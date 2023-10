[公益社団法人 新潟県観光協会]





新潟県の地域振興局では、自然豊かなアウトドアフィールドを 活かし、「キャンプといえば、やっぱ新潟でしょ!」と言われるこ とを目標に、アウトドアの魅力を県内外にアピールする「にいが たキャンプ市場活性化プロジェクト」を連携して進めています。

このたび、長岡地域振興局が企画・運営で協力する「ソトアソビソトゴハン in 越後丘陵公園」を下記のとおり開催します。



広大な芝生の上で、アウトドアの各種体験やフードを親子で楽 しみませんか。この日限りの丘陵公園キャンプ泊もおすすめです。

ソトアソビソトゴハンは今回で4か所目となります。秋のキャ ンプシーズンに、新潟県民が、身近な自然で遊び、気軽に楽しむ 姿を発信することで、新潟のアウトドアシーンを盛り上げていき ます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。



イベント概要





(1)名 称: ソトアソビ ソトゴハン in 越後丘陵公園

(2)日 時: 令和5(2023)年 10 月 28 日(土)、29 日(日)

(3)会 場: 国営越後丘陵公園

※ 詳細は、添付のチラシまたは公式 Web を参照ください。

公式 Web:https://sotoasobi-sotogohan.jp/



主な内容





(1)ソトアソビ(体験ブース、見学、販売等)

一日限りの丘陵公園キャンプ泊、ツリークライミング体験、マウンテンバイク体験、 ガルルカップ(こども自然王国の複数体験)、クロスボウシューティング、野外ゲー ム、モルック体験、テントサウナ体験、全力ジャンケン、自衛隊体験、薪割り機実 演、焚き火用端材詰め放題、三条の刃物販売、森の遊具体験、天体望遠鏡で月の観 察、一眼レフカメラ写真体験、ストーンペインティング、ハーバリウム作り、竹ト ンボ作り、キャンディーバッグ・キーホルダー作り、キャンドル・ミニ行燈作り、 木工製品販売、DJブース、アウトドアフリーマーケット、アウトドアビンゴなど



(2)ソトゴハン(飲食ブース)

炭火焼き料理、イカ料理、唐揚げ、生ハム・チーズ、手作りパン、焼きだんご、ぐ るぐるソーセージ、クレープ、ハンドドリップコーヒー、クラフトビールなど



(3)同時開催

フリスビードッグ競技会 in 新潟長岡(見学自由)





主催等





(1)主 催: ソトアソビソトゴハン実行委員会

(2)共 催: 国営越後丘陵公園

(3)後 援: 長岡市

(4)協 力: 新潟日産長岡新産店、長岡大学坂井ゼミナール、(株)浅野、五十嵐刃物工 業(株)、新潟モルッククラブ、県立こども自然王国、アソビニイガタ、 fripflops、日本フリスビードッグ協会、NPO 風小僧、HAPPY COMPANY、Plow 長岡店、津南星空写真部、NNサウナ、自衛隊新潟地方協力本部、与板打 刃物青年部、八海山麓マウンテンパーク、にいがたキャンプ市場活性化プ ロジェクト(長岡地域振興局、上越地域振興局、南魚沼地域振興局、新潟地 域振興局、新発田地域振興局)



(参考)「にいがたキャンプ市場活性化プロジェクト」について









これまでの開催実績





・ソトアソビソトゴハン in 東山〔長岡市営スキー場〕 (長岡市)R4.10 月開催



・ソトアソビソトゴハン in こども自然王国 (柏崎市高柳)R5.9 月開催



・ソトアソビソトゴハン in 西山〔ゆうぎオートキャンプ場〕 (柏崎市西山)R5.4 月開催



詳細は「ソトアソビソトゴハン」 のホームページをご覧ください。





https://sotoasobi-sotogohan.jp/



お問い合わせ





新潟県長岡地域振興局

地域振興監 高木信行

TEL:0258-38-2507



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-10:46)