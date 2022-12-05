［株式会社ドミノ・ピザ ジャパン］

24時開始のサッカー応援をアツアツのピザで全力サポートします！



株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役：ジョシュア・キリムニック、CEO：マーティン・スティーンクス、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2022年12月５日（月）に限り、769店舗で25時まで営業を行ないます。残りの店舗も24時まで営業決定。さらに、ピザ3枚＆サイド3品3，999円というお得な応援セットもご提供。

5日24時（6日午前０時）からはじまるクロアチア戦を、絶対リアルタイムで応援したいファンを、アツアツのおいしいピザで全力サポートします。無我夢中で応援しても、ピザなら片手でほおばれ、どんどんエネルギーチャージできる！最後までしっかり応援していきましょう。













リアルタイムで、この一戦を応援するサッカーファンをドミノはアツアツピザで全力サポート！

769店舗が12月５日は2５時（6日午前１時）まで開店！ ラストオーダーが2５時



日本代表のサッカー決勝トーナメント進出を受けて、サッカーファンの皆様を全力で応援するため、769店舗で、12月５日（月）の営業時間を深夜2５時（6日午前１時まで）まで延長することといたしました。また、残りの店舗も、深夜2４時（6日午前０時）まで営業とすることといたしました。対象店舗は、以下一覧をご覧ください。

クロアチア戦が始まるのは、深夜24時（午前０時）です。ハーフタイムまで注文が可能です。25時までにオーダーすれば、試合中にアツアツのピザが届きます。

しっかり腹ごしらえして、全力で日本代表を応援しようというサッカーファンの皆様。ぜひ、アツアツのピザでしっかりエネルギーを充填して、この歴史的一戦に臨みましょう！



当日限りの「ピザ3枚＆サイド3品3,999円セット」もご提供！

サッカー応援にはピザが最高！しっかりエネルギー充填して、この歴史的一戦を迎えよう！



今回のクロアチア戦を盛り上げるために、「ピザ3品＆サイド3品3,999円セット」もご用意しました。ピザは1-2ハッピーレンジピザからお好きなMサイズのピザを3枚、それにいつもの選べるサイドからお好きな3品を合わせて3,999円※の大変お得なセットです。

今回のサッカー予選では、多くのお客様から「サッカー応援にピザが最高」と多くのご注文をいただいております。誠にありがとうございます。お客様からのご期待に応え、決勝トーナメントの初戦クロアチア戦でも、リアルタイムでサッカー観戦をしたい熱烈なサポーターの皆さんを、負けないくらいアツアツなピザでサポートします。家族や仲間と盛り上がりたい方には、ぜひこのお得なセットをご注文ください。

手に汗握る応援に集中するには、片手で食べられるピザが最適！アツい応援のエネルギーとして、ぜひアツアツのおいしいピザをお楽しみください。もちろん、深夜にドミノの出来立てピザを楽しめるまたとないチャンスですので、サッカー観戦以外でもご注文をお待ちしています。





『ピザ3枚＆サイド3品 3,999円セット』 概要



開催期間：2022年12月5日（月）～12月6日（火）

内容：1-2ハッピーMサイズピザ3枚＋お好きなサイド3品が3,999円

対象：デリバリーとお持ち帰りの両方

クーポン番号：939143

注意：お持ち帰り半額TMの対象外です。お持ち帰りの場合も同じ金額です。

※Mサイズ対象商品はMサイズピザ1-2ハッピーレンジです。

※本クーポンはデリバリー注文時とお持ち帰りの両方でご利用いただけます。

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

注文方法：ご注文時にクーポン番号を入力して、商品をお選びください。



※2022年10月3日以降、当社は品質とサービスを維持し、さらには向上させるために、すべての注文に対してサービス料を頂戴いたします。サービス料は、299円を上限として、ご注文金額の6％相当額とさせていただきます。なお、サービス料は、予告なく内容を変更させていただく場合がございます。





25時（午前1時）まで営業する店舗の一覧



【北海道】

東苗穂、札幌西警察署前、伏古、札幌北1条西、清田一条、苫小牧桜木町、函館亀田本町、旭川二条通、函館松風町、札幌南7条西、岩見沢、帯広西5条、苫小牧日の出町、釧路町桂、釧路鳥取大通、函館桔梗町、江別野幌、室蘭、新琴似5番通、千歳、札幌厚別西、旭川春光、音更木野、フレスポ恵み野、帯広白樺通り



