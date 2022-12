[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは、12月15日(木)~2023年1月23日(月)の期間で墓場の画廊中野店にて開催する【ウルトラセブンPOP UP STORE】(https://hakabanogarou.jp/archives/34889)のグッズと展示情報を公開します。







1967年の放映開始から55周年! 色褪せない先進的な造形と、普遍的で重厚な物語、そして怪獣のみならず知的な異星人たちの登場など、今なおウルトラシリーズ最高傑作との評価も高い歴史的傑作『ウルトラセブン』。55周年を記念した「ウルトラセブン POP UP STORE in墓場の画廊」の商品告知第4弾のお知らせ。

さらに会期中に登場するウルトラ戦士のお知らせもお見逃しなく。

時代を超えた展示や企画とともに作品の持つ色褪せない輝きと新たな魅力の再発見を楽しんでほしい。



■「ウルトラセブン」「ULTRASEVEN X」がお出迎え!!





前期は「ウルトラセブン」が登場!





後半には「ULTRASEVEN X」も登場を果たす。



■大注目の弘進ゴム「ULTRAMAN」ブランドアイテム。





UT-15TDF ストレッチ防寒パーカー/7,150円(税込)

サイズ:M~XXL

「ウルトラ警備隊」「ポインター号」モデルの防水・防風機能を備えた、ファイバーダウンのストレッチ防寒パーカー。防水×ストレッチ機能の「ウルトラストレッチ」採用で、雨の日でも晴れの日でも全天候に対応している万能アイテム。









UT-15 ストレッチ防寒パーカー ブラック、レッド/各7,150円(税込)

サイズ:各M~XXL(ブラックのみXLまで)

「ウルトラセブン」モデルの防水・防風機能を備えたファイバーダウンのストレッチ防寒パーカー。ワークシーンのみならず、レジャーやアウトドアシーンでも映えるスタイリッシュなカジュアルデザインが魅力的!



ULTRASEVEN UT-05 ポケッタブルJK レッド、ブラック/各4,950円(税込)

サイズ:各M~XXL

「アイスラッガー」「ウルトラサイン」をモチーフにした金属ファスナーの引き手がキラリと光る。雨の日でも安心の「防水」「撥水」「透湿」生地使用しており安心だ。





UT-18SEVEN セーフティスニーカー グロスレッド、TDF セーフティスニーカー メタルシルバー/各5,500円(税込)

サイズ:各25、25,5、26、26,5、27、28

ウルトラセブン劇中内「ウルトラ警備隊」モデルと赤いウルトラなデザインが魅力的。アクセントのサイドマークは「アイスラッガー」をモチーフにした反射素材を使用しているセーフティスニーカー。









UT-12 デニムセーフティスニーカー ブルー、レッド、ブラック/各4,400円(税込)

サイズ:各25、25,5、26、26,5、27、28

「ウルトラセブン」モデルの先芯を備えたデニムセーフティスニーカー。ウルトラなデザインと、強さ・安心感を兼ね備えた、カジュアルテイストのアイテムだ。





UT-09 BOXリュック レッド、ブルー/各6,600円(税込)

サイズ:各30L

「ウルトラセブン」「ウルトラマンゼロ」モデルのBOXリュック。約30L収納可能な容量設計で、型崩れしにくい形状となっている。



UT-10 リュック レッド/6,050円(税込)

サイズ:22L

「ウルトラセブン」モデルのリュック。約22L収納可能な容量設計、さまざまな場面で取り回しの良いラウンド型の形状だ。





UT-11 ボディバッグ レッド、ブルー/各2,200円(税込)

サイズ:各4L

「ウルトラセブン」「ウルトラマンゼロ」モデルのボディバッグ。約4L収納可能な容量設計で、小物や折り畳み傘、薄手のウェアも収納可能。





UT-08 UVポケッタブルパーカー レッド、ブルー/各2,200円(税込)

サイズ:各S~XL

「ウルトラセブン」「ウルトラマンゼロ」モデルのUVポケッタブルパーカー。ポケッタブル仕様のアノラックスタイルでタウンユースからアウトドアシーンでも活躍が期待できる。



いよいよ開催待ったナシ。ワクワク気分でお待ちあれ!





【ウルトラセブン POP UP STORE in墓場の画廊】概要

期間 2022年12月15日(木) ~ 2023年1月23日(月)

前期 2022年12月15日(木) ~ 2023年1月6日(金)

後期 2023年1月7日(土) ~ 1月23日(月)

時間 平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

会場 墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3F

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct219

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP



