グローバルグループ &TEAM(EJ, FUMA, K, NICHOLAS, YUMA, JO, HARUA, TAKI, MAKI)のOFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIP (GL)が3月22日 14:00(JST)にオープンいたします。



&TEAMはデビューして間もなくAAA(Asia Artist Awards)に招致され、北米のメディアからも取材を受けるなど世界から注目を集めているBTSの後輩グループ。これまでも公式コミュニティを通じて国内外問わず世界中のファンと日常を共有し、コミュニケーションを行って参りましたが、この度日本居住者向けの&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIPに加えて、全世界の居住者が対象となる&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIP (GL)をオープンすることとなりました。メンバーの語学力を集結して5カ国語でのコミュニケーションが可能な&TEAMは世界各国から応援してくださっているLUNÉ(&TEAMのファンネーム)の皆様にさらに楽しんでいただけるコンテンツや特典をお届けし、グローバルなファンダムとの交流をより一層深めていく予定です。新規入会に関する詳細は、後日お知らせとともにご案内いたします。





&TEAM Weverse コミュニティ:https://weverse.io/andteam/feed

&TEAM Official HP:https://www.andteam-official.jp/





【&TEAM プロフィール】

&TEAMはHYBEの日本本社HYBE JAPAN傘下のHYBE LABELS JAPANに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。

異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。

結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。



