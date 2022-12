[株式会社フォーイット]

~Programmatic Marketing(プログラマティックマーケティング)部門2位~





株式会社フォーイットのマレーシア現地法人であるFORIT DIGITAL SDN. BHD.(以下、フォーイットデジタル)は、Marketing Interactive社が主催する「Marketing Excellence Awards 2022 MALAYSIA(マーケティングエクセレンスアワード2022@マレーシア)」にて、Programmatic Marketing(プログラマティックマーケティング)部門で銀賞を受賞したことをお知らせいたします。





・「Marketing Excellence Awards 2022 MALAYSIA」授賞式(2022/11/24@Hilton Kuala Lumpur)









・「Marketing Excellence Awards 2022 MALAYSIA」 WINNERS(受賞ページはこちら)

https://awards.marketing-interactive.com/marketing-excellence-my/2022-winners/

※32.Excellence in Programmatic Marketing部門にて掲載されております。





・「Marketing Excellence Awards 2022 MALAYSIA」 TROPHY(トロフィー)







この度、「マーケティングエクセレンスアワード2022@マレーシア」での銀賞受賞を受け、フォーイットデジタルでは、今後もクライアントとの強固な関係性を構築・維持していく他、東南アジア圏において、ブランドマーケティングとアフィリエイトマーケティングの2つの分野におけるデジタルマーケティングのリーディングカンパニーとなることを目指し邁進していく所存です。





海外拠点



グループ全体で海外現地法人を4拠点(中国、フィリピン、台湾、マレーシア)に展開している弊社では、各現地法人と密に連携することで、現地マーケットに合わせた適切なローカライズやマーケティング戦略を提案し、グローカル(グローバル+ローカル)な視点から海外進出支援を行っております。







さらに、弊社が運営するグローバルアフィリエイトプラットフォーム【Webridge(https://webridge.net/ja_jp)】を併用することで、成果報酬型でのテストマーケティングや販路開拓のスタートアップはもちろん、海外進出後の拡販までしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。





「Marketing Excellence Awards(MEA / マーケティングエクセレンスアワード)」 とは



Marketing Interactive社が主催するマーケティングコミュニケーションをテーマとした業界賞です。

今回弊社が参加したマレーシアの他、シンガポール、フィリピン、タイ、香港、インドネシアとアジア各地で10年以上毎年開催されております。

「Marketing Excellence Awards 2022 MALAYSIA(マーケティングエクセレンスアワード2022@マレーシア)」では42の審査部門が用意されており、入賞することで“Marketer of the Year(マーケターオブザイヤー)”の称号を得ることができます。

・特設ページ:https://awards.marketing-interactive.com/marketing-excellence-my/











会社概要

会社名 :株式会社フォーイット

代表者 :代表取締役社長CEO 吉澤 竹晴

所在地 :東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー9階

資本金 :10百万円 (2022年4月末日現在)

URL :https://www.for-it.co.jp/