【青森県】

三沢堀口、八戸類家、青森市役所前、青森観光通り



【宮城県】

宮町四丁目、二十人町、長町南、泉八乙女、仙台大和町、荒巻本沢、南仙台、多賀城駅前、東仙台、鈎取、五橋、利府ペアガーデン



【秋田県】

秋田仁井田、秋田新国道



【山形県】

山形南館、山形桧町、米沢金池5丁目、酒田山居町



【福島県】

郡山南、福島八木田、いわき鹿島、いわき小島、郡山うねめ通り、郡山大槻、会津若松米代、イオン福島



【茨城県】

土浦、取手、つくば、土浦西根、古河第六小学校前、龍ケ崎、日立鮎川、鹿嶋宮中、石岡東光台、かすみがうら千代田町



【栃木県】

宇都宮六道町、宇都宮岩曽町、足利、宇都宮さつき、佐野茂呂山、小山、栃木湊町、宇都宮峰、宇都宮宝木、鹿沼、真岡、大田原、黒磯



【群馬県】

高崎南町、前橋城東町、太田、伊勢崎、前橋大友町、南矢島、藤岡、桐生、館林、高崎緑町、前橋北、渋川



【埼玉県】

浦和常盤、戸田下前、川口幸町、大宮櫛引町、朝霞膝折町、戸田笹目、草加氷川町、志木、越谷蒲生、所沢、狭山ヶ丘、春日部、ふじみ野、白鍬、上尾、鳩ヶ谷、三郷中央、八潮、せんげん台出光SS、蕨芝西、越谷レイクタウン、熊谷中央、光が丘公園、大宮東大成戸塚安行、北本深井、川越伊勢原、久喜青葉、西浦和、行田向町、岩槻、東松山新宿町、北越谷、深谷、北与野、蕨北町、飯能、本庄けや木、羽生、獨協大学前東口、航空公園、坂戸、みずほ台、川口西口、吉川、浦和領家、埼大通り、上尾水上公園、ビバモール加須、白岡、東浦和、入間市役所前、西川口駅前、日高猿田、川口桜町、川越宮元町、ウニクス秩父



【千葉県】

行徳新浜、西船本郷、浦安明海、千葉轟町、船橋湊町、幕張、新柏、千葉都町、四街道、流山おおたかの森、馬込沢、作新台、野田運河、高塚新田、柏根戸、浦安北栄、検見川、柏光ケ丘、柏駅西口、流山平和台駅前、習志野鷺沼、東金、千葉神明町、市川若宮、袖ケ浦、千葉ニュータウン中央、八街、浜野、稲毛園生町、旭サンモール、妙典、富里日吉台、浦安富士見、稲毛海岸、成田ニュータウン、野田さくらの里



【東京都】

恵比寿、代々木上原、関口目白通り、用賀、北馬込、中野新橋、新江古田、赤塚、上池袋、西永福、菊川、綾瀬、深沢、蒲田、竹の塚四丁目、石神井公園、田端、高島平、三鷹井口、保谷、荻窪、武蔵関、狛江通り、西小岩蔵前橋通り、中村橋、大島、阿佐谷南、東十条、戸越、世田谷公園、高田馬場、江戸川中葛西、東向島、多摩ニュータウン通り、西荻窪、立会川、学芸大学、上野、赤堤、麻布十番、茅場町、調布小島町、下丸子、青山、世田谷船橋六丁目、赤坂、白山、西新井、環八通り萩中公園、八王子、立川羽衣町、東府中清水が丘、西新小岩、中台、東陽一丁目、国分寺富士本、東金町、北千住、清瀬市役所前、西新宿、東日本橋、三軒茶屋、豊島高松、桜台、新馬場駅前、東久留米滝山、大泉学園、豊洲、玉川学園、福生、江戸川橋、日野南平、めじろ台、南大沢、稲城矢野口、芝一丁目、北赤羽、千駄木動坂、洗足、和泉環七目黒本町、新宿五丁目、お花茶屋、大森西、墨田石原、等々力不動前、下落合目白通り、板橋弥生町、小平回田町、三鷹台、西尾久小台、町田旭町、多摩大橋南、淡路町、中河原、元八王子小学校前、高輪、文花、根岸、四谷四丁目、佐野、西葛西、石神井消防署前、大塚、野方消防署、梅島、大井町、平和台、河辺、紅葉山、小豆沢、南馬込、六郷土手、東玉川、船堀、新井薬師、池袋本町、世田谷代田、神宮前、成瀬駅北口、千歳船橋、浅草橋、北烏山、初台、銀座、押上、アクロスプラザ東久留米、桜上水、西八王子、浜松町、東中野、南長崎、若松町、人形町、聖蹟桜ヶ丘、大島1丁目、立川柏町、柿の木坂、三宿、綾瀬駅前、加賀、三鷹駅北口、中野大和町、池袋二丁目、三鷹新川、光が丘、弦巻、大久保、田園調布、勝どき、東五反田、久我山、4号梅島、羽村緑ヶ丘、板橋清水町、西竹の塚、台場、蒲田あやめ橋、田原町、立石、町屋、日野本町、飯田橋、下井草、西麻布、不動前、中野南台、南砂、徳丸、亀戸、田無、武蔵野台、梅屋敷東通り、下北沢



