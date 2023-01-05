【新商品】AE86『頭文字D』 藤原とうふ店(自家用)仕様の…
［株式会社フェイス］
トヨタ自動車、講談社公認のライセンス商品です。
・『頭文字D』の藤原とうふ店（自家用）仕様のAE86のマウスが発売
・トヨタAE86の車体を忠実に再現
・右クリック、左クリック、スクロールの３ボタンのワイヤレスマウス
・ヘッドライト・リアライトが点灯する仕様
・特製のオリジナルマウスパッド、２種類のうちどちらか片方がもれなくついてくる
・１月入荷予定の予約販売をメーカ直営サイトCAMSHOP.JPで開始
ノリモノの雑貨を企画する株式会社フェイス(https://camshop.jp/ )が、トヨタ自動車の名車 スプリンタートレノ(AE86)型無線マウス『頭文字D』 藤原とうふ店(自家用)仕様の予約販売を開始。
主人公の藤原拓海が作中で運転するAE86の車体を再現した無線マウスは、スイッチを入れることでヘッドライト・リアライトを点灯させることも可能です。
●特製マウスパッド付属！2種類のいずれかが中に入っています。
●電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。（スイッチ切り替え可能）
●トヨタ自動車、講談社公認のライセンス商品です。
●前期モデルに続き後期モデルも今後販売予定です。
無線マウス トヨタ AE86 『頭文字D』 藤原とうふ店(自家用)仕様
商品ページ：https://camshop.jp/?pid=171763044
商品イメージ
藤原とうふ店(自家用)仕様 前期版(ホワイトボンネット)
付属マウスパッド
２種類のうちいずれかのマウスパッドがパッケージの中に入っています。
商品詳細
サイズ・重さ
本体 ：13cm × 5.1cm × 3.95cm, 220g
箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm, -g
マウスパッド：240mm × 200mm
素材 ：ABS樹脂
生産国：中国
電源 ：単3電池1本(別売)使用
USBレシーバー 付属
(C)しげの秀一/講談社 (R)KODANSHA
販売元
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593
メール ：sales@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
商品ページ（キャムショップ）
前期版
https://camshop.jp/?pid=171763044
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/05-10:16）
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