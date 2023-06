[株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック]

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(以下、水戸ホーリーホック)は、7月23日(日)に開催します2023明治安田生命J2リーグ第27節 水戸ホーリーホック vs. 大宮アルディージャ戦を、株式会社ユーゴー様にご支援いただき『クリーニング専科サンクスマッチ』として開催することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。







サンクスマッチ概要





■タイトル

クリーニング専科サンクスマッチ

■該当試合

2023年7月23日(日) 18:00キックオフ

2023明治安田生命J2リーグ第27節 水戸ホーリーホック vs. 大宮アルディージャ

■会場

ケーズデンキスタジアム水戸



トクトク!ワクワク♪けん玉ゲーム







けん玉ゲームをクリアしてクリーニング専科オリジナルグッズをゲットしよう!

成功回数に応じて賞品をプレゼント!

■ルール

お1人さま1回5球チャレンジ

■賞品

【5球成功】選手サイン入り色紙(先着30名さま)

No.3 大崎航詩/No.8 安永玲央/No.19 村田航一/No.29 田辺陽太/No.31 永長鷹虎/No.33 春名竜聖(変更になる場合がございます)

【4球成功】マフラータオル

【3球成功】洗濯ネット

【2球成功】ボールペン

【1球成功】絆創膏3枚セット

【参加賞】絆創膏1枚

※賞品がなくなり次第終了となります

■場所

場外メインスタンド側Tポイントメインゲートとなり

■開催時間

15:00~18:00(予定)

トクトク!ワクワク♪オサガリ お譲りください&即売会







<お譲りください会>

捨てるのはもったいない!誰かに着てもらえたら嬉しい!まだまだ着られるオサガリ品1点毎に、クリーニング専科で使える10円のクリーニング券と交換いたします!

【回収NG】破れ・穴あき・汚れシミのある洋服、オサガリに適さない洋服

<即売会>

お譲りください会でお持ちいただいたオサガリ品を200円(税込)で即販売!

しかも200円分のクリーニング券付き!実質0円で買えちゃう!

■場所

場外メインスタンド側Tポイントメインゲートとなり

■開催時間

15:00~18:00(予定)

トクトク!ワクワク♪オリジナルアクリルキーホルダープレゼント





スタジアムにご来場いただい水戸ホーリーホックファンサポーター先着1,000名さまに、黒田ウーサー×水戸ホーリーホックの「ホーリーウーサーアクリルキーホルダー」をプレゼントいたします。

Tポイントメインゲート・バックゲートで、水戸ホーリーホックのユニフォームやTシャツ等を着用している方限定となります。

フラッグベアラー募集







当日の選手入場時に水戸ホーリーホックのエンブレムフラッグを持って登場するフラッグベアラーをクリーニング専科で募集いたします。

詳細はクリーニング専科HPをご確認ください。

■条件

水戸ホーリーホックとクリーニング専科の大ファンの中学生以上男女

応募はお1人さま1回 1~3名まで

■応募期間

2023年7月1日(土)~7月10日(月)

■選考方法・当選人数

抽選で参加者6名さま

■当選発表

7月11日(火)18:00メールにて

■クリーニング専科HP

https://cleaningsenka.jp/pokesen/event_hollyhock2023/

代表取締役 沼崎 周平 様よりファン・サポーターの皆さまへ





サポーターの皆さんの大声援が4年ぶりにK‘sスタへ帰ってきました。選手たちは4年ぶりの大声援を受け、戸惑っている時ではないでしょうか。このサポーターの大声援が選手一人一人の心に響き渡り、パフォーマンスとして表現してくれる時は間もなくです。諦めず泥臭く、思いっきりピッチの上で水戸魂を見せてください。私たちスポンサーも、チームを信じています。全員で勝利をつかみ取りましょう!

試合当日は先着1000名様に、ホーリーウーサーアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。決して転売するようなことはせずに、ホーリーホックをシーズン最後のホイッスルが響き渡るまで応援し続けましょう!

会社概要





■社名

株式会社ユーゴー

■所在地

茨城県小美玉市中延1788

■代表者

代表取締役 沼崎周平

■業務内容

日本一楽しいクリーニング店を目指している『クリーニング専科』を茨城、千葉、栃木、埼玉、群馬県に展開。その他、コインランドリー事業、古着事業。

■URL

https://cleaningsenka.jp/



地域のスポーツ選手の夢と未来を応援

クリーニング専科では、地元のスポーツ選手、若者の夢と未来をサポートしています。「感動」を与えるスポーツ活動を応援することで、地域に密着した社会貢献活動を行っています。

水戸ホーリーホックでは、2011年にジュニアユースのアカデミースポンサーとなり、現在はダイヤモンドパートナーとして、ゴール裏看板や大型ビジョンなどに広告を掲出いただき、クリーニング専科エスコートキッズも募集中。毎試合後のトップチームユニフォームのクリーニングもサポートを頂いております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-19:16)