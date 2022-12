[アソビシステム株式会社]

海外やZ世代の間で絶大な人気を誇る日本発の音楽ジャンル「City Pop」をモチーフにしたNFTプロジェクト「City Pop TOKYO」は、エンターテイメント×メタバースの企業であるGEMIE(CEO:John Fung)とともに、NFTオーディション「METAVERSE’S GOT TALENT」を開催します。







City Pop TOKYOについて







「City Pop TOKYO」は、多彩なアーティストやクリエイターが所属するアソビシステム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中川悠介、以下アソビシステム)と、販売時5億円以上の売上を記録した香港のNFTプロジェクトを運営するKingdom Labs(最高戦略責任者:吳玟浠)、Web3.0の社会実装に向けて、ブロックチェーン技術を使ったWalletを開発する株式会社UPBOND(本社:東京都渋谷区、代表取締役:水岡駿、以下UPBOND)の3社が共同運営するNFTプロジェクトです。



「City Pop TOKYO」では、海外やZ世代の間で絶大な人気を誇る日本発の音楽ジャンル「City Pop」をモチーフに、キャラクターを1984体NFTとしてリリースする予定です。そのキャラクターは、「GAL」「SHOWA」「REIWA」など、各時代を代表する流行りのファッションやメイクをまとっています。販売されるNFTは完売後、オーディションなどを経てアソビシステムの所属タレントとして登録され、広告出演や楽曲リリースといったタレントとしての活動を開始します。NFTを購入したコミュニティメンバーは、楽曲制作時のアンケートやオーディションの投票などに参加でき、ともにタレントを育成していくことができます。



※こちらは一部のキャラクターのイメージとなります。

※デザインは一部変更になる可能性があります。





METAVERSE’S GOT TALENTについて







NFTタレントオーディション「METAVERSE’S GOT TALENT」は、メタバースポップスターになるチャンスを獲得できる、全く新しいオーディション・プロジェクトです。



タレントとファンの間のギャップを埋めるためメタバース上でファンカルチャーを築くプラットフォーム「GEMIE」を活用することで、「METAVERSE’S GOT TALENT」に参加する世界中のユーザーは、メタバース内のオーディションイベントに自分のNFTを参加させたり、投票をしたり、様々な観点からプロジェクトに参加して楽しむことが可能です。「City Pop TOKYO」からリリースされるNFTキャラクターは、「METAVERSE’S GOT TALENT」を通して経験を積むことで、「バーチャルタレント・モデル」としてマルチメディアに活躍できます。



「City Pop TOKYO」および「METAVERSE’S GOT TALENT」についての詳細は近日公開予定となりますので、最新情報をお待ちください。



〈City Pop TOKYOに関連するリンク〉

・Website:https://www.city-pop.tokyo/

・Twitter:@CityPopTokyoNFT(https://twitter.com/CityPopTokyoNFT)



「City Pop TOKYO」は本プロジェクトを通して、Web 3.0テクノロジーとNFTの有用性を再認識し、日本文化を世界へと発信してまいります。





企業情報



アソビシステム株式会社

“ブームを作ることよりも、カルチャーを創る。今の時代に発信すべき「アソビ」をもっと。”

きゃりーぱみゅぱみゅ、中田ヤスタカ、増田セバスチャンなど、日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクション。アーティスト、モデル、アクター、クリエイターのマネジメント、音楽フェスやファッションイベントなど様々なイベントの企画・制作、メディア運営、店舗事業、インバウンド・アウトバウンド事業など、原宿を拠点に国内外で幅広く展開する。



代表者:代表取締役 中川悠介

本社:東京都渋谷区神宮前3-21-8

URL:https://asobisystem.com/



Kingdom Labs

Kingdom LabsはWeb3.0領域の中でも、ゲームとtoC領域のプロジェクトを支援・投資することを目的としたベンチャースタジオ。様々な業界で革新的なビジネスモデルを構築する起業家たちを、企画から実行フェーズまで一貫して支援。 重要戦略の1つに、Web3.0へ事業拡大を図っている、または、異なる領域で既存事業を行っているがWeb3.0のサービスを創りたいと考えている大企業との提携が挙げられる。さらに、投資家およびパートナーの利益を最大化するため、世界規模のチームや、グローバルな投資先と投資経験、先進的なディールフローなどを活用し、独自の複合的なアプローチを行う。 また、Kingdom Labsは、世界的に有名なNFTコレクション「Monkey Kingdom」を運営も行っている。



代表者:CSO Maurice Ng

URL: https://www.kingdomlabs.com/



株式会社UPBOND

Web3.0のウォレットサービスを提供。一般消費者が簡単に利用できる圧倒的UIUXを実現したウォレットを展開し、IP業界、建設業界、小売業界等の先進的な取り組みを行う大手企業とWeb3.0を本格的に活用した共創プロジェクトを推進中。当社ウォレットを媒介し企業と個人の関係(BOND)を本質的にUPDATEすることを目指す。



代表者:代表取締役 水岡 駿

本社:東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31 8F

URL:https://www.upbond.io



GEMIE

ファンカルチャーを創るために構築された、アジアのエンターテイメントに特化したメタバースプラットフォームです。GEMIEのビジョンはアーティストにファンカルチャー構築に必要な「ツール」「リソース」「きっかけ」を提供し、世界中のファンとボーダーレスに交流することで、アーティストの可能性を最大限に引き出すことを目指しています。

コメント:“Instead of holding a talent shows by regions/countries why don’t we do it in the metaverse so there won’t be any geographical locations - you will be surprised how many talented artists who worth a shot are scattered in our everyday life!”



代表者:Co-founder John Fung

URL:https://www.gemie.io/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-12:46)