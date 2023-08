[株式会社 Brave group]

9割超が上達を実感するゲームのオンラインスクール『CR Gaming School』子供向け夏休み企画



株式会社Game & Co.(本社:東京都港区、代表取締役:星 崇祥、読み:ゲームアンドコー、株式会社Brave group100%子会社、以下「Game & Co.」)は、人気プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon(読み:クレイジーラクーン)」と共同で、2023年8月上旬に小中学生向けのesportsプロゲーマー体験キャンプを開催いたしました。



■CR Fortnite CAMP 開催レポート

▶️1日目:参加者同士がなじめるようにレクリエーションを実施

グループごとに自己紹介やレクリエーションを行い、グループ内の結束力を高める

最初は緊張感の漂う雰囲気でしたが、いざゲームをプレイし始めて同じゲーム好きということがわかると、途端に会話がはずみ、仲良くなっていく様子が窺えました。タイムアタックで隣の参加者と競い合ったり、共通の敵を倒すために協力して作戦を立てたり、ゲームを通じて仲間になっていきました。



▶️2日目:本格的なレッスン開始!コーチからの丁寧な指導を受ける

午前中は基礎練習をみっちり行い、午後からは実践形式の対人戦を実施

初心者の方からesportsチームに所属しているような方までさまざまな実力をもつ方が参加していたため、練習のスピードや取り組むモチベーションも異なっていました。黙々と与えられた課題をこなしている参加者もいれば、仲間と一緒に練習をして、お互いを高め合いながら成長している参加者もいました。2日目は、コーチであるRuriさんが一人一人に対して丁寧に指導を行い、大きく頷いたり、何度も何度も質問をしたりする様子が窺えました。





▶️3日目:課題解決型 プロゲーマー体験コンテンツ”プロゲーマーへの道”を実施

与えられた課題を選択し、時間内に6個の課題に挑戦、成功体験をしてもらう

3日目は、”プロゲーマーへの道”と題した課題解決型のプログラムを実施。午前中は、グループに分かれて、Fortniteについての研究テーマを選び、グループごとに分担しながら調べ物をし、最後は全員の前で発表をしてもらいました。それぞれのグループが気になったテーマを選び、自分たちの調べたことをまとめて発表する姿は、まさに夏休みの自由研究のようでした。

午後は、設定した課題に挑戦し、6個の課題クリアを目指して頑張っていただきました。課題は6個以上用意していたため、自分にクリアできる課題を選び、効率よくクリアしている方もいれば、負けず嫌いが高じて何度も同じ課題に挑戦する参加者もいました。



▶️4日目:イベントの集大成としてゲーム大会を実施

4日間で得た知識や経験を駆使して、1v1トーナメントを実施

Fortniteで最も盛り上がる一対一のボックスファイトをトーナメント形式で実施しました。イベント内でプレゼントしたユニフォームを全員が着用して大会に臨む姿は、まさにプロゲーマーのようでした。会場内では勝利した参加者の喜ぶ姿と、負けてしまって悔しそうにしている参加者がいましたが、対戦を通してそれぞれの欠点などを振り返り、お互いを高め合っている様子が窺えました。

今回のイベントを通じて、esportsのことだけでなく様々なことを学び吸収していただけたかと思います。

近い将来、esportsシーンを盛り上げる方が今回のイベント参加者から現れることを期待しています!



■イベント満足度・参加者の声

本イベントの参加者は19名で、小学4年生から中学3年生までの方に参加いただきました。

また、アンケート(※)を実施したところ、満足度は100%、「次回があったら参加したいか」の設問にも100%の方が「はい」と回答しました。

※参加者アンケート回答数:17件







〈参加者の声〉



(※1) Crazy Raccoon:https://crazyraccoon.jp/

トップレベルの選手が集い国内屈指のインフルエンス能力を持つ、esportsチーム

(チーム全体のTwitterフォロワー数、YouTubeチャンネル登録者数はそれぞれ800万を超える)

(※2) Ruri:https://crazyraccoon.jp/member/ruri/

世界大会にて日本人初のビクロイを獲得したプレイヤーとしても有名で、数多くの大会で好成績を残している。現在は、Crazy RaccoonのSTREAMER部門にて活動中。



■CR Fortnite CAMP 概要

プロゲーマーを擬似体験できる点が特徴で、人気CRメンバーや豪華特別ゲストからの直接指導やさまざまな企画を通して、成功体験を味わえるプログラムとなっています。

キャンプを通して、論理的思考力やチームワーク力、リーダーシップ力を身につけることも狙いとしています。

【日時】2023年8月5日(土)~8月8日(火)

【場所】CR GAMING SPACE《東京都渋谷区神南1丁目18-2 フレーム神南坂》

【参加者】19名

【対象者】小学4年生から中学3年生

【スケジュール】

・1日目:オリエンテーション・レクリエーション

・2日目:CR Fortnite CAMP レッスン

・3日目:”プロゲーマーへの道”プロになるための課題に挑戦!!

・4日目:ゲーム大会



(夏休みの自由研究や個人の活動記録としても使える、4日間の体験をまとめたオリジナル冊子)



■株式会社Game & Co. 事業責任者(久保 敦俊)コメント



esportsというワードが世の中に広まり始めてから、esportsという文化は成長を続けています。

より多くの人がそれぞれの関わり方でesportsシーンを広げ、esportsという共通言語を通じて人生が豊かになる人が一人でも増えることを目指し、様々なesports事業に取り組んでいます。

勉強という分野では塾や予備校、家庭教師やアプリ、動画共有サイトなど様々な学びの選択肢があります。英会話やダイエットといった他の分野も同様です。ですが、ゲームが上手くなりたいという大きなニーズに対して選択肢が少ないという課題感があり、esports教育事業を立ち上げました。

国内有数のesportsチーム「Crazy Raccoon」と共に、本気でゲームが上達したい人に向き合う教育事業「Crazy Raccoon Gaming School」を立ち上げ、運営しています。



■CR Gaming Schoolについて:https://cr-gs.jp/



『CR Gaming School』は「100年先のesportsのために」をビジョンに掲げる「Game & Co.」と、「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマのもと、esportsの発展を目的として活動する「Crazy Raccoon」の共同事業として、2023年2月より提供開始した”ゲームの上達”に特化したゲームのオンラインスクールです。



■Crazy Raccoonについて:https://crazyraccoon.jp/

『Crazy Raccoon』は2018年4月に結成したチームで、『ゲーマーをかっこよく魅せる』というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っています。

現在は、VALORANT・Fortnite・APEX LEGENDS・Streamersなど様々な部門で活動しています。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属しています。

チーム全体のTwitterフォロワー、 YouTube登録者数はそれぞれ800万を超えており、動画投稿・ストリーミング・イベント出演など、インフルエンス力と実力を兼ね揃えたesportsチームとして幅広く活躍しています。



■会社概要

株式会社Game & Co.

・会社名:株式会社Game & Co.

・設立:2022年12月1日

・代表者名:星 崇祥

・所在地:東京都港区

・事業内容:1.esports教育事業

2.esportsイベント企画・運営事業

3.esportsコンサルティング事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-12:46)