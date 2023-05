[コーチ]

コーチは、Spring 2023のランウェイショーとコレクションにインスパイアされた体験型ポップアップ ストア "On the Pier(オン ザ ピア)" をオープンすることを発表します。



コーチのアメリカンヘリテージを次世代のレンズを通して探求するこのポップアップ ストアは、5月24日(水)から5月30日 (火) まで、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催されます。







Spring 2023のランウェイの夢を見ているかのようなセットを彷彿とさせる空間には、ニューヨークの桟橋が再現され、訪れるお客様を、臨場感のあるショッピングスポットへと誘います。そこでは、循環性にフォーカスしたコーチの表現力豊かなラグジュアリーの視点を強調するアイテムの数々がラインナップされています。ストア内ではサンライズをイメージしたオレンジグラデーションとノスタルジックなボードウォークを感じさせるインスタレーションに、海岸に流れ着く空ボトルを表したカラーボトルが彩りを添えます。そこでは、無くなったものが見つけられ、生まれ変わる魅力を訴えます。



コーチのヘリテージとクラフトマンシップの探求を "循環性" と "何回もの人生" というテーマで継続するこのポップアップ ストアでは、パッチワークレザーや、土壌の健全性と生産性を改善することで、炭素吸収を高める再生型農業を実践している農家から調達した "リジュネラティブ レザー" で作られたブランドのアイコンバッグ "Tabby (タビー)" や "Rogue (ローグ)" をはじめ、Spring 2023の限定スタイルが登場します。さらに、バッグやスモールレザーグッズのラインナップには、リサイクル素材を使用したコーチのアイコニックな "C" のハードウェアを採用し、地球環境への影響を軽減するために役立とうとするコミットメントを示しています。



【三越伊勢丹限定商品(全て税込み)】



タビー メッセンジャー・パッチワーク ¥104,500

H19.5 x W26.5 x D8cm



タビー メッセンジャー 40・パッチワーク ¥110,000

H29.5 x W39 x D11cm





ローグ 20・パッチワーク ¥115,500

H17 x W20 x D11.5cm



ローグ トップ ハンドル・パッチワーク ¥154,000

H15.5 x W21.5 x D8.5cm





タビー リストレット ¥49,500

H11 x W18.5 x D3cm



タビー ショルダー バッグ 26 ¥86,900

H15 x W26 x D7.5cm



ローグ 25・パッチワーク ¥143,000

H20 x W25 x D14cm



レイ トート ¥143,000

H29 x W34 x D14cm



“On the Pier (オン ザ ピア)” のオープンを記念して、本ポップアップ ストアにて期間中に税込66,000円以上ご購入いただいた方には、オリジナル ギフトを数量限定でプレゼントいたします。



ポップアップ ストアの詳細は以下リンクからもご覧いただけます。

https://coach-campaign.jp/isetanstage_event/





イベント概要

名称:コーチ ”On the Pier(オン ザ ピア)” ポップアップ ストア

開催期間:2023年5月24日(水)~ 5月30日(火)

営業時間:10:00~ 20:00

会場:伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

住所:東京都新宿区新宿3丁目14-1

TEL:03-3352-1111(大代表)

※ギフトは数に限りがございます。詳細はストアスタッフにお問い合わせください。





コーチについて

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。



