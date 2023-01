[日本ロレアル株式会社]

2月2日(木) - 2月5日(日) 会場:MIYASHITA PARK内 入場無料/事前予約制



YSL BEAUTYの世界的アイコン フレグランス「LIBRE」(リブレ)の魅力に没入できるスペシャル イベント”I AM LIBRE”(アイ アム リーブル)を、2月2日(木)から2月5日(日)まで開催します。

いつ来場しても「LIBRE」な体験ができるビューティ&カルチャーイベントでは、プレミアムな限定アイテムの発売や、イベントだけの限定メニューが楽しめるカフェも登場します。他にも、購入ギフトや来場ギフトなど、様々な限定アイテムをご用意しております。



■日時:2023年2月2日(木) - 2月5日(日) 11:00-22:00 ※最終日は20:00まで

■会場:MIYASHITA PARK内 (東京都渋谷区神宮前6-20-10)

入場無料/事前予約制



イベント特設サイト:https://www.yslb.jp/libre-event/



<ご予約はこちらから>

イヴ・サンローラン・ボーテ 公式LINE @yslbeautyjapan

https://lin.ee/TlFuH6Fhttps://lin.ee/TlFuH6F











EVENT SPECIAL PRESENT & PRODUCT







■LIMITED ITEM

スペシャル イベント”I AM LIBRE”開催を記念して、リブレから3種のフレグランス ミニサイズが、ボックスにセットされた限定コフレが登場。3つの香りをその日の気分に合わせて楽しめます。





コフレ内容:

・リブレ オーデパルファム 10mL

・リブレ オーデトワレ 10mL

・リブレ ルパルファム 10mL



13,420円(税込) 2023年2月2日(木)数量限定発売

*公式オンライン ブティック/表参道フラッグシップブティックなど一部店舗でも2月1日(水)より展開

*限定品につき、おひとり様3個まで





■事前予約者限定プレゼント

事前予約の上、ご来場いただいた方全員に、オリジナルステッカー3枚とピュアショット エッセンス ローション(化粧水)30nL(試供品)をプレゼントします。











■来場者全員プレゼント

ご来場いただいた方全員に、リブレ オーデパルファム1.2mL、ピュアショット ナイトセラム (夜用美容液)1mL、オールアワーズ リキッド (リキッドファンデーション)LN4 1mLをプレゼントします。※全て試供品











■SPECIAL PRESENT







『リブレ ルパルファム 10mL』

フレグランス製品*含む10,000円(税込)以上購入者に、「リブレ ルパルファム」10mL(試供品)プレゼント。

*ボディ製品も含む※イベント限定







『リブレ シャワージェル 50mL』

フレグランス製品*含む12,000円(税込)以上購入者に、「リブレ シャワージェル」50mL(試供品)プレゼント。

*ボディ製品も含む

※本イベント及び全国のイヴ・サンローラン・ボーテ店舗対象

※2つの特典を使用することはできません





LIBRE CAFÉ





イベント開催中の4日間だけオープンする限定カフェ。

「LIBRE」にインスパイアされた、ブラック&ゴールド、ラベンダーカラーを基調とした、クールでフォトジェニックなオリジナルスイーツとドリンクが登場します。各日ごとに数量限定。なくなり次第終了となります。









*クレジットカード・キャッシュレス決済のみ対応



オリジナルスイーツ4種

【パフェ3種 各1,300円(税抜)】*EAT-IN価格

PARFAIT BLACK パフェ ブラック

PARFAIT GOLD パフェ ゴールド

PARFAIT VIOLET パフェ バイオレット



【チョコレート 1,200円(税抜)】*EAT-IN価格

CHOCOLAT BLACK&GOLD ショコラ ブラック&ゴールド



オリジナルドリンク4種

LAVENDER SODA

BLACK ORANGE BLOSSOM

WHITE TEA SPARKLING

BLACK LATTE

各850円(税抜)*EAT-IN価格





スペシャル イベント ”I AM LIBRE”

















#YSLリブレイベント



お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル:0120-526-333

公式オンライン ブティック:https://www.yslb.jp/



