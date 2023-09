[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

いつも茨城ロボッツに熱いご声援をいただき、ありがとうございます。



この度、茨城ロボッツでは、B.LEAGUE 2023-24シーズンにおいて、#5 マックス・ヒサタケ選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。



ヒサタケ選手はアメリカ出身の25歳。試合中ディフェンスの上から叩き込む豪快なダンクシュートで会場を盛り上げ、さらに昨季は平均8.9リバウンドと類稀な跳躍力でインサイドの制空権を握るプレーヤーです。







#5 マックス・ヒサタケ Max Hisatake





■背番号:5

■ポジション:PF

■身長/体重:203cm/105kg

■生年月日: 1998年4月10日

■出身地:アメリカ合衆国

■出身校:イリノイ工科大学

■経歴:

2021-22 サンロッカーズ渋谷

2022 三遠ネオフェニックス

2022-23 青森ワッツ

2023- 茨城ロボッツ



マックス・ヒサタケ選手コメント





ロボッツの一員になれることをとても嬉しく思っています。今週からチームの一員として活動できることが大変楽しみです。茨城のファンの皆さまにお会いできるのを楽しみにしており、たくさん勝利を掴みたいと思います。皆さまにお会いできるのを楽しみにしています!

“I’m very thrilled to be a new member of the Robots. It seems that I will be able to join team activities and practice this week which is cheerful news. I can’t wait to meet everyone and win many games this year for Ibaraki. See you soon!”



マーク貝島GMコメント





ヘンリー選手のインジュアリーリスト入りに伴い、マックス・ヒサタケ選手が青森から移籍してくれることになりました。アスレチックでスピードと能力があり、ロボッツのバスケにかなりフィットするのではないかと思います。アダストリアみとアリーナでマックス選手のダンクをたくさん見られることを願っています。皆様マックス選手の応援をよろしくお願いします!



