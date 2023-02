[ベルキン株式会社]

42製品が最大58%オフ、ハイクオリティな製品をお手頃価格で





ベルキン株式会社(以下Belkin、所在地:東京都台東区台東)は、Amazon.co.jpにて42製品が最大58%オフになるタイムセールを2月2日から5日の4日間開催いたします。人気のMagSafe3-in-1充電パッドや、コスパ抜群のワイヤレスイヤホンなどをセール価格にて販売します。



セール期間:2023年2月2日(金)9:00~2月5日(日)23:59

セール会場:https://www.amazon.co.jp/stores/page/EB3D9AF2-15E2-45B1-82AC-B569E98F09D7





◎MagSafe 3-in-1充電器やUSB-Cハブでより快適なデスク環境

■Belkin BoostCharge Pro MagSafe 3-in-1 ワイヤレス充電パッド

本製品はMagSafe公式認定取得製品のためiPhone 14/13/12 シリーズに最大15Wの急速充電が可能です。また、Apple Watch高速充電対応製品として、純正Apple Watch高速充電モジュールを搭載しているため、Apple Watch 7/8/Ultraシリーズの充電時間を最大3分の1に短縮できます。Apple Watch Ultraの場合、一般的な5W出力の充電器で0%~80%まで充電するためには、3時間必要なところを、Belkin MagSafe 3-in-1を使用することで、1時間で80%まで充電できるため、出かける準備をしている間に充電を完了できます。また、Qi充電パッドも付属しており、AirPods Proなどワイヤレス充電対応製品を置くだけで充電できます。





◎iPhone 14 シリーズ、AirPods、Apple Watch を同時に充電

◎「Made For MagSafe」公式認証で 15W の高速ワイヤレス充電

◎「Made For Apple Watch」Apple Watch Series 7 急速充電に対応



販売サイト:https://www.amazon.co.jp/Belkin/dp/B09MTGCWBP

価格(税込):15,860円(10%オフ、税込)



■Connect USB-C(R) 7-in-1 マルチメディアハブ(第2世代)

本製品は2.5Gbps イーサネットポートや最大データ転送レート10GbpsのUSB-Aポート、4K60HzのHDMIポートなどを搭載し、100WのPD充電に対応した7-in-1のUSB-Cメディアハブです。コンパクトなサイズで持ち運びにも優れ、パソコンやタブレット端末の機能を拡張します。





◎高速で確実な接続が可能な 2.5Gb イーサネットポート

◎USB-A と SD カード、microSD カードポートを搭載、最大 10Gbps の転送速度で動画や音楽作成に最適

◎取り回しやすい 24cm のケーブル



販売サイト:https://www.amazon.co.jp/Belkin/dp/B0B8X4PJ9L

価格(税込):9,653円(25%オフ、税込)



◎高コスパのワイヤレスイヤホンや便利な充電器でさらにスマホを使いやすく

■Belkin SOUNDFORM™ Flow ノイズキャンセリングイヤホン







本製品はアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。12mm デュアルレイヤーダイナミックドライバーによるパワフルで鮮やかなオーディオ体験や、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングによるクリアな通話などにより、様々なシーンで快適に使用できます。今回のセールでは4,000円台で販売され、非常にコストパフォーマンスに優れています。



◎12mm 大口径ダイナミックサウンド

◎ANC と 4 つマイク搭載でクリアな音声通話を実現

◎最大 31 時間の連続使用にワイヤレス充電



販売サイト:https://www.amazon.co.jp/Belkin/dp/B0B8X2X8YB

価格(税込):4,893円(30%オフ、税込)



■Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO 65W DUAL USB-C GAN WALL CHARGER WITH PPS







◎2 口の USB-C ポートでMacBook と iPhone など同時に合計65Wで充電

◎GaN テクノロジーにより超コンパクトで持ち運びにも便利

◎PPS テクノロジーにより接続されたデバイスに応じて出力電圧を自動で調整



販売サイト:https://www.amazon.co.jp/Belkin/dp/B0B5QKMCZD

価格(税込):4,072円(14%オフ、税込)



■Belkin BOOST↑UP™ 磁気ワイヤレス充電パッド 7.5W





◎最大 7.5W でのワイヤレス充電が可能

◎MagSafe対応でiPhone12~14 シリーズを最適ポジションでの充電が可能

◎2m のケーブルにて、自宅やオフィス等、様々な場所で簡単に使用できる



販売サイト:https://www.amazon.co.jp/Belkin/dp/B096MJZMC8

価格(税込):3,794円(15%オフ、税込)



≪セール概要≫

【2月Amazonタイムセール】

ベストセラーの 3-in-1 充電器をはじめとした全 42 製品を特別価格で販売いたします。

期間:2023年2月2日(金)9:00~2月5日(日)23:59

※セール対象製品一覧に関しましては、下記リンクよりご確認ください。



〇リリース内で使用されている画像については下記よりダウンロードいただけます。

https://kyodo-pr.box.com/s/nifgu4q190a5h9wf05w79zq5zl5c82sf



<Belkin International(ベルキンインターナショナル)について>

Belkin International(Belkin(R)、Linksys(R)、Wemo(R)、Phyn(R))は2018年にFoxconn Interconnect Technologyと合併いたしました。弊社は、アクセサリーカテゴリー(「Connected Things」-Belkinブランド)やスマートホーム&ビジネスカテゴリー(「Connected Home and Business」-Linksys、WemoおよびPhyn)を通して、自宅、職場、外出先でテクノロジーと人々を結びつけることを努めて参ります。



