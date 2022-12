[4℃]

2022年12月26日(月)より全国の4℃にて販売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、新しい一年の幸運を願ったニューイヤー限定ジュエリーを2022年12月26日(月)より、全国の4℃店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。







2023年を迎えるニューイヤー限定ジュエリーのテーマは「Good fortune」。身につけることでポジティブになれるような、お守りをイメージしたジュエリーを取り揃えました。

新年の干支であるうさぎをさりげなく象ったデザインや、ポジティブな石言葉の天然石を4色連ねたジュエリーなど、新しい年の始まりにふさわしい幸運への願いを込めたアイテムが登場します。多彩なアイテムの数々から、新たなスタートを明るく照らす、お気に入りのジュエリーがきっと見つかるはず。



ジュエリーが幸せを呼び込むお守りとしてあなたの毎日に寄り添えますように。

新しい一年に溢れるほどの幸運が降り注ぐように願いを込めて。





■新たな一年を輝かせる華やかなセットジュエリー





From Left

SV(K18YGc) Pierced Earrings & Bracelet set /CZ ¥17,600

SV(PTc) Necklace & Cuff Ring set/Topaz ¥22,000

SV(K18YGc) Necklace & Cuff Ring set/Opal/Topaz ¥22,000



大きく前に跳ぶ様子から「飛躍」や「向上」などのポジティブな意味を持つ2023年の干支”うさぎ”をモチーフにしたデザインが登場。遊び心が光るキュートなピアスは、バニーチェーンのシンプルなブレスレットとセットに。さらに、うさぎと縁のある“月”をモチーフにしたネックレスとカフリングのセットもご用意しました。

幸運のモチーフを取り入れた、明るい一年を予感させるセットジュエリーです。





■柔らかな色合いが美しい4種類の天然石のグラデーション





From Left

K10YG Necklace(2ways)/Topaz/Tourmaline/Citrine/Amethyst ¥28,600

K10YG Pierced Earrings/Tourmaline/Citrine/Amethyst/Topaz ¥26,400

K10YG Bracelet/Tourmaline/Amethyst/Citrine/Topaz ¥27,500

K18YG Necklace(2ways)/Topaz/Citrine/Tourmaline/Amethyst ¥46,200



グラデーションで並べた優しい色合いの天然石が目を惹く、新年にふさわしい華やかなジュエリー。トパーズは「成功」や「希望」、シトリンは「友愛」や「希望」、トルマリンは「愛情」や「新しい出会い」、アメシストは「真実の愛」や「心の平和」など、すべて新たな未来への希望を込めた石言葉を持っています。新しい年へ希望をもって踏み出すあなたを後押しするお守りとして、ポジティブな意味を込めたジュエリーを纏って。





■プラチナの地金にダイヤモンドやアクアマリンの澄んだ輝きを





※一部店舗限定

From left

PT Necklace/Aquamarine/Paraiba Tourmaline/Diamond ¥55,000

PT Pierced Earrings/Diamond/Paraiba Tourmaline ¥50,600



プラチナジュエリーには、世界三大希少石のひとつ、パライバトルマリンをあしらいました。パライバトルマリン、ダイヤモンド、アクアマリンの澄んだ輝きが揺れるネックレスや、涼やかなストーンの魅力をシンプルな曲線美で引き立てたピアスが登場。

身に着けるだけで凛と背筋が伸びるようなプラチナの上質な輝きが、新たな一歩を踏み出す自信をくれるはず。





■Good Fortune Fair開催







新年の幕開けを記念して、2023年1月1日(日)~1月9日(月)の期間、Good Fortune Fairを開催。店頭でニューイヤー限定ジュエリーをお買い上げの方に、おみくじパワーストーンをプレゼントいたします。

オリジナルデザインの封筒に、全7種のストーンからランダムに1点が入っています。その天然石が持つパワーや石言葉を紹介したカードも同封いたしました。

今年の運勢を占うおみくじのように封を開く楽しさを感じながら、あなたのこれからに寄り添うパワーストーンを手に入れて。



※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※オンラインショップは対象外となります。



【4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/newyear/?bid=4c-jewelry



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-11:16)