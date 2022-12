[株式会社フォーイット]



株式会社フォーイットと資本業務提携を締結したメディアエクイティ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役 椛島 誠一郎、以下「メディアエクイティ社」)は、クリエイター・コンテンツホルダー等のさまざまなステークホルダーとの共創によるNFTの普及と発展を目的に、アーティスト「Nanao」とALL-UP Diva公認クリエイター『実七』限定コラボイラストNFTの販売を2022年12月5日(月)21:00~2022年12月31日(土)23:59まで実施いたします。



NFTを用いてデジタルデータに1点物のオリジナルとして所有権を付与することができるようになりました。

NFTは、保管場所やメンテナンスなど一切不要で、世界中のだれとでもいつでも売買することができます。

転売によって販売価格が上がれば、ロイヤリティという形で作者にも還元できる仕組みとなっています。



今回発売されるNFTは、iTunes Store (日本) の "J-Pop トップミュージックビデオ" 及び、iTunes Store (日本) の"総合トップミュージックビデオ、レコチョクミュージックビデオ"ランキングにて1位を獲得した「Nanao」の『Burn My Heart!!』好評販売中(2022年10月26日リリース)の記念NFTとしてイラストを描いた『実七』との限定コラボイラストNFTの合計11個で、specialはオークション販売、#1は抽選販売、#2~#10は先着販売です。



当社はこれまで、YouTubeやInstagram、TikTokなどのインターネットを舞台にクリエイティブ活動をおこなう「クリエイターエコノミー」を普及・促進させ、クリエイターエコノミーの活性化を実現するために多数の企業と協業してまいりました。



本取り組みは、アーティストの収益化サポートはもちろん、NFT技術により、ファンにとってもインフルエンサーに対する応援が資産形成に繋がります。また、購入者は任意のニックネームとTwitterリンクを保有者欄に設定することで所有権証明ができるため、ファン同士のコミュニケーション活性化にも繋がります。



今後も当社は、プラットフォームに左右されないweb3.0時代を視野に、クリエイターとファンが直接的な繋がりを持つことで生まれる新たな経済圏を拡大させてまいります。



本サービスの詳細についてご興味のあるクリエイター様、飲食店様、ネットショップ運営社様は、下記よりご連絡ください。

問い合わせ先:afb_partnersupport@for-it.co.jp

担当:矢内





『実七』コラボイラストNFTについて



販売形式

【Nanaoイラスト】ミニNanao Burn My Heart仕様 special(Created by実七)コラボイラスト オークション形式

※特典動画付き

販売価格(税込):10,000円~



【Nanaoイラスト】ミニNanao Burn My Heart仕様 #1(Created by実七)コラボイラスト 抽選形式

販売価格(税込):4,000円



【Nanaoイラスト】ミニNanao Burn My Heart仕様 #2~#10(Created by実七)コラボイラスト 先着形式

販売価格(税込):各2,000円



販売期間

【Nanaoイラスト】ミニNanao Burn My Heart仕様 special(Created by実七)コラボイラスト

【Nanaoイラスト】ミニNanao Burn My Heart仕様 #1(Created by実七)コラボイラスト

2022年12月5日(月)21:00~2022年12月12日(月)23:59



【Nanaoイラスト】ミニNanao Burn My Heart仕様 #2~#10(Created by実七)コラボイラスト

2022年12月5日(月)21:00~2022年12月31日(土)23:59



▼販売ページ

https://nft.hexanft.com/users/BTZRIErLrFDV0f?collection=%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88





実七について



次世代音楽レーベル『ALL-UP Diva』公認クリエイター



企画展参加や、楽曲ジャケットのイラストを制作して活動中。2022年8月にはNFTアート制作にも力を入れている。



【企画展参加日程】

2022年12月3日(土)~17日(土)TATSUYA ART COMPETITION 2022(愛知県尾張旭市)参加

2022年12月3日(土),4(日) クリエーターズマーケット(名古屋)両日参加

2023年1月27日(金)~2月2日(木)TSUKUSHI BOOK COVER EXHIBITION(大阪) 参加



【Twitter】https://twitter.com/Hae537

【Instagram】https://www.instagram.com/m__shichi37

【その他】HEXA https://nft.hexanft.com/users/9mgaDP5hFjIdVW





Nanaoについて



Youtube への歌ってみた動画投稿・生配信を始めとし、同人音楽や CM ソング、ゲー ム・ボイスドラマ主題歌歌唱など幅広く活動しており、自身のYoutube チャンネル登録者数は 2.9 万人を超えている。



動画「BEYOND THE TIME(メビウス の宇宙を越えて)/TM NETWORK【機動戦士ガンダム 逆襲のシャア】歌ってみた」では 31 万再生を突破した。 メタルをルーツとした伸びやかなハイトーンを活かした歌唱を得意とし、多様な楽曲を歌いこなすマルチシンガーである。ピアノ&ギターも嗜む。



