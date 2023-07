[レミー コアントロー ジャパン]

7月28日(金)19時スタート



”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロー ジャパン株式会社(東京都港区/ジェネラル・マネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、この度、スイスホテル南海大阪にて一夜限りのテルモンと創作串揚げのペアリングの会を開催いたします。







日本屈指のグルメの街として国内外でも人気の高い都市、大阪。スイスホテル南海大阪のワイン&ダイン「シュン」では大阪の伝統的手法で最高の食材を色よく揚げた串揚げを提供し、シグニチャーメニューとして訪れる方から根強い人気を誇ります。サステナブルにこだわり続けるシャンパーニュブランド テルモンが串揚げをペアリングパートナーとしてお料理を提供するのは初めての取り組み。旬の食材を包みこみ、サクッとした食感の串揚げは驚くほど繊細で、テルモンのシャンパーニュが体現するすっきりとした清廉さ、細やかな泡とほのかな酸味、バランスの取れた長い余韻を味わえる 5 種のシャンパーニュとの特別な出会いは唯一無二となっています。



さらに、当日はテルモンよりヘッド・オブ・アドヴォカシーのローラン・ペロダン氏を迎え、テルモンのサステナブルな取り組みやそれぞれのシャンパーニュの個性などをプレゼンテーションいただくことで五感に加えて知識としても、網羅的にテルモンをご堪能いただくことができます。

SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みの一環として、ハーブや野菜、エディブルフラワーなどの水耕栽培を行う菜園を展開するスイスホテル南海大阪と、伝統あるシャンパーニュ地方でサステナブルな未来を切り拓くテルモンは、今後もさまざまな取り組みを通じて、サステナブルをラグジュアリーに体験いただく機会の創出に努めてまいります。









■スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6つのレストランとバー、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja)をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。



■テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●Instagram:https://www.instagram.com/champagnetelmont_japan/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt



