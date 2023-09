[ザ・シネマ]

<バットマンの日>BATMAN DAY 2023を記念して2チャンネルが”team up”



洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)とアニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」(ディスカバリー・ジャパン株式会社、本社:東京都港区、代表取締役社長:杉本将)は、両チャンネル合同で、9月16日(土)の<バットマンの日>BATMAN DAY 2023に合わせ、映画とアニメで特別編成をお届けいたします。





ザ・シネマ×カートゥーン ネットワーク 特別連動企画



9/16(土)<バットマンの日>BATMAN DAY 2023

「バットマン」を祝う日として、毎年9月の第3土曜日に開催されている「バットマンの日」。

毎年世界中で様々なイベントが開催されています。

今年は9月16日(土)に開催!

今年のテーマは”team up”(※バットマンとDCヒーロー、ヴィランとのクロスオーバー)

日本では「バットマン&ハーレイ・クイン」のキービジュアルを公開いたします!



この日に合わせて「ザ・シネマ」 と「カートゥーン ネットワーク」の2チャンネルが”team up”!

9/16(土)<バットマンの日>BATMAN DAY 2023に映画とアニメで特別編成をお届けします。



【WB100周年連動企画】9/16はバットマンの日~DCヒーロー大集合!



今年創立100周年を迎えた、ハリウッドの5大映画スタジオのひとつ「ワーナー・ブラザース」。

「WB100周年連動企画」の第2弾は、9/16の「バットマンの日」に合わせてDCヒーロー作品が大集合!

バットマンがスーパーマンと対決する『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』をはじめ、

『ワンダーウーマン』シリーズ2作品、DCヒーロー総出演の『ジャスティス・リーグ』など6作をお届け。



放送日:【字幕版】9/16(土)10:00~26:00 【吹替版】9/29(金)~30(土) 10:00~他



特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/warner100/

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/471



★ザ・シネマ×ワーナー・ブラザース 【WB100周年記念】 プレゼントキャンペーン



9月はひかりTV加入者限定プレゼントが登場!

抽選でバットマンコラボグッズや非売品DCヒーローバッグが当たる!

・バットマンに扮した「トムとジェリー」コラボグッズ 合計6名様

・【ひかりTV加入者限定】「サンディエゴ2022」オリジナルDCヒーローバッグ※非売品 5名様

応募締切:9月30日(土)

プレゼント応募ページ:

https://www.thecinema.jp/cinema-members/members/present/



バットマンの日(BATMAN DAY) 特大編成



カートゥーン ネットワークでは<バットマンの日>の9月16日(土)午前9時から

アニメシリーズ7作品から厳選したエピソードを18時間放送します。

放送日:9/16(土) 9:00-16:30,17:00-20:30,21:00-28:00



「バットウィール」 バットマン最新アニメシリーズ5時間一挙放送!新エピソードの日本初放送も!

「ティーン・タイタンズGO!」 バットマン登場回をセレクション!新エピソードの日本初放送も!

「スーパーマン」 スーパーマンとバットマンの“team up”エピソードをお届け。

「バットマン」TVアニメシリーズ3作品厳選エピソードを放送。ハーレイ・クイン登場回もセレクト!



カートゥーン ネットワーク バットマンの日:

https://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01878



ザ・シネマ《放送作品情報》



●『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』

放送日:9月16日(土)21:00~ほか

新生バットマンとワンダーウーマンが初登場!

DCコミック2大ヒーローの夢の激突を描いたアクション超大作

<あらすじ>

スーパーマンとゾッド将軍が繰り広げた死闘によって街に甚大な被害が発生。バットマンとして悪と戦うゴッサムシティの大富豪ブルース・ウェインは、スーパーマンの存在を危険視する。一方、スーパーマンはヒーローとして何度も世界の危機を救うが、その圧倒的なパワーで多くの犠牲者も出ていることが問題視され、その責任を公聴会で問われることに。そんな中、大企業の社長レックス・ルーサーが両雄を戦わせようと画策する。





●『ジャスティス・リーグ』

放送日:9月16日(土)23:45~ほか

DCヒーローが夢の超人チームを結成し最強の敵と戦う!

