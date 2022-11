[CryptoGames株式会社]



ゲーム特化パブリックブロックチェーン「Oasys」上のL2ブロックチェーン「TCGVerse」を運営するCryptoGames株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太)は、Center to Seconds(タイ王国,バンコク 、CEO:Apiwat Goganoot)が開発する新作ブロックチェーンゲーム「Kyrie & Terra」とのパートナーシップを締結されたことをお知らせいたします。



■概要

Oasysは、環境に優しいProof of Stake方式を採用したゲーム特化型ブロックチェーンで、初期バリデータにはスクウェア・エニックス、バンダイナムコ研究所、セガ、Ubisoft、Netmarbleなど国内外の大手ゲーム会社などが参画しています。



ブロックチェーンを活用したデジタルカードゲームを快適にプレイいただける環境でユーザーの方々にお届けすることで、ブロックチェーンゲームのマスアダプションを目指してまいります。今後も多様なブロックチェーンゲームタイトルを発表してまいりますので、引き続きご注目ください。



■「Kyrie & Terra」について





「キリエ&テーラ」とは

キリエ&テーラは、グローバルスタートアップのCenter To Seconds (C2S)が制作陣による新進気鋭制作NFTゲームであり、下記の概念で作成した。



‣ 本物のACGカルチャー準拠ゲームを作る。

‣ P2E (Play to Earn) ではなくP&E (Play and Earn)のゲーム制作を目指す。

開発元のC2Sは本ビジネス界隈における消費者であり制作者としても長く携わっています。



ゲームは一種の創造性と知的生産 (IP) を表現する形式。良質なIPはプレイヤーに楽しい経験を提供できる上、ゲーム内外においての利益の循環をもたらし、遂に盤石なビジネスエコシステムとして成立する、と確信しています。



「Kyrie & Terra」の詳細



WEB:https://kyrieandterra.com/

Twitter:https://twitter.com/KyrieAndTerra

Discord:discord.gg/6g8Y3qAdPZ

Youtube:https://www.youtube.com/c/KyrieTerraOfficialChannel

Email:info@kaneten.com





■TCGVerseについて



https://tcgverse.xyz/



「TCGVerse」はCryptoGames株式会社が開発・運用をするOasysのLayer2トレーディングカード特化型ブロックチェーンで、ユーザーは高速、ガス代無料で幅広いジャンルのブロックチェーンゲームを遊ぶことができます。今後の新規情報等はTCGVerse公式Twitter(https://twitter.com/tcgverse )にてご確認ください。



TCGVerseの主要タイトル:

クリプトスペルズ:https://twitter.com/crypto_spells

NFTWars:https://twitter.com/NFTWars_



<参画NFTプロジェクト募集中>

現在『NFTWars』では、参画NFTプロジェクトを募集しています。下記フォームよりご申請ください。

https://forms.gle/VvWqs2fjbuxm6upf7



■CryptoGames株式会社について

<会社概要>



NFTサービスの開発を行うCryptoGames株式会社は、ウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリースしています。クラウドセールの売上は900ETHを突破し、当時日本最高記録となりました。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。



社名: CryptoGames株式会社

設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」、NFTサービスの開発運営

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



<お問い合わせ先>

一般・報道関係:info@cryptogames.co.jp

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/cryptogames/projects



■Center to Secondsについて

我々は「アニメ・コミック・ゲームの愛でより良い世界を築いていく」という最終目標を達成させるために、様々な業界においてのプロフェッショナルから結成したグローバルなスタートアップチームです。



■ビジョン

アニメ・コミック・ゲーム (ACG) を通じて、友情、努力、無私無欲など、

顕著かつ明確な利点に人々が触発される、より良い世界を築き上げていく。



我々は、共同の仲間たちと共に、任務を一生懸命取り組み、他人との共感を持ち、人々がお互い助け合う、という考えを反映した、個性的なACGを題材とした世界観・ストーリーを作る事に価値が生まれると信じています。



この思想が人々の心に刻まれ、世界平和が実現するまで次の世代へと受け継がれていくものと信じています。



■ミッション

情熱で作り、プロな仕事でお届けする



我々のチームは、持続可能なNFTゲームを実現するために必須となる3つのコア・バリューである、質の高いゲーム プレイ体験 (挑戦的、公平、中毒性)、ACGの文化を視覚化したユニークなアートデザイン、展開の巧みさと整合性の取れたストーリーにより、プレイヤーの感情移入を誘う、という肝要な要素を持つ作品を作る事に強い情熱を持っています。



我々のチームメンバー全員もゲーム業界の忠実な追随者であるため、顧客のロイヤリティを維持するために必要な要素を本質に理解しています。このように、ゲーム開発に関連する様々な分野の専門家で構成されるチームは、NFTゲーム業界に革命を起こすために、我々の理想のゲーム体験をプロフェッショナルに提供することに全力を尽くしています。NFTを従来のゲーム機と遜色なく楽しめるようにすることで、消費者の認識を変え、その対価としてプレイヤー、ホルダー、社会に金銭的な報酬を還元することができるように志します。



社名:ROTJANA KAANKEM Co,Ltd



本社所在地:3/1 Soi. Lat Phrao 93 Lat Phrao Rd. Khlong Chao Khun Sing Sub-District

Wangthonglang Bangkok Thailand 10310



CEO:Apiwat Goganoot



Email:info@kaneten.com



