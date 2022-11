[株式会社デイトナ・インターナショナル]

2022年11月11日(金)~11月13日(日)の3日間限定でFirsthand RAYARD MIYASHITA PARKにてポップアップイベントを開催。







LAをベースに活動する「A LOVE MOVEMENT」のデザイナー大久保鉄三氏が約3年ぶりに来日し、11月11日(金)~11月13日(日)までFirsthand RAYARD MIYASHITA PARKにて3日間限定のPOPUPイベントを開催いたします。





イベントでは日本発のブランド「Perfect rib(R)」とのコラボレーションアイテムとして、ビンテージスウェットを解体しパッチカスタムを施した世界で1点だけのスペシャルピースのほかPOPUPイベント限定のアイテムを展開。「A LOVE MOVEMENT」からは大久保氏とALMチーム澤田友美氏によるカスタムサービスに加えて新作パッチやカシミヤセーターを販売いたします。







ポップアップ詳細





開催日:2022年11月11日(金)~11月13日(日)



場所:Firsthand RAYARD MIYASHITA PARK



東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F



※11月11日(金)19:00~SHIBUYA DJ BAR BRIDGEにて「A LOVE MOVEMENT」主催によるレセプションが開催。大久保氏の友人でロサンゼルスから来日しているDJ Hideki氏によるライブパフォーマンスも行います。

コラボレーションアイテムをお買い上げいただいたお客様には先着50名様に招待チケットをお渡しいたします。

※ご招待以外でご入場される際のエントランスフィーは¥1,000となります。

DJ BAR BRIDGE 東京都渋谷区渋谷1-25-6 渋谷パークサイド共同ビル10F





展開商品



■A LOVE MOVEMENT × Perfect ribs(R) Exclusive Upcycle One of a Kind Collection





風合いの良いビンテージスウェットを解体し、古くなった襟や袖のリブを Perfect ribs(R)に付け替え、汚れや穴などは A LOVE MOVEMENT 大久保鉄三氏に よりパッチカスタムを施した世界で一つだけのスペシャルコレクションです。デザインは大久保氏が感じたインスピレーションを、色彩豊かな文字やオリジナルパッチで表現します。



■USED DENIM MA-1 with Perfect ribs ¥140,800(税込)~

※こちらの商品はオーダーも承ります。裏地にファスナーが仕込んであり、パッチカスタムが出来ます。お客様に店頭で古着のデニムを2本選んでいただき裏地カラーも選べるオーダーを承ります。

※店頭商品はライナーがすべてオレンジになります。ブラックデニムのバージョンも展開いたします。







■N2-B with Perfect ribs ¥121,000(税込)

表面はそのままで裏地を解体し、ライナーにファスナーを仕込んでいます。

MA-1同様パッチカスタムが出来ます。





■ALM sweat custom ¥126,500(税込)~

80-90年代のVintageボディにPerfect ribs(R)を付け替え、後付けパーカーにカスタムしたモデル







■Remake Perfect ribs(R) Base ¥46,200(税込)~

ゼロからお客様がカスタム出来る用にプリントあり無しなど様々なスウェットを解体して再構築しています。

背面右下部にA LOVE MOVEMENT × Perfect ribs(R)のパッチタグが付きます。







プロフィール



■A LOVE MOVEMENT







「A LOVE MOVEMENT PROJECT」は2002年にロサンゼルスで大久保鉄三氏 が立ち上げた Happy&Enjoy Projectです。ブランドとして初めて作った1点物のリメイクのカシミアジャージやパーカ は、LOUIS VUITTONの会員制サロンのみで販売され、地元ロサンゼルスで は、現在も MAXFIELDのエクスクルーシブとして定番商品化しています。また現在はオーガニックコットンを使用したリラックスウェアも展開しています。これまでに Readymade、Dr.Romanelli、AMIRIなど著名なブランドとの コラボレーションも行い、顧客には Red Hot Chill Peppersや Damien Hirst 等世界的なアーティストやセレブ達が名を連ねています。



■Perfect ribs(R)







Perfect ribs(R)は自分たちが最高だと思う「リブ」に特化した、新しいカットソーを提案する為に生まれたブランドです。特殊な編み方によって生まれたリブは切りっぱなしでも、ほつれ難くその特徴的な凹凸は自分たちの創る新しいカットソーの表情になっています。国内でも数少ない特殊編みができるニッターへ依頼し、染めや、縫製工場は著名な高級ブランドを多く手掛ける工場へ依頼しています。また、Perfect ribs(R)は「色」もとても大切に考えていて、古着やヴィンテージに多く見られる着古された魅力的な色を表現する為に、既に染色された糸や生地から形成するのでは無く、一着ずつ製品染を施して製品化いたします。



■Firsthand

株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトストアです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションをここから発信しています。

OFFICIAL WEB SITE :https://firsthand.jp/

Instagram アカウント :https://www.instagram.com/firsthand__official/