【神奈川県】

青葉台、下小田中三丁目、横浜野庭町、横浜駒岡、井土ヶ谷、神大寺、横浜磯子、王禅寺西、川崎小向町、鶴見ゴム通り、港南台、能見台6丁目、横浜阪東橋、東戸塚、横浜大口、木月住吉、鵠沼海岸、枡形、246鷺沼、港北高田、洪福寺、淵野辺北口、大船東、相模が丘、茅ヶ崎高校前、高津、平塚追分、中山上山町、センター南、新横浜、相模大野、三ツ境、桜ヶ丘、横須賀三笠公園、藤沢善行、いずみ中央、本厚木南口、横須賀大矢部、海老名、寒川大曲、追浜、本牧、つきみ野、芹が谷、小田原、平、美立橋、橋本、西平沼橋、川崎上平間、東海大学前、鎌倉笛田、逗子、秦野曽屋、上白根、横須賀根岸、座間南栗原、十日市場、丸子通、市が尾、中荻野、鶴見寺谷、開成町牛島、川崎日進町、馬車道、相模原中央、辻堂、金沢八景、南加瀬、南生田、栄長沼町、大倉山エルム通り、武蔵新城、宿河原、鶴見中央、洋光台、湘南藤沢、東神奈川、南林間西口、小田原中里、川崎中野島、横浜常盤台、伊勢原駅前



【新潟県】

文京町、新潟東、新潟新和、東三条、長岡三和、上越木田、長岡喜多町、柏崎



【富山県】

高岡昭和町、富山大町、富山中島、富山天正寺、魚津



【石川県】

御経塚、金沢駅西本町、もりの里、金沢久安、松任



【山梨県】

甲府昭和、甲府里吉、甲府湯村、田富、甲州塩山



【長野県】

平林街道西和田、中御所、松本桐、篠ノ井、松本寿北、下諏訪、佐久、伊那、上田中央



【岐阜県】

可児下恵土、大垣、各務原三井町、多治見音羽町、羽島竹鼻町、岐阜中鶉、本巣三橋、美濃加茂



【静岡県】

静岡南、浜松西伊場、浜松原島町、静岡瀬名川、富士鮫島、駿東柿田川、清水有東坂、藤枝築地、焼津与惣次、磐田今之浦、浜松高丘、掛川中央、静岡北安東、静岡七間町、三島中島、袋井川井、浜松泉、丸子新田



【愛知県】

桜山、昭和川原通1丁目、平田町、上前津、社台、鶴里、天白植田、本陣駅前、熱田、庄内通駅前、藤が丘四軒家、岡崎エルエルタウン、当知、小牧大山、半田昭和町、堀田、豊橋曙町、春日井勝川、知多つつじが丘、刈谷半城土中町、豊明二村台、一宮牛野通、稲沢正明寺、豊川蔵子、碧南笹山町、豊田大林町、安城百石町、東郷町春木台、浅間町駅前、西尾花ノ木町、北名古屋高田寺、御成通2丁目、春日井大留町、豊田美里、豊橋前田町、一宮北浦町、大府江端町、安城今池町、岩倉栄町、東海富貴ノ台、豊橋新栄町、岩塚本通3丁目、春日井浅山町、天白平針台、豊田浄水町、栄5丁目、知立市役所前、豊川桜木通、牧の原1丁目、荒子、柴田本通、小幡中、弥富通、供米田、大幸南、豊田元町通り、津島埋田町、弥富、黄金通、刈谷稲場町、八事、江南野白



