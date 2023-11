[株式会社エービーシー・マート]

2023年11月4日(土)から2日間限定開催 ─「FRESH FOAM」シリーズは全国のABC-MART・ABC-MARTオンラインストアにて販売中 ─



株式会社エービーシー・マート(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:野口実)は、New Balanceを代表するミッドソール「FRESH FOAM(フレッシュフォーム)」を採用したシューズ「FRESH FOAM」シリーズを全国のABC-MART及びABC-MARTオンラインストアにて販売しています。

そしてこの度、「FRESH FOAM」の抜群のクッション性と快適な履き心地を実際に体感いただけるポップアップイベント「New Balance『FRESH FOAM PARK』Presented by ABC-MART」を、2023年11月4日(土)~5日(日)の2日間限定で東京都・渋谷にて開催いたします。







ABC-MART×New Balance「FRESH FOAM(フレッシュフォーム)」体感イベントについて





軽量で高いクッション性を誇る「FRESH FOAM」の快適な履き心地を体感いただけるイベント「New Balance『FRESH FOAM PARK』Presented by ABC-MART」を、渋谷キャスト(東京都渋谷区)にて開催いたします。当日は「FRESH FOAM」を採用したNew Balanceのランニングカテゴリーから「FRESH FOAM X 860 v13」をはじめ、ウォーキングカテゴリーで10年連続売り上げ1位を獲得している「FRESH FOAM 880 v6」、そして「FRESH FOAM Ralaxa v3(ララクサ)」などを実際に試し履きいただき、疲れにくい安定性や歩きやすさを体験いただけます。また、試着いただいた方限定で、オリジナルグッズが当たるガチャや、肌寒い今の季節に嬉しいホットドリンクなどを提供いたします。



<開催概要>

・イベント名:New Balance「FRESH FOAM PARK」Presented by ABC-MART

・会場 :渋谷キャスト | SHIBUYA CAST. (〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目23-21)

・アクセス :渋谷駅B1番出口より徒歩1分

・日時 :2023年11月4日(土)11時~17時

2023年11月5日(日)11時~17時

・内容 :FRESH FOAM試し履き体験、オリジナルグッズが当たるガチャ体験

キッチンカー、コーディネート展示ほか



New Balance「FRESH FOAM(フレッシュフォーム)」について







New Balanceを代表する「FRESH FOAM」は、元々ランニングシューズ用に開発された抜群のクッション性が特徴のミッドソール構造です。“Data to Design”のデザインプロセスから導き出された戦略的で特徴的な凹凸デザインが、クッション性と安定性を両立し、快適なライド感を提供します。





●CONCAVE(凹)

凹の部分は、つぶれやすくクッション性を生み出します。



●CONVEX(凸)

凸の部分は、つぶれにくく安定性を生み出します。



「FRESH FOAM」が持つ衝撃吸収性は足の負担を軽減し、安定性のある設計は長時間の着用でも疲れない仕様になっています。さらに、柔軟性にも優れていることから軽量で快適な履き心地を提供するため、ランニングだけでなくウォーキングなど身体を動かすシーンでの着用に最適なデザインとなっています。



・「FRESH FOAM」シリーズ特設サイト:https://www.abc-mart.net/shop/pages/nb-fresh-form.aspx



「FRESH FOAM」シリーズ 商品概要





<RUNNING:860シリーズ>

●MENS



●WOMENS



クッショニングと反発性を高めた2層構造ミッドソール、洗練されたアッパーデザインに通勤・日常使いにも最適なカラーを彩るスタビリティモデル「Fresh Foam X 860 v13」は、環境に配慮した材料を採用。踵部の巻き上げを高くしたロッカーボトム形状、内側への倒れ込みを抑えるMedial post、インナーサドルを搭載し足をしっかりホールドするアッパーが快適で安定した走りをサポート。



商品名:FRESH FOAM X 860 v13

カラー(左から): MENS NAVY(J13)、BLACK(Z13)

WOMENS WHITE/BGN(S13)、BLACK(Z13)

サイズ:MENS 25.0cm~28.0cm ※0.5cm刻み

WOMENS 23.0cm~25.0cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥15,400(税込)





<RUNNING:EVOZシリーズ>

●MENS



“砂浜を走る時の心地よさ”をコンセプトに開発した「Fresh Foam X Evoz v3」は健康維持やダイエット目的に体を動かし始めたい人で運動による膝や腰への負担が不安な方に勧めの1足。FRESH FOAM Xの厚底設計が最上級のソフトな乗り心地を提供し、データに基づいて開発されたソール設計が運動時の足に安定感を提供。環境に配慮した素材を使用した足にも環境にも優しいランニングシューズ。



商品名:FRESH FOAM X EVOZ

カラー(左から): GLAY(FG3)、BLACK(FK3)

サイズ:25.0cm~28.0cm、29.0cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥12,100(税込)





<WALKING:880シリーズ>

●MENS



●WOMENS



ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として新登場。長く、快適に歩くために卓越したクッション性を提供するFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、踵のCRカウンターと合わせて更なる安定性を確保。着地時から足裏全体を使って自然な歩行をアシストするアウトソールは防滑性、耐久性、屈曲性を考慮した構造に。環境に配慮した素材を採用した新定番モデルです。



商品名:FRESH FOAM 880 v6

カラー(左から): MENS BLACK(BK6)、 GLAY(CG6)、NAVY(NR6)

WOMENS NAVY(NV6)、GLAY(CG6)、BLACK(BK6)

サイズ:MENS 25.0cm~28.0cm、29.0cm ※0.5cm刻み

WOMENS 22.5cm~25.0cm ※0.5刻み

価格 : ¥13,200(税込)





<TRAINING:Powher Runシリーズ>

●WOMENS



ユニークなロゴが特徴なワークアウト&カジュアルモデル「Fresh Foam Powher Run v2」からドット柄を採用した新色が登場。洗練されたシルエットにフィット性を高めたストレッチメッシュを採用し、前足部のシームレスなフィット感と踵まわりのフォーム素材が足当たりを快適に。インソールの"SOFT FIT INSERT"が足入れ時の気持ちよさを実現。左右非対称のロゴデザインが遊び心をくすぐる。



商品名:FRESH FOAM Powher Run v2

カラー(左から): BLACK(BW2)、BEIGE(TI2)、WHITE(WB2)

サイズ:22.5cm~25.5cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥9,900(税込)



<WALKING:Ralaxaシリーズ>

●MENS



●WOMENS



いつまでも続く心地よさを提供する「Fresh Foam Ralaxa v3」から新色が登場。卓越したクッション性を提供するFresh Foamミッドソールとインサートと踵内側のHeel Cushion、さらにノンストレスのフィット性を発揮するアッパーがコンフォート&リラックスを提供。"楽" "軽" "柔"を兼ね備えたウォーキングシューズはデイリーウォークを快適にサポート。



商品名:FRESH FOAM Ralaxa v3

カラー(左から): MENS NAVY/RED(NR3)、NAVY(NS3)

WOMENS OFF WHITE(MO3)

サイズ:MENS 25.0cm~29.0cm、30.0cm ※0.5cm刻み

WOMENS 22.5cm~25.5cm ※0.5刻み

価格 : ¥9,790(税込)



ABCマートとは







靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、現在国内には1074店舗、国外には韓国に308店舗、台湾67店舗、米国7店舗、ベトナム1店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。



会社名:株式会社エービーシー・マート

代表者:野口実

所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト19階

設立 :1985年6月6日

事業内容:靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



<お客様からの問い合わせ先>

電話:0120-936-610

対応時間:10:00~17:00(平日月曜から木曜)



