TATRAS INTERNATIONALが展開するTATRAS直営店をショップインショップとして持つセレクトショップ【TATRAS CONCEPT STORE】にて、レディースブランド【6×1 COPENHAGEN 】(シックスバイワン コペンハーゲン) のPOP UP STOREを開催いたします。





TATRAS INTERNATIONAL(株)が展開する【TATRAS CONCEPT STORE】にて、 「ミニマリストのためのトラベルアウター」を中心に提案する【 6×1 COPENHAGEN 】のPOP UP STOREを開催いたします。



【TATRAS CONCEPT STORE】では初の展開となる【 6×1 COPENHAGEN 】は、ミニマル、トラベル、アーキテクチャー、サステナビリティ、エシカル、ファッションの6つのフィロソフィー” に共感するデザインチームによるカルチャーやプロダクトを提案するプロジェクトです。



今回のPOP UP STOREでは、リサイクルダウンや、手洗い可能な素材を使用したブランドのアイコン的アイテムでもあるダウンジャケットを中心に展開、ブランドのフィロソフィーを体感いただけるラインナップとなります。









《 6×1 COPENHAGEN POP UP STORE》

11/19(Sat)~ 12/4(Sun)



TATRAS CONCEPT STORE 日比谷店

TATRAS CONCEPT STORE 大阪店

https://tatrasconceptstore.com/





- 6×1 COPENHAGEN(シックスバイワン コペンハーゲン)-

ミニマル、トラベル、アーキテクチャー、サステナビリティ、エシカル、ファッションの6つのフィロソフィー” に共感する人物達が“アウターという“1つのアイテム”を様々な角度から考察する。

物質的な物よりもっと精神的、かつ経験的なことに幸福度を感じる北欧文化のもと、ファッションという美意識を保ちつつも、“モノ” より経験する“コト” を大切にする「ミニマリストのためのトラベルアウター」を中心に提案しています。



