FM802で毎週金曜日の朝6:00-12:00にDJ内田絢子がオンエア中の「BRIGHT MORNING」。

9月のBRIGHT MORNINGでは「BMSGマイクリレー」と題して、1ヶ月間毎週BMSG所属アーティストが続々登場します。9月30日・10月1日の2日間大阪城ホールで開催される「BMSG FES ’23」に向けての1か月間、マイクリレーでグループの枠を飛び越えてトークを繋いでいきます。





BMSGメンバーでメンバーへの質問コメントや、それを受けてのコメント、さらに「BMSG FES ’23」に向けての意気込みなど、ライブがさらに楽しみになる、BMSGの絆がより一層感じられること間違いなし。毎週金曜日のFM802「BRIGHT MORNING」をお聴き逃しなく!





【番組詳細】

番組名:BRIGHT MORNING

放送日時:毎週金曜 6:00-12:00

DJ:内田絢子

番組HP: https://funky802.com/service/Homepage/index/1506





【出演スケジュール】

●9月1日: Aile The Shota → REIKO

●9月8日: edhiii boi → RUI&TAIKI&KANON

●9月15日: BE:FIRST

●9月22日: SKY-HI → Novel Core

●9月29日: MAZZEL → Aile The Shota





BMSG FES ’23

出演: SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL /Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / RUI /TAIKI /KANON

日程:2023年09月30日(土)、10月01日(日)

会場:大阪城ホール

開場:15:00開 演16:30





【BMSG FES’23応援上映】

上映日時:2023年10月7日(土)15:00上映開始

会場:全国各地の映画館

https://www.hulu.jp/static/bmsg-fes23/ouen/index.html?cmp=10305&waad=P719pEbQ&yclid=YSS.1001008483.EAIaIQobChMIhqCNpbeEgQMVOcZMAh3mUAaNEAAYASAAEgJfOPD_BwE





【BMSG FES’23ライブ配信】

配信日時:2023年10月8日(日)18:00 配信開始(見逃し配信あり)

https://www.hulu.jp/static/bmsg-fes23/live/index.html



