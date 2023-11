[株式会社サイトロンジャパン]

軽量で高い剛性を誇るカーボン樹脂製ボディを採用



株式会社サイトロンジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役:渡邉晃)は、Player One Astronomy社の冷却CMOSカメラ「Uranus-C Pro」「Ares-C Pro」「Ares-M Pro」と、カメラ用アクセサリーを2023年11月28日に発売いたします。







発売概要





ブランド名:Player One

希望小売価格:すべてオープン価格



商品名、予想市場価格

Uranus-C Pro:税込100,000円前後

Ares-C Pro:税込150,000円前後

Ares-M Pro:税込180,000円前後

FHDオフアキシスガイダーMini:税込35,000円前後

フィルタードロワーMini:税込25,000円前後

Phoenix M54電動フィルターホイール5×M48 :税込55,000円前後



発売日: 2023年11月 28日(火)

※予想市場価格はあくまで当社の予想によるものであり、実際の販売価格とは異なります。



Uranus-C Pro 製品特長







SONY製1/1.2型IMX585を搭載

・SONY製1/1.2型IMX585は、約840万画素の裏面照射型カラーCMOSセンサーです。

・最新の裏面照射型技術「STARVISTM2」によって、QE(量子変換効率)は最大約91%にも及びます。

・700nm~1100nmの近赤外線(NIR)にも高い感度特性を持ち、可視光~赤外線まで幅広い撮影にご使用いただけます。

・1ピクセルは2.9μmと細かいため、高い解像度での撮影が可能です。



・最大飽和電荷容量(FullWell)は47ke-で、広いダイナミックレンジを活かした撮影が行なえます。

・ゲインが210以上になると自動的にHCG(ハイコンバージョンゲイン)モードに切り替わり、読み出しノイズを抑えます。最小で0.7e-という驚異的な低読み出しノイズを実現しています。





Askar FRA400+F3.9レデューサー(280mmF3.9) / Player One 「Uranus-C Pro」 gain210 offset50 300秒×48枚(4時間)-20℃冷却 / OPTOLONG L-Ultimate



Ares-C Pro / Ares-M Pro 製品特長







SONY製1型IMX533を搭載

・SONY製1型IMX533は、約900万画素の裏面照射型CMOSセンサーです。「Ares-C Pro」はカラー、「Ares-M Pro」はモノクロのセンサーをそれぞれ搭載しています。

・Player One独自の技術により「Normal(ノーマル)」と「LRN(ロー・リードアウト・ノイズ)」の2つの読み出しモードが用意されています。Normalモードは高速な読み出しが行えるモードで、LRNモードは読み出しノイズを減らすことのできるモードです。

・一辺が11.3mmの正方形をしている特異な画素配置で、画像の上下左右に縛られない柔軟な撮影が行えます。



・裏面照射型技術「STARVISTM2」を搭載し、Ares-C ProのQE(量子変換効率)は最大約80%です。Ares-M Proは最大約91%になります。

・3.76μmの余裕のあるピクセルピッチと、14bitのA/D変換回路によって、ノイズが少なく豊かな階調を得ることができます。

・最大飽和電荷容量(FullWell)は最大73ke-です。一般的なIMX533では最大で50ke-のところを、Player Oneのチューニングにより約46%拡張しています。

・最大43FPS※の高速読み出しが可能。月面の広い範囲を一度に高速に撮影するのに向いています。

・ゲインが125以上になると自動的にHCG(ハイコンバージョンゲイン)モードに切り替わり、読み出しノイズを抑えます。最小で1.0e-という低読み出しノイズを実現しています。

※Normalモード・全画素読み出し時



Uranus-C Pro / Ares-C Pro / Ares-M Pro共通の特長





カーボン樹脂製ボディ採用

・軽量で高い剛性を誇るカーボン樹脂を本体ボディに採用しており、本体質量はわずか420gです。

・ヒートシンク側が軽量になることで重心が鏡筒に寄り、よりバランスよく撮影システムを組み上げることが可能です。

ノンアンプグロー機能

・センサーや回路から発生する熱や赤外線によるカブリを押さえ、長時間露光の写真でも高いクリティを得られる「ノンアンプグロー」機能が付いています。







デュアルTEC冷却システム

・2つの冷却素子(TEC)と気密性・断熱性に優れたチャンバーで、センサーを効率的に冷却し、最大で外気温-35℃~-40℃の極めて高い冷却効果を得ることができます。

・ヒートシンクの排熱ファンはASCOMドライバー上から回転速度を0~100%の間で微調整できます。回転速度を落とすことで消費電力と作動音を低減することができます。





