入はこちらから:

https://lp.costory.jp/1st_anniversary



▼『メディア編集者70人の買い物事情』概要





モノと情報に日々接しているメディア編集者たちにとって「買う」という行為とは?

買い物のマイルールや最近買ったもの、そしてコストリーで購入したお気に入り、 彼らの買い物事情について、大調査しました。



コストリーで購入いただける、毎日の生活の中で偏愛している「これはGOOD SHOPPINGだった!」モノ8アイテムをご紹介します。紹介した商品は、限定クーポンのご利用で特別価格で販売いたします。対象商品や限定クーポンはキャンペーン開始後に、ご購入ページよりご確認ください。



⚫︎実施期間:

2023年4月25日(火)~ 2023年4月27日(木)



⚫︎ご購入はこちらから:

https://lp.costory.jp/1st_anniversary(※4/25より公開予定)



--

【CoSTORY(コストリー)とは】



コストリーは、友人や家族・同僚などと一緒に、楽しくお得にショッピングができる”共同購入”の体験を提供する、新しいソーシャルプラットフォームです。

24時間以内に設定された人数以上で買い物を行うことで特別割引、限定商品など一人では得ることのできない特典を受けることができます。共同購入が不成立の場合は全額返金。個別配送・決済で割り勘などの手配は不要、個人情報も安心です。※特典内容や、購入成立のための必要人数は、商品によって異なります。



<サイト>

URL:https://costory.jp/



<SNSアカウント>

公式Instagram:

https://www.instagram.com/costory_jp/



公式Twitter:

https://twitter.com/costory_jp



【株式会社メディアジーンについて】

ミレニアル世代のための経済メディア『Business Insider Japan』やテクノロジー&製品情報メディア『GIZMODO』、インクルーシブな未来を拓くコミュニティ&メディア『MASHING UP』、ガジェット特化のクラウドファンディングサービス『machi-ya』など、ターゲット・コミュニティにむけた12のメディアと、3つのコマースサービスの計15ブランドを運営しています。

http://www.mediagene.co.jp/



【本件に関するお問合せは下記まで】

株式会社メディアジーン 広報担当

https://www.mediagene.co.jp/about#contact



