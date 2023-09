[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

いつも茨城ロボッツに熱いご声援をいただき、ありがとうございます。



この度、茨城ロボッツでは、B.LEAGUE 2023-24シーズンにおいて、#9 アンガス・ブラント選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。



ブラント選手はオーストラリア出身の33歳。NBL(オーストラリア)では新人王、2度の優勝に輝き、2020-21シーズンよりBリーグでプレー。力強いポストプレーだけでなく、208cmの身長ながら速攻で前線を走るランニングプレーでチームに貢献します。オーストラリア代表としての実績も持つブラント選手の活躍にご期待ください。







#9 アンガス・ブラント -Angus Brandt-





■背番号:9

■ポジション:C

■身長/体重:208cm/114kg

■生年月日:1989年10月26日

■出身地:オーストラリア

■出身校:オレゴン州立大学

■経歴

2014-16 Sydney Kings(オーストラリア)

2016 Neptunas Klaipeda(リトアニア)

2016-18 Perth Wildcats(オーストラリア)

2018 Taylor Hawks(ニュージーランド)

2018-19 Perth Wildcats(オーストラリア)

2019 Taylor Hawks(ニュージーランド)

2019 Wuhan Dangdai(中国)

2019-20 Pistoia Basket 2000(イタリア)

2020-21 滋賀レイクスターズ

2021-23 香川ファイブアローズ

2023- 茨城ロボッツ



■オーストラリア代表歴

2017 FIBA Asia Cup 優勝(6試合出場)

2018 Commonwealth Games 優勝(5試合出場)

2017-19 FIBA World Cup Asian Qualifiers(7試合出場)



アンガス・ブラント選手コメント





今回、ロボッツの一員になれることに大変嬉しく思っております。そしてチームと一緒に早く練習したいです。茨城の素晴らしいファンの前でプレーするのを楽しみにしています。よろしくお願いします!

“I’m very happy to be joining the robots and excited to get over there to start training. I can’t wait for the teams first game in front of the amazing fans from Ibaraki”



マーク貝島GMコメント





エリック選手の離脱というチームにとっては危機的な状況の中、アンガス・ブラント選手にジョインしてもらうことは大変心強く感じております。ROBOTS SPEEDで重要なランニングプレーを得意としており、速いペースの中しっかりと役割を担ってくれると信じています。皆さんアンガスに温かい応援をよろしくお願いします!