出力調整可能な結露防止ヒーターを装備



・冷却時のセンサーやカバーガラスの結露を防ぐため、PC上から出力調整が可能なヒーターが標準装備されています。



DPS(デッドピクセルサプレッション)機能

・ホットピクセルやクールピクセルといった撮影に不要なデッドピクセルを自動的に取り除くことで、ダーク減算を行わなくてもクオリティの高い画像を得ることができます。



先進的なUSB Type-Cを採用

・カメラとパソコンの接続にはUSB-AやUSB-Bより先進的な規格であるUSB3.0 Type-Cを使用します。USB Type-Cにはコネクターの裏表の区別がなく、迅速で確実な接続が可能です。オートガイダーなどのアクセサリー用のポートも用意されており、接続にはUSB2.0 Type-Cを使用します。





DDR3 512MBキャッシュメモリ搭載

・本体内部に512MBのDDR3キャッシュメモリを搭載しています。フレームのドロップを回避し、読み出しを安定させることで読み出しノイズを減らす効果があります。



状況に応じて付け替え可能なチルトプレートが付属

・カメラの傾きを調整するチルトプレートが2種類付属しています。

・前面(対物側)から3対のネジで調整できるフロント3Pプレートは標準で装着されており、外径が小さく軽量です。

・付属オプションのリア4Pプレートはカメラ背面(接眼側)から4対のネジで調整できます。フィルタードロワーやフィルターホイールを取り付けたままカメラの傾きを調整できるので、星像を確認しながら精密な調整が容易に行なえます。





過電流・過電圧保護システム

・DC12V電源ポートやUSBから供給される電源に異常が生じた場合、回路の破損を防ぐための保護システムが内蔵されています。



主な仕様





Uranus-C Pro



商品名:Uranus-C Pro

センサー:SONY IMX585(カラー)

フォーマット:1/1.2型(11.2mm×6.3mm)

解像度:3856×2180(約840万画素)

ピクセルピッチ:2.9μm×2.9μm

シャッター:ローリングシャッター

シャッター速度:32μs~2000s

QE:最大約91%

飽和電荷容量:47ke-

A/Dコンバータ:12bit

読み出しノイズ:6.5~0.7e-

HCGモード:対応(210~)

FPS:47FPS(10bit)



Ares-C Pro

商品名:Ares-C Pro

センサー:SONY IMX533(カラー)

フォーマット:1型(11.31mm×11.31mm)

解像度:3008×3008(約900万画素)

ピクセルピッチ:3.76μm×3.76μm

シャッター:ローリングシャッター

シャッター速度:32μs~2000s

QE:最大約80%

飽和電荷容量:73ke-

A/Dコンバータ:14bit

読み出しノイズ:4.46~1e-

HCGモード:対応(125~)

FPS:43FPS(10bit)





Ares-M Pro

商品名:Ares-M Pro

センサー:SONY IMX533(モノクロ)

フォーマット:1型(11.31mm×11.31mm)

解像度:3008×3008(約900万画素)

ピクセルピッチ:3.76μm×3.76μm

シャッター:ローリングシャッター

シャッター速度:32μs~2000s

QE:最大約91%

飽和電荷容量:73ke-

A/Dコンバータ:14bit

読み出しノイズ:4.46~1e-

HCGモード:対応(125~)

FPS:43FPS(10bit)



Uranus-C Pro / Ares-C Pro / Ares-M Pro共通の仕様

冷却機構:2段TEC冷却

冷却温度:外気温-35℃~-40℃

電源:DC12V3A

電源ポート:外径φ5.5mm内径φ2.1mmセンタープラス

動作外気温:-10℃~60℃

動作湿度:0%~80%

保護ガラス:AR Plusマルチコート(クリア) 厚さ2mm

フランジバック:17.5mm

データポート:USB3.0(Type-C)

デバイスポート:USB2.0(Type-C)

内部キャッシュ:512MB DDR3

接続規格:31.7mm差し込み / M42 P0.75mm

質量:約420g

筐体直径:78mm

対応OS:Windows7,8,10,11

付属品:1.25″ノーズピース、キャップ(1.25“、M42)、USB3.0 Type-C to Aケーブル(2m)、USB2.0 Type-C to Cケーブル(0.5m)、USB2.0 Type-C to Bケーブル(0.5m)、4点チルトプレート、M42-M42 20mm延長筒、M42-M48 17.5mm延長筒、M42-M48 0mmステップアップリング、エアーブロワー、六角レンチ、ドライバー、M2.5ネジ×15、セミハードケース、ケーブルバンド





FHDオフアキシスガイダーMini







・Uranus-C ProやAresシリーズなど、望遠鏡との接続がM42×P0.75mmのPlayer One製冷却CMOSカメラに適した、コンパクトなオフアキシスガイダーです。

