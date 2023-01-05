［株式会社フェイス］

トヨタ自動車、講談社公認のライセンス商品です。



・『頭文字D』の藤原とうふ店（自家用）仕様のAE86のマウスが発売

・トヨタAE86の車体を忠実に再現

・右クリック、左クリック、スクロールの３ボタンのワイヤレスマウス

・ヘッドライト・リアライトが点灯する仕様

・特製のオリジナルマウスパッド、２種類のうちどちらか片方がもれなくついてくる

・１月入荷予定の予約販売をメーカ直営サイトCAMSHOP.JPで開始





ノリモノの雑貨を企画する株式会社フェイス(https://camshop.jp/ )が、トヨタ自動車の名車 スプリンタートレノ(AE86)型無線マウス『頭文字D』 藤原とうふ店(自家用)仕様の予約販売を開始。

主人公の藤原拓海が作中で運転するAE86の車体を再現した無線マウスは、スイッチを入れることでヘッドライト・リアライトを点灯させることも可能です。









●特製マウスパッド付属！2種類のいずれかが中に入っています。

●電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。（スイッチ切り替え可能）

●トヨタ自動車、講談社公認のライセンス商品です。

●前期モデルに続き後期モデルも今後販売予定です。



無線マウス トヨタ AE86 『頭文字D』 藤原とうふ店(自家用)仕様

商品ページ：https://camshop.jp/?pid=171763044































商品イメージ



藤原とうふ店(自家用)仕様 前期版(ホワイトボンネット)















付属マウスパッド



２種類のうちいずれかのマウスパッドがパッケージの中に入っています。













商品詳細



サイズ・重さ

本体 ：13cm × 5.1cm × 3.95cm, 220g

箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm, -g

マウスパッド：240mm × 200mm

素材 ：ABS樹脂

生産国：中国

電源 ：単3電池1本(別売)使用

USBレシーバー 付属



(C)しげの秀一/講談社 (R)KODANSHA





販売元



販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593

メール ：sales@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/







商品ページ（キャムショップ）



前期版

https://camshop.jp/?pid=171763044





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