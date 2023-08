[Uzabase]

株式会社ユーザベースが提供するソーシャル経済メディア「NewsPicks」は、デザインの力でビジネスを前進させるデザインカンパニーの株式会社グッドパッチとともに、経営や事業にインパクトを与えたデザインリーダーを讃える「DESIGN LEADER IMPACT AWARD 2023 Powered by Figma」(以下、本アワード)を2023年11月22日(水)に開催いたします。







本アワードの目的は、デザインリーダーのロールモデルの提示とデザインの新たな可能性の探索をすること。経営をドライブするデザインの力に光をあてると同時に、経営者とデザイナーの対話を深める場を創出します。



■開催の背景と意図

世界では数多くのデザイナーが、事業や経営を牽引しています。



日本でも2018年の「デザイン経営」宣言から5年、ビジネスシーンでも「デザイン」というワードを聞くようになりました。



しかし、経営層として活躍するデザイナーが圧倒的に足りません。



その原因の1つは、「デザインリーダーのロールモデルの不足」です。デザインリーダーの目指すべき姿と可能性を議論し、その基準を世の中に問いかけていくことに、本アワードの意義があります。



デザイナーはこれまで、アウトプットで評価されることが常識でした。ビジネスや経営に与えるインパクト(構造的変化)を軸にしたデザイナーの表彰は異例の試みです。



本アワードが、新たなリーダーシップの可能性を探索すると同時に、経営者とデザイナーの対話を深めるきっかけになればと思います。



まだ十分に光があたっていない、創造的なデザイナーの勇気ある活躍を、みなさんと再発見できることを楽しみにしています。





■開催概要

開催日時:2023年11月22日(水)10:30~14:45

会場:TOKYO NODE(https://tokyonode.jp/about/#map)

形式:リアル・オンライン同時開催

定員:300名(リアル参加)

共催:NewsPicks Brand Design、株式会社グッドパッチ

協賛:Figma Japan 株式会社

公式サイト:https://np2023.designleader-impact.com



■審査員(50音順)

・伊藤 セルジオ 大輔氏(株式会社マネーフォワード 執行役員 CDO)

・田川 欣哉氏(Takram 代表取締役 / 英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート名誉フェロー)

・二宮 仁美氏(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役 兼 執行役員 デザイン統括責任者)

・野々村 健一氏(PwCコンサルティング合同会社 執行役員 / パートナー Future Design Lab Co-Lead)

ほか



■今後の予定

2023年9月26日(火)アワードエントリー受付締切

2023年10月初旬 一次審査

2023年10月中旬 二次審査

2023年11月6日(月)事前プレゼンテーション・フィードバック会

2023年11月22日(水)「DESIGN LEADER IMPACT AWARD 2023 Powered by Figma」開催(最終審査・表彰式)

エントリーフォーム

https://np2023.designleader-impact.com/form





NewsPicksについて

オリジナル記事や動画番組に加え、The Wall Street Journal や The New York Times などの国内外 100以上のメディアのニュースを配信する「ソーシャル経済メディア」です。旬なビジネスカンファレンスや、ホットトピックを深ぼるコミュニティなども充実。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。

https://newspicks.com/about/



NewsPicksアプリダウンロードはこちら

■iOS

https://app.adjust.com/cu2a5qy

■Android

https://app.adjust.com/fn34jmy





会社概要

株式会社ユーザベース

設立:2008年4月1日

代表者:稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://www.uzabase.com/



お問い合わせ

DESIGN LEADER IMPACT AWARD 運営事務局

designleader-impact-award@uzabase.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-17:16)