[アフラック生命保険株式会社]





2023年12月20日



アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)は、この度、「HRX of The Year 2023」において、最優秀賞を受賞し、12月1日に表彰式が行われましたのでお知らせします。









「HRX of The Year」は、HRエグゼクティブコンソーシアム*が人事領域における斬新な取り組みを広く社会に発信し、日本企業全体の人事変革の推進に寄与することを目的に、2022年4月に創設され、今年、第2回目が開催されました。







今回、当社は「データドリブンな人財マネジメントで組織変革~機動的な業務運営と人財エンゲージメントの強化~」と題した取り組みで最優秀賞を受賞しました。具体的には、デジタルツールを活用した“人的資本ダッシュボード”を構築し、経営から現場まで、さまざまな人的資本データ(人事に関する定量データ)を即時参照・取得可能な環境を構築しました。当社は「多様な人財の力を引き出す人財マネジメント戦略」を中期経営戦略の第一の柱に位置付けていますが、経営レベルでデータドリブンな人財マネジメント戦略のPDCAを実践することや、現場で人財一人ひとりとより丁寧に向き合い、エンゲージメントの向上に繋げていることが、特に優れているとして高く評価されました。





当社は、来年11月に日本における創業50周年を迎えます。この大きな節目に向けて策定した「Aflac VISION2024」を着実に実行するため、中期経営戦略(2022~2024年)の第一の柱である「多様な人財の力を引き出す人財マネジメント戦略」では、人財エンゲージメントの強化に向け、DXを活用し、人財マネジメントの高度化に取り組んでいます。





* 日本の主要企業の人事エグゼクティブが集い、企業が対応を迫られている人事課題に関して共に学び合える全く新しい場として、2017 年4 月に発足。現在、約120社にもおよぶ企業が本コンソーシアムに参画。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/20-21:46)