スーパーマン亡き世界を舞台に描くアクション超大作

<あらすじ>

スーパーマンを失った悲しみに世界中が打ちひしがれる中、新たな侵略者の存在に気づいたバットマンは、敵の襲来に備えてヒーローたちを結集しようと決意。かつて共闘した女戦士ワンダーウーマンの手を借り、光速で走るフラッシュ、海の王アクアマン、機械の体を持つサイボーグをスカウトする。その頃、破滅の使者ステッペンウルフが目覚め、地球上に3つ存在するマザーボックスを集めて強大な力を手に入れようとする。





●『マン・オブ・スティール』

放送日:9月16日(土)18:15~ほか

完全無欠のヒーローの新たな物語が幕を開ける!スーパーマンの誕生秘話を描くアクション超大作

<あらすじ>

崩壊の危機にある惑星クリプトンの科学者ジョー=エルは、反乱を企てたゾッド将軍の攻撃を逃れ、幼い息子カル=エルを地球へと送り出す。地球に到着したポッドからカル=エルを拾ったケント夫妻は、その子をクラークと名づけ我が子として育てる。クラークはすくすくと成長していくが、やがて周囲とは違う特殊能力を持っていることに気づき苦悩を深める。一方、クリプトン星を脱出したゾッド将軍もクラークを追って地球に向かう。





●『ワンダーウーマン』

放送日:9月16日(土)10:00~ほか

新時代のスーパーヒーロー誕生!

史上最強の女戦士が正義の心に目覚めていくアクション超大作

<あらすじ>

文明社会から離れた女性だけの島に生まれ育ったアマゾン族の王女ダイアナは、最強の戦士になるため厳しい訓練を日々受けていた。そんなある日、ドイツ軍に追われて海に漂着した米国人パイロットのスティーブを救ったことから、外の世界で大きな戦争が起きていることを知る。世界に平和を取り戻したいと願うダイアナはスティーブと共にロンドンに渡り、ドイツ軍による大量虐殺計画を阻止するため戦場へと身を投じる。





●『ワンダーウーマン 1984』

放送日:9月16日(土)12:45~ほか

彼女が選ぶのは愛か世界か?ガル・ガドット主演のDCヒーロー・アクション『ワンダーウーマン』第2作

<あらすじ>

1984年。驚異的なスーパーパワーを持つアマゾン族の戦士ダイアナは、スミソニアン博物館の考古学者として働く一方、ワンダーウーマンとして悪人たちを懲らしめていた。ある日、FBIから盗まれた古美術品の鑑定を依頼され、同僚の研究者バーバラと一緒に調べたところ、持ち主の依頼を叶える魔法の石があった。破産寸前の石油会社の経営者マックスはその石の存在に気づき、バーバラに接近して石を盗み出してしまう。





●『シャザム!』

放送日:9月16日(土)15:45~ほか

小さな悪ガキが大人の姿の超人に変身!DCコミックスの異色ヒーローが大暴れする痛快アクション

<あらすじ>

これまで何組もの里親の元から脱走を繰り返してきた15歳の孤児ビリー。新しいグループホームに引き取られた彼は、ヒーローオタクのフレディら個性的な子どもたちと同じ家で暮らし始める。そんなある日、突然出会った魔術師から勇者として認められたビリーはスーパーパワーを与えられ、大人のスーパーヒーローに変身できるようになる。ビリーがパワーを使って悪ふざけしている頃、その力を狙う謎の科学者Dr.シヴァナが迫る。



カートゥーン ネットワーク《放送作品情報》



●『バットウィール<一挙放送>』

放送日:9月16日(土) 9:00-14:00

9:00~13:00 #1-#16 一挙放送

13:00~14:00 新エピソード日本初放送(#17-#20)

バットマンの愛車「バットモービル」などスーパーヒーローの乗り物たちが、悪いヤツらと戦うアクションアドベンチャー作品。バットマンたちスーパーヒーローと共に、 かっこいい乗り物チームがゴッサム・シティで大活躍!