【三重県】

四日市、桑名松ノ木、四日市生桑町、津上浜町、鈴鹿西條町、四日市泊、名張、伊賀上野、ミタス伊勢



【滋賀県】

大津堅田



【京都府】

西陣、樫原山陰街道、十条烏丸、京都薬科大前、城陽富野、吉祥院、松井山手



【大阪府】

新大阪、千里桃山台、吹田岸部、堺、長居公園、住之江加賀屋、鶴橋玉津、泉北岩室西、池田荘園口東、豊中、平野宮町、上新庄、守口金田、天神橋、堺大浜北、内環巽東、上本町、塚本、福島玉川、長吉川辺、八尾小阪合町、都島毛馬、大正、今津中、阿倍野昭和町、東高麗橋、枚方船橋、松原、布施、深井、富田林喜志南、和泉府中、泉佐野鶴原、和泉大宮、りんくう羽倉崎、美原、東三国、阿波座、箕面牧落、浪速元町、三先、新梅田、都島本通り、上野芝町、大阪本町、東天満、摂津新在家、河内長野、四天王寺、蒲生四丁目駅前、東大阪衣摺、東心斎橋、玉、玉出、彩都粟生間谷、高槻真上町、西淡路5丁目、西九条



【兵庫県】

西宮北口、西宮鳴尾町、夙川森具、垂水、伊丹、宝塚山本南、姫路広畑、三田市役所前、西神平野、三宮フラワーロード、明石樽屋町、高砂、川西、兵庫県庁前、東園田、東灘岡本、鈴蘭台、甲子園口、たつの、加古川一色、三木末広、豊岡



【奈良県】

生駒、奈良大宮三条通り、桜井、奈良押熊町、奈良永井奈良学園前、天理



【和歌山県】

和歌山太田、24号岩出、和歌山野崎



【岡山県】

岡山大和町、岡山下中野、倉敷児島、津山小田中



【広島県】

福山蔵王、福山御門、福山今津町、福山新涯



【山口県】

下関宝町、宇部東琴芝、宇部厚南、山口湯田温泉、下松楠木、下関綾羅木



【徳島県】

徳島二軒屋



【香川県】

高松松縄町、観音寺



【愛媛県】

松山、松山空港通り、朝生田町、今治土橋、新居浜繁本町



【福岡県】

笹丘、博多駅南5丁目、板付筑紫通り、姪浜、八幡駅前さくら通り、長住、小倉守恒、小倉堺町、和白、小倉井堀、福岡地行、筑紫野筑紫、久留米野中町、葛原東、古賀花見南、舞鶴2丁目、東中間、本城駅前、渡辺通、片野新町、大橋駅南口、東光2丁目、志免、多々良、イオンモール香椎浜、柳川、久留米上津、スパイシーモール行橋



【佐賀県】

佐賀多布施、佐賀高木瀬



【長崎県】

佐世保栄町、長崎宝町、長崎時津、長崎大橋町、佐世保瀬戸越、佐世保大塔



【熊本県】

熊本龍田、西廻りバイパス野中、田中西町、大江、熊本尾ノ上、熊本光の森、熊本迎町、北熊本



【大分県】

大分仲西町、大分上宗方、別府市役所通り、大分森町、フレスポ春日浦、大分古国府、日田中央、中津



【宮崎県】

都城、延岡、高千穂通、宮崎柳丸町、日向、宮崎恒久



【鹿児島県】

鹿児島南林寺、鹿児島宇宿、鹿児島郡元、霧島、薩摩川内、鹿屋



【沖縄県】

北谷国体道路、真玉橋、安慶名、糸満潮平、浦添経塚、宜野湾大謝名、名護宮里、美浜、おもろまち駅前、泡瀬、前島、長田330、登川、小禄南、石垣読谷











【クレジット表記、及び一般のお客様からのお問い合わせ先】

ドミノ・ピザ お客様ご相談窓口 MAIL：info@dominos.jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-11:46）