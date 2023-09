[台北駐日経済文化代表処台湾文化センター]





「台湾味(TAIWAN WAY)」とは、どのような「味」なのでしょうか?



甘酸っぱい日常の中で、人々の微笑みの中に、台湾人ならではの温かさが息づいています。



台湾と日本のクリエイターが、日々の暮らしを観察し、最も台湾らしい風景をイラストで表現しました。

「台湾絵」の想像の旅へようこそ。



🌟見どころ🌟

🚏 14名の台日イラストレーター #台湾味の風景を描く

「Fountain 新活水」(第35号)『台灣絵Taiwan Illustrated』に掲載されるイラストレーターを招きました!

参加イラストレーター:

Hanna Chen、Megumi Yamazaki、tuenhua、ヤマサキタツヤ、二搞創意無限公司、日常美学、米力、在地偏好工作室、阮光民、迪普西、常芷、湯士賢、熊川 瞳、羅寗



🚏 1組のクリエイティブチーム #夜市風景をスタンプに

台湾印事「台湾夜市」シリーズスタンプを展示します。





---------⁠

台湾絵→Way to Taiwan台日イラスト特別展

会期|2023/9/12(火)~10/31(火)

⚠ 9/12(火)は15時から一般公開の予定です

会場|台北駐日経済文化代表処台湾文化センター

(東京都港区虎ノ門1-1-12虎ノ門ビル2階)

開館時間|10:00 AM - 05:00 PM(土日祝休館)

共催│台北駐日経済文化代表処台湾文化センター、誠品生活 @eslite_japan

スペシャルサンクス:新活水

---------⁠

Photo by : @fountain.tw、@taiwan_impress



