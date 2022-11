[CryptoGames株式会社]



ゲーム特化パブリックブロックチェーン「Oasys」上のL2ブロックチェーン「TCGVerse」を運営するCryptoGames株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太)は、The Nemots LLC(アメリカ,ワイオミング州 、CEO:Jasper van Ravenzwaaij)が開発する新作ブロックチェーンカードゲーム「The Nemots」にTCGVerseが採択されたことをお知らせいたします。



■概要

Oasysは、環境に優しいProof of Stake方式を採用したゲーム特化型ブロックチェーンで、初期バリデータにはスクウェア・エニックス、バンダイナムコ研究所、セガ、Ubisoft、Netmarbleなど国内外の大手ゲーム会社などが参画しています。



この度、CryptoGames株式会社が開発・運営を行うOasysのL2チェーン「TCGVerse」が新作ブロックチェーンカードゲーム「The Nemots」に採択されました。



ブロックチェーンを活用したデジタルカードゲームを快適にプレイいただける環境でユーザーの方々にお届けすることで、ブロックチェーンゲームのマスアダプションを目指してまいります。今後も多様なブロックチェーンゲームタイトルを発表してまいりますので、引き続きご注目ください。





■The Nemotsについて



The Nemotsは、1980年代後半のアメリカのショッピングモールを舞台にしたブロックチェーンゲームです。外宇宙からのグリーンエネルギー光線により日用品と動物が融合した「ネモット」と呼ばれる奇妙な生物を駆使したカードゲームになります。



ゲーム内で手に入れたトークンはキャラクターの強化やNFTの購入だけでなく、Tシャツやマグカップといったリアル商品にも交換が可能になります。さらには、今後様々な有名ブランドとのゲーム内コラボレーションも予定されています。



<The Nemotsの詳細>

WEB:https://thenemots.com/

Twitter:https://twitter.com/TheNemots

Discord:https://discord.com/invite/thenemots

Telegram:https://t.me/thenemots





■TCGVerseについて



https://tcgverse.xyz/

「TCGVerse」はCryptoGames株式会社が開発・運用をするOasysのLayer2トレーディングカード特化型ブロックチェーンで、ユーザーは高速、ガス代無料で幅広いジャンルのブロックチェーンゲームを遊ぶことができます。



TCGVerse公式Twitter:https://twitter.com/tcgverse



TCGVerseの主要タイトル:

クリプトスペルズ:https://twitter.com/crypto_spells

NFTWars:https://twitter.com/NFTWars_



■CryptoGames株式会社について

<会社概要>



NFTサービスの開発を行うCryptoGames株式会社は、ウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリースしています。クラウドセールの売上は900ETHを突破し、当時日本最高記録となりました。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。

社名: CryptoGames株式会社



設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」、NFTサービスの開発運営

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



<お問い合わせ先>

一般・報道関係:info@cryptogames.co.jp

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/cryptogames/projects



■The Nemots LLCについて

社名:The Nemots LLC

本社所在地:30 N Gould St Ste R Sheridan, WY 82801

CEO:Jasper van Ravenzwaaij

url:https://thenemots.com/team/

Email:jasper@thenemots.com



