利用社数10,000社超と多くのビジネスパーソンにご利用いただいているサービス、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk(ワウトーク)」を開発・提供するワウテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:瀬沼 悠)は、2023年5月1日(月)より、NTTコミュニケーションズ株式会社(以下 NTT Com)の「ビジネスプラス(※1)」で提供する「WowTalk for ビジネスプラス」が「ビジネスdアカウント(※2)」での「SSO(シングルサインオン)ログイン(※3)」に対応することをお知らせします。







◆「ビジネスdアカウント」で「WowTalk for ビジネスプラス」にログインが可能 NTT Comの「ビジネスプラス」で提供する「WowTalk for ビジネスプラス」において、「ビジネスdアカウント」でのログインが可能になります。「ビジネスdアカウント」に対応することで、「SSOログイン」が可能になり、これまで以上に利便性高く「WowTalk for ビジネスプラス」をご利用いただけます。 ◆連携イメージ図



◆本サービスの利用対象者 「ビジネスプラス」で「WowTalk for ビジネスプラス」の新規契約を行い、「ビジネスdアカウント」をお持ちのお客様(※4) ◆提供開始日 2023年5月1日 (月) ※1:「ビジネスプラス」は、業務課題別にラインナップされた豊富なサービスをお客さまのご希望に応じて選択し、セットでお得に提供するものです。詳細は以下のWebサイトを参照ください。 https://www.ntt.com/business/services/biz_plus.html ※2:「ビジネスdアカウント」とは、NTT Comが提供する法人サービスやソリューションを簡単・便利・安心・お得に利用できる共通IDです。詳細は以下のWebサイトを参照ください。 https://id-biz.smt.docomo.ne.jp/ ※3:「SSOログイン」とは、1つのID・パスワードで複数のSaaSへログインが可能となる仕組みです。 ※4:「ビジネスdアカウント」をお持ちでないお客さまは、以下のWebサイトより発行が可能です。 https://id-biz.smt.docomo.ne.jp/

「WowTalk for ビジネスプラス」サービス概要







「WowTalk for ビジネスプラス」は、企業の社員間でチャットや無料通話、社内SNSなどの機能を持った企業内チャットツールです。セキュリティ対策も万全の社内情報共有のツールとして様々なメリットを提供し、グループチャットによる社内コミュニケーション活性化を実現します。 URL:https://www.wowtalk.jp/

ワウテック株式会社について





ワウテック株式会社は、2011年、法人向けMobility Device Applicationの企画、開発、販売を展開すべく事業をスタートしました。現在は、ITビジネスサービスを提供するキングソフトグループの一員として、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk(ワウトーク)」、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud Pro(ダブルピーエスクラウドプロ)」、クラウド型受付システム「WowDesk(ワウデスク)」、および法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS(キャムカードビジネス)」といった法人向けITソリューションの自社開発や運営、販売、提供を行っております。

キングソフトグループについて





キングソフトグループは、業務効率化と生産性向上の課題解決に取り組むためのITビジネスサービスを提供する、キングソフト株式会社とワウテック株式会社で構成されています。グループのミッション~「働く」をスマートに~は、働く場所、時間、デバイスにとらわれることなく、効率的でスマートな働き方の実現を目指しています。その先には、誰もが輝ける社会実現に寄与したいという思いが込められています。当グループは両社の強みを生かし、多くのビジネスパーソンが抱く課題に、新しい価値を、抜群のコストパフォーマンスで提供し、新しい時代の働き方・生き方を実現します。 ワウテック株式会社 設立:2011年4月22日 URL:https://www.wowtech.co.jp/ 本社所在地:〒108-0014 東京都港区芝5丁目29−11 G-BASE田町 5階 資本金:110百万円(資本準備金含む) 事業内容:WowTalkを中心とした法人向けMobility Device Applicationの企画、開発、販売 Wonder Cloud Works:https://www.wondercloudworks.jp/ WowTalk:https://www.wowtalk.jp/ WPS Cloud Pro:https://biz.wpscloud.jp/ CAMCARD BUSINESS:https://www.camcard.jp/business/ WowDesk:https://www.wowdesk.jp/