バットウィールのメンバーは、バットモービルの「バム」、バットガールのバイク「ビビ」、ロビンのスポーツカー「レッドバード」 、バットプレーンの「バットウィング」 、バットトラックの「バフ」。戦う相手は、ゴッサム・シティで悪さをするジョーカーやペンギンなどお馴染みの敵、そして彼らが操る乗り物チーム「リージョン・オブ・ズーム」。バットウィールは、驚きのマシンやチームワークでゴッサム・シティを今日も守ります。

日本語版主題歌「ぼくたちバットウィール」はTHE SUPER FRUITが担当。第12話では声優にも挑戦。





●『ティーン・タイタンズGO!』

放送日:9月16日(土)14:00~16:00、17:00~18:30

14:00~14:30 新エピソード日本初放送(#155)

14:30~16:00 バットマン登場回セレクション <TV Knight>

17:00~18:30バットマン登場回セレクション <ジャスティス・リーグ オーディション>

ティーン・タイタンズのメンバーがちびキャラになって活躍するコメディアニメ。タイタンズの仲間やタイタンズと戦った宿敵たちもかわいいちびキャラになって、タイタンズと一緒にゆかいなトラブルを巻き起こす。かわいくなったキャラクターと抱腹絶倒のギャグに注目!!





●『レゴ(R)スーパー・ヒーローズ:ねらわれたバットマン』

放送日:9月16日(土)16:00~16:30

スーパーマンはバットマンを新しいスーパーヒーローチーム「ジャスティス・リーグ」に引き入れようとする。自立した一匹狼であることに誇りを持っているバットマンが誘いを断ると、スーパーマンはなぜか姿を消してしまう・・・。不審に思ったバットマンはフラッシュに調査協力を頼み、一緒に、スーパーマンを捜していると宿敵のキャプテン・コールドと遭遇。バットマンとフラッシュはキャプテン・コールドを相手に戦うが、突如フラッシュも姿を消してしまう。さらにバットマンはアクアマンに協力を依頼するが、宿敵のブラックマンタと共にやはり姿を消してしまう。次々と姿を消すヒーローたち。バットマンが、謎の犯人の目的はジャスティス・リーグのメンバーではないのかと当たりをつけた矢先、やはり残りのメンバーであるワンダーウーマンとサイボーグも消えてしまい・・・。





●『スーパーマン<頂上対決>』

放送日:9月16日(土)19:00~20:30

クラーク・ケントは新聞記者として働きながら、スーパーマンというもうひとつの顔を持ち、悪と戦う!スーパーマンとバットマンが“team up”したエピソードを3話連続でお届け

#39頂上対決 PART-1/#40頂上対決 PART-2/#41頂上対決 PART-3





●『「バットマン」セレクション』

放送日:9月16日(土)21:00~28:00

TVアニメシリーズ3作品から厳選したエピソードを放送

21:00-22:00 「バットマン」セレクション バットマン:ブレイブ&ボールド

#45恐怖のエンペラー・ジョーカー/#33 3人のバットマン

22:00-25:30 「バットマン」セレクション ザ・バットマン

#39究極の犯罪者/#40ロビン誕生/#44ストレンジ教授の不思議な世界/#47似たもの同士/

#51ジョイニングの襲来 パート1/#52ジョイニングの襲来 パート2/#59デジタル・ジョーカー

25:30-28:00 「バットマン」セレクション バットマン

#7ジョーカーの陰謀/#36ハービーデントの悲劇#37二つの顔を持つ男/#52獲物に恋する女たち/#65ハーレー 恋のゆくえ



ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

<カートゥーン ネットワーク>

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-14:16)