・プリズムは横14mm縦8mm、縦横比16:9のフルHD(FHD)タイプを採用しており、Xena-Mのように横長でサイズの大きいセンサーを使用した場合でもケラレにくく、センサーチップの隅までガイド星を捉えることができます。

・ガイドカメラのピント合わせにはヘリコイドを使用します。

・望遠鏡との接続にはM42,M48,M54が使用できます。

※この製品を単体でカメラに直接取り付けることはできません。必ず同社製のフィルタードロワーもしくは電動フィルターホイールと併用してください。



■主な仕様

光路長:17.5mm

プリズム寸法:14mm×18mm

サポートするカメラ:Aresシリーズ,Uranus-C Pro

サポートするガイドカメラ:Ceresシリーズ、Sednaシリーズ、Xenaシリーズ

対物側ネジ:M42×P0.75(アダプター付属),M48×P0.75,M54×P0.75

カメラ側固定方法:M2.5ネジ×6

質量:約225g

付属品:M54フロントピース、M42-M48アダプター、ローレットネジ(カメラ固定用×2、ヘリコイド固定用×1)、M2.5ネジ×8、ドライバー



フィルタードロワーMini







・Uranus-C ProやAresシリーズなど、開口がM42のPlayer One製冷却CMOSカメラに適したフィルタードロワーです。

・M48×P0.75と、アメリカンサイズの2種類のフィルタードロワーが付属しています。

・3点のイモネジを調整することで、ホルダーのロックの強さを調整することができます。

・望遠鏡との接続はM48×P0.75もしくは別売のオフアキシスガイダーとM2.5ネジ×6本で行います。

・カメラ側との接続はM42×P0.75もしくはM48×P0.75でのねじ込み、またはカメラのチルトプレートとM2.5ネジ×6本での固定になります。



■主な仕様

光路長:21mm*

対応フィルター:M48×P0.75mm、アメリカンサイズ(M28.5×P0.6)

サポートするカメラ:Aresシリーズ,Uranus-C Pro

対物側ネジ:M42×P0.75(アダプター付属),M48×P0.75,M2.5皿ネジ×6

カメラ側固定方法:M42×P0.75(アダプター付属),M48×P0.75,M2.5ネジ×6

質量:約77g(M48ホルダー装着時、延長筒・フィルター除く)

付属品:アメリカンサイズフィルタードロワー、M48-M48 17.5mm延長筒、M48-M42 2mmアダプター、M48-M42 2mmアダプター、M48-M42アダプター、六角レンチ、プラケース



Phoenix M54電動フィルターホイール5×M48







・USB2.0Type-CでPCと接続し、ASCOMを介して電動でフィルターの切り替えを行うことのできるフィルターホイールです。

・M48×P0.75mmフィルターもしくは50mm枠なしフィルターを5枚収納可能です。

・ホイール部分厚さ20mm、モーターを搭載した最厚部でも30mmと極めて薄型です。磁気を利用した非接触ホールセンサーと9.5mm厚の超薄型静音ステッピングモーターを搭載しており、フィルターを定位置へ素早く正確に回転させることができます。

・カメラや望遠鏡との接続は、M54×P0.75に対応しています。オフアキシスガイダーと組み合わせる場合は、M2.5のネジ穴にビス止めすることで、プリズムの位置を正確に合わせることが可能です。



■主な仕様

光路長:21mm*

対応フィルター:M48×P0.75mm×5枚もしくは50mm枠なしフィルター×5枚

接続方法:M54×P0.75mm、M48×P0.75mm、M2.5ネジ

質量:約588g

外径:φ168mm(突起部除く)

付属品:USB2.0 Type-C to Aケーブル(2.0m)、フィルター固定用マスク、枠なしフィルター固定用ネジ、M54-M48 17.5mm延長筒、ドライバー、M2六角レンチ



*挿入したフィルターによって光路長が伸びることを考慮して、予め物理長を約1mm長くしてあります。



※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※記載の商品は天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみでの取扱となります。





【本製品についてのお問合せ先】

株式会社サイトロンジャパン

国内営業本部 ストア課

TEL:03-6908-3112





ーーーーーーーーーーーーーー

Player One

Player One Astronomy社は、中国蘇州に拠点を置く天体観測機器メーカーです。「Player One」のブランド名の下、革新的な技術で洗練された製品を開発し、天体観測機器市場のトッププレーヤーを目指しています。

https://www.sightron.co.jp/playerone.html

ーーーーーーーーーーー

株式会社サイトロンジャパン

双眼鏡や天体撮影カメラ等の光学製品を製造・販売する光学メーカーです。海外製の交換レンズブランドや、世界最大の天体望遠鏡メーカーの国内代理店業務も行っています。

https://www.sightron.co.jp

ーーーーーーーーーーーーーー





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/25-15:16)