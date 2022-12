[株式会社CINC]

株式会社CINC(東京都港区 代表取締役社長 石松友典、以下 CINC) は、自社で開発・提供するソーシャルメディアの分析・運用ツールKeywordmap for SNSの「アカウント抽出」機能に、特定のキーワードをプロフィール欄に含むアカウント数の推移を可視化する機能を実装しました。







CINCでは、自社で開発・提供するソーシャルメディアの分析・運用ツールKeywordmap for SNSの「アカウント分析」機能に新機能を実装いたしました。



アカウント分析機能は、Twitterにおけるフォロワーの属性・行動傾向からターゲットの選定・合致率の調査をする「フォロワー属性分析」機能、ベンチマーク・広告のターゲットアカウントを特定する「アカウント抽出」機能、複数ターゲットの興味関心・属性を一括で調査する「一括アカウント分析」機能からなります。

今回は「アカウント抽出」機能において、プロフィールに特定のキーワードを含むアカウント数の年間推移のグラフが集計できるようにしました。





■「プロフィールに特定のキーワードを含むアカウント数推移グラフ」の画面イメージ







※Keywordmap for SNS 画面イメージ

※データソースは、Twitterにおける日本語で書かれたツイートの10%サンプリングデータです。最高値を基準とした百分率グラフです





最大4つまでキーワードを追加し、複数のキーワードでアカウント数の推移を比較することも可能です。









CINCは今後も、自社のテクノロジーを駆使したソリューションの開発と提供を通じてクライアントの利益最大化に取り組んでまいります。





【ご参考】

■ 株式会社CINCについて

「マーケティングソリューションで日本を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



■ 提供 サービスについて

株式会社CINCでは、Webマーケティングの調査分析ツールの開発・提供や、デジタルマーケティングを網羅的に学べるWebのメディア運営を行っています。



・ツール

Keywordmap(キーワードマップ)

集客戦略やサービス改善を実現するための調査分析ツールです。2016年のリリース後、戦略系コンサルティングファーム、デジタルマーケティングエージェンシー、サービス提供企業、メディア運営者まで、幅広くご活用いただいています。

URL:https://keywordmap.jp/



Keywordmap for SNS

Twitter上のデータを収集し、特定のキーワードやハッシュタグ(#)に関連するデータを、短時間で多種多様な形式で集計、分析することができる解析ツールです。

URL:https://keywordmap.jp/sns/



・メディア

Keywordmap‌ ‌ACADEMY‌

デジタルマーケティングの‌基‌礎‌知‌識・‌最‌新‌情‌報‌が‌学‌べ‌るメディア‌で‌す。‌ ‌

URL‌:‌‌https://keywordmap.jp/academy/



