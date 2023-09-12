ニューヨーク ファッションウィークへ駆けつけたトミー・ヒルフ…
［合同会社 PVHジャパン］
ファッションや音楽シーンの新進気鋭のアーティストやクリエイティブのパイオニア達とともに2023年秋のキャンペーンを盛大に祝福
アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド、トミー ヒルフィガーは9月10日、ニューヨーク ファッションウィークのブランチで2023年秋のキャンペーンとコレクションの発表を祝福しました。
トミー・ヒルフィガーと2023年秋のキャンペーンに出演したSZAの共同で主催された今回のブランチは、プライベート・ソーシャルクラブのMaxwell Tribecaで開催されました。
SZA(シザ)は、アカデミー賞(R)ノミネート、グラミー賞(R)受賞もあるマルチプラチナアーティストであり、トミー ヒルフィガー2023年秋のキャンペーンに家族や友人と共に共演。今回、ファッション、アート、音楽、エンターテインメント、スポーツ界の新星とともに、トミーとSZAによって招かれた選んだ家族や愛する友人達が一同に会したブランチは、キャンペーンのテーマである”ビロンギング(帰属性)”と”一体感”を祝福する場になりました。ゲスト達はDJ Jadab0oのセットで体を揺らしながら、DeVonn Francisのキュレーションによる料理をシグネチャーカクテルとともに楽しみました。
トミー ヒルフィガーに身を包んだ出席者には、GloRilla(グロリラ)、Halima Aden(ハリマ・アデン)をはじめ、La La Anthony(ラ・ラ・アンソニー)、Lucas Gage(ルーカス・ゲイジ)、Madelyn Cline(マデリン・クライン)、Quavo(クエイヴォ)、Babyface(ベイビーフェイス)など総勢約40名以上のゲストが参加しました。
トミー ヒルフィガー 2023年秋のコレクションは、大自然へのエスケープ(逃避行)と、クラシック・アメリカン・クールを象徴する、プレッピーエッセンシャルズの両方からインスパイアされたスタイルを提案します。
伝統的なスタイルとアーカイブのシルエットを現代的に捉え、オリジナルのトミータータン、レッド、ホワイト、ブルー、トミー ヒルフィガー グローバルストライプ、THモノグラムなど、定評あるブランドのシグネチャーをコレクション全体を通して遊び心たっぷりにリミックスしています。
#TommyHilfiger @TommyHilfiger
SZA / photo by Cassidy Meyers
Look Description: Fall 2023 Tommy Collection by Tommy Jeans color-blocked leather biker jacket, Tommy Jeans black cycle shorts and Tommy Jeans long leather biker boots
GloRilla, Tommy Hilfiger / photo by Yvonne Tnt for BFA
GloRilla Look Description: Unreleased Tommy x Avirex leather jacket, Tommy Jeans leather trousers, bralette and long leather biker boots
Tommy Hilfiger Look Description: Tommy Hilfiger double breasted blazer, white button-down shirt, and navy pants
Madelyn Cline / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Fall 2023 Hilfiger Collection matching jacket and skirt set and Tommy Hilfiger ribbed tank top
Quavo / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Unreleased Tommy x Avirex leather jacket, Tommy Jeans graphic tee and Tommy x Awake black windbreaker cargo pants
Halima Aden / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Tommy Hilfiger denim shirt and matching pant set
La La Anthony / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Tommy Hilfiger stripe pajama shirt and pants
Lukas Gage / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Tommy Hilfiger Fall 2023 stripe sweater and Tommy Hilfiger chino pants
Aoki Lee Simmons / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Tommy Hilfiger classic blue oxford button down, red Tommy Hilfiger bralette and mini skirt
Antonia Gentry / photo by Yvonne Tnt for BFA
Look Description: Tommy Hilfiger Fall 2023 tartan blazer dress
【開催場所】
Maxwell Tribeca, 135 Watt St, New York, NY
【開催日時】
2023年9月10日 14:00~
【問い合わせ先】
トミー ヒルフィガー カスタマーサービス
0120-266-484
http://tom.my/6004PFmTo
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/12-18:46）
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