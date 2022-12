[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2022年12月14日、新潟県津南町と連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。あわせて本日より、ふるさと納税プロモーションアドバイザー、国際大会のイベント企画・運営アドバイザー、人事評価制度の設計アドバイザーの3職種で複業人材の募集を開始いたします。



この度の自治体への導入はAnother worksとしては61例目、新潟県内では初めてとなります。今後も行政における複業人材登用を推進するリーディングカンパニーとして、更なる成長を目指して参ります。



特設サイト:https://forseries.aw-anotherworks.com/public-tsunan-niigata











専門的なスキルをもつ複業人材を行政に登用することにより、地方創生を推進





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残さない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、民間人材の知見を行政課題の解決に活かし地方創生に貢献すべく、複業クラウド for Publicを活用し、行政に複業人材を登用するサポートを行っています。そしてこの度、その61例目として、津南町と連携協定を締結いたしました。







津南町と取り組む実証実験の概要





津南町とAnother worksの実証実験では、ふるさと納税プロモーションアドバイザー、国際大会のイベント企画・運営アドバイザー、人事評価制度の設計アドバイザーの3職種を公募します。



業務開始後は、約6か月間オンラインによって、定期的な業務を遂行していただきます。たくさんのエントリーをお待ちしております。





募集職種





・ふるさと納税プロモーションアドバイザー

・国際大会のイベント企画・運営アドバイザー

・人事評価制度の設計アドバイザー

※詳しくは特設サイトをご覧ください

スケジュール





2022年12月14日 公募開始

2022年12月28日 公募終了

2023年1月中旬 内定

2023年1月下旬~ 就任式・業務開始

2023年7月末 業務終了

2023年8月 最終報告会



※実験成果によっては延長あり

※応募は複業クラウドにご登録後、エントリーをお願いいたします







津南町長 桑原 悠 氏からのメッセージ





私たちの住む津南町は人口約8千人、世界でも有数の豪雪地帯にも関わらず、縄文時代から人が住んでいました。雪国の湿度の高さはその時代から始まる織物文化を生み出しました。雪は暮らしに必要な名水と水力エネルギーを生み出しました。お米や雪下にんじんといった甘くて美味しい食べ物を生み出しました。



四季折々で全く異なる姿を見せる自然環境。そのなかで特に「厳しい冬を乗り越えるための知恵と忍耐力」「どんなことがあっても生き抜こうとする力」、それらが私たちの根底に流れているスピリッツです。現代において、時代が求めている自然と人の共存、そしてレジリエンス力や生き抜く力を育むことができる町です。



先人の方々の想いを受け継ぎ、地域資源を活用した新たな価値創造をともに仕掛け、町役場単独では得られない事業効果を創出していきたいと願っています。一緒に面白いことを仕掛けていきましょう!







新潟県津南町 概要







津南町は、新潟県の最南端にあって、千曲川が信濃川と名を変える長野県境に位置しています。町の南西から北東に流れる信濃川と、これに合流する志久見川・中津川・清津川の河川によって、雄大な河岸段丘が形成されています。1年のうち5ヶ月近くが雪に覆われ、日本有数の豪雪地帯として知られる一方、夏は北西の涼風に恵まれ、高原のような爽やかな気候が続きます。



冬に積もった雪は清らかな水となり、広大な森に蓄えられ、大地を潤し、長い年月をかけて豊富な湧水となります。津南町は、その水によって育まれた甘くて美味しい農産物(お米や野菜)を中心とした農業のまちです。また、小水力発電や雪室など再生可能エネルギーを最大限に活用することで、脱炭素社会の実現にも積極的に取り組んでいるまちです。



住所:〒949-8292 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地

自治体HP:https://www.town.tsunan.niigata.jp/







「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月のサービスリリース以来、一部上場企業から自治体、スポーツチーム、教育機関など、あらゆる業種で複業人材の登用を後押ししてきました。サービス導入を検討されている担当者様は、ぜひお問い合わせください。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/