2018年には人気アニソンシンガーを輩出したオーディションで、準グランプリを獲得した。2022年2月、ALL-UP Divaレーベル第1弾アーティストとして参画。デビューシングル「紡ぎビト」は iTunes Store・J-Popトップミュージックビデオ(日本)・5位(2022年2月23日)、 レコチョク・デイリービデオランキング 3位(2022年2月21日)を獲得し、続く2ndシングル、3rdシングルも軒並みチャートインしている今後期待大の新鋭アーティストです。また日本初となる音楽NFT情報番組『NFT MUSIC FM』にてメインMCに抜擢されるなど、今後の活躍が期待される。





ALL-UP Divaについて



Profit-share制度の導入、NFT、トークンシステム、『リスナーxクリエイターxアーティスト』参加型コミュニティなど、独自の事業モデルが評価され、2022年度のASIA GOLDEN STAR AWARDにて『企業家賞』を受賞。



日本で初(*1)となる音楽NFT情報番組(NFT MUSIC FM)の組成、日本初(*2)となるNFT連動型CDアルバムのリリースなど、業界の最先端を走っている次世代音楽レーベルです。「日本、中国、韓国、台湾、タイ、フィリピンの現地女性シンガーがアジアのエモい曲を世界に届ける」をレーベルミッションとし、アジア圏を代表する総合音楽レーベルを目指す。【与えられたエンターテイメントではなく、一緒に創り出すエンターテイメントこそ最高に面白い】をコンセプトにしている。運営母体はPay4ward Inc.が手掛ける。2022年12月より、研修生制度を導入予定。今後、DIVAアーティストとデビュー前の研修生の2軸の展開で音楽業界のイノベーションに挑む。



(*1)Pay4ward Inc.調査(2022年6月)/日本国内における公共電波での「NFT音楽情報番組」として

(*2)Pay4ward Inc.調査(2022年8月)/日本国内における「NFT連動型CDアルバム」として



ALL-UP Diva公式LINE

https://lin.ee/xoorfVy





『実七』さんのインタビュー(一部抜粋)



普段は企画展に参加したり、ご依頼を頂いて楽曲ジャケットやMVイラスト、似顔絵などを描いています。NFTの事は、始める前から知っていたのですが、自分には関係の無いものだと思っていました。ですが、次世代音楽レーベル『ALL-UP Diva』の公認クリエイターの活動をさせて頂く中で、NFTに直に関わる機会があり、NFTに関わる方々の温かさを実感したり、日本円で取引可能なNFTのマーケットプレイスの存在を知り、デジタルコンテンツ、アートを最大限に生かせる場であると感じました。既成概念に捉われないデジタルアートの新しい形としてもっと盛り上がったら良いなと思っています。今回のコラボNFTは、Nanaoさん歌唱の楽曲『Burn My Heart!!』のジャケットイラストを元に描いた物で、ジャケットイラストも担当させて頂いた事から思い入れも深く、欲しい!可愛い!って思って頂ける様なイラストになる様に描きました。格好良くって元気が出る楽曲『Burn My Heart!!』のコラボNFTを描かせて頂きました!かわいい中にもかっこいいを散りばめたイラスト是非ゲットして、細部まで見てみて下さい!



▼インタビューフルバージョンはこちら

https://hexanft.com/hae537/





NFT発行サービス「HEXA(ヘキサ)」とは



だれでも簡単にツイートやイラスト・画像作品などのNFTを発行して販売できる実績豊富なサービスです。NFT購入者は名前とツイッターリンクを保有者欄に設定することができるため、NFT発行者に保有者として認知してもらえるだけでなく、ファンコミュニティの中でも自分が買ったことを証明することができます。さらに、HEXA独自のなりすまし対策の仕組みを導入しており、発行者・購入者双方にとって安心して利用できるサービスとなっています。また、日本円で簡単に購入・入札でき、仮想通貨やブロックチェーンに知見のない方でも気軽に参加できるサービスとなっています。



NFT発行申請(簡単30秒) https://nft.hexanft.com/issue

サービスページ https://hexanft.com/



会社概要

会社名 :メディアエクイティ株式会社

代表者 :代表取締役 椛島 誠一郎

所在地 :東京都品川区南品川四丁目4番17号 品川サウスタワー

資本金 :16,232千円

事業内容:デジタルNFT発行・販売サービス事業、ブロックチェーンゲーム開発・運営事業

URL :https://mediaequity.jp



会社名 :株式会社フォーイット

代表者 :代表取締役社長CEO 吉澤 竹晴

所在地 :東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー9階

資本金 :10百万円 (2022年4月末日現在)

事業内容 :パフォーマンステクノロジーネットワーク事業、インターネット広告代理事業、メディア事業、海外越境EC事業、CRO事業、サイトM&A事業、インフルエンサーDX事業

URL :https://www.for-it.co.jp/









