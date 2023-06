[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

施設5階「みんなの庭」とコラボした限定商品や、リニューアル記念特典もご用意 ~新店舗も続々オープン~



MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市/運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、開業10周年という大きな節目を迎え、さらに皆様に充実した時間をお過ごしいただける施設へと成長していくべく、大規模リニューアルを実施しております。





6月21日(水)には、いよいよ地下1階「食品館 まいにちマルシェ」が全面リニューアルオープン。テニスコート約12面分の広さにもおよぶ大規模リニューアルをおこないます。

コンセプトは「新・まいにちマルシェ」。生鮮強化型スーパーマーケット「Foodway(フードウェイ)」や、鮮魚専門店「山助」こだわりの鮮度抜群な商品をお届けする「丼処 山助」などがみなとみらいエリア初出店。コロナ禍で変化する近隣住民や就業者の新たな食のニーズやライフスタイルの変化に合わせ、全15店舗で構成された「心地よく、なんだか毎日立ち寄りたくなる気取らない食品マルシェ」としてリフレッシュオープンします。

また、地下1階 「食品館 まいにちマルシェ」のリニューアルを記念し、施設5階「みんなの庭」とコラボした限定商品や、リニューアル記念特典をご用意しております。ローズマリーやバジルを使用した、カプレーゼや香草焼きチキンなど、ぜひこの機会に、MARK IS みなとみらいでしか味わえない商品をお楽しみください。

そして、新たに5月~8月にかけ、新しく8店舗がオープン・リニューアルいたします。

アニバーサリーイヤーを迎え、新たに生まれ変わり、より一層充実した空間をお届けするMARK IS みなとみらいにて、ご家族、ご友人との素敵な時間をお過ごしください。皆様のご来館をお待ちしております。







MARK IS みなとみらい 地下1階 「食品館 まいにちマルシェ」 いよいよ6月21日(水)全面リニューアルオープン



■テニスコート約12面分の広さ!

地下1階 「食品館 まいにちマルシェ」 いよいよ6月21日(水)全面リニューアルオープン

周辺にお住まいの方やお勤めの方のデイリーニーズをサポートする「食品館 まいにちマルシェ」が、いよいよ6月21日(水)にリニューアルオープン。テニスコート約12面分の広さにもおよび、大規模リニューアルをおこないます。

コンセプトは「新・まいにちマルシェ」とし、コロナ禍で変化する近隣住民や就業者の新たな食のニーズやライフスタイルの変化に合わせ、全15店舗で構成された「心地よく、なんだか毎日立ち寄りたくなる気取らない食品マルシェ」としてリフレッシュオープンします。



生鮮強化型スーパーマーケット「Foodway(フードウェイ)」がみなとみらいエリアに初出店。新鮮でおいしいお肉やブランド牛の販売のほか、毎日市場から新鮮なお魚・野菜・果物をお届けします。さらに、「丼処 山助」もみなとみらいエリア初出店します。鮮魚専門店「山助」こだわりの、鮮度抜群の海鮮丼や釜揚げしらす丼、その他約20種類以上の商品を、店内及びテイクアウトで毎日ご用意いたします。



■地下1階リニューアル記念特典・「みんなの庭」コラボ限定商品(一部)

地下1階 「食品館 まいにちマルシェ」のリニューアルを記念し、施設5階「みんなの庭」とコラボした限定商品や、リニューアル記念特典をご用意しております。「みんなの庭」で育てたローズマリーやバジルを使用した、カプレーゼや香草焼きチキンなど、MARK IS みなとみらいでしか味わえない商品をお楽しみください。



「みんなの庭」コラボ限定商品





はなまるダイニングセレクト

スイートバジル香る~2種トマトのカプレーゼ/1PC 499円(税込)

販売期間:6月20日(火)~無くなり次第終了





はなまるダイニングセレクト

ローズマリー香る~マスタードソースで頂く香草焼きチキン/1枚 530円(税込)

販売期間:6月20日(火)~無くなり 次第終了





BISTRO石川亭DELI

色々なきのこのマリネ ローズマリー風味/400円(税込)

販売期間:6月20日(火)~無くなり次第終了



※「R Baker」でも、「みんなの庭」コラボ限定商品の提供を予定しております。

※全商品、数量限定となります。あらかじめご了承ください。 ※仕入れ状況に応じて変更があります。



地下1階リニューアル記念特典



<ちがさき 濱田屋>



夢糀弁当豚味噌づけ(赤味噌)を通常価格1,480円(税込)から100円引きにて販売。

【期間】2023年6月21日(水)~27日(火)



<はなまるダイニングセレクト>

お惣菜ハッピーバッグを1,080円(税込)にて販売。

【期間】2023年6月21日(水)~23日(金)



<中華惣菜 東方紅>

豚ヒレ肉黒酢スブタ 通常価格100gあたり380円(税込)を20%OFFでご提供。

【期間】2023年6月21日(水)~25日(日)



<R Baker>

数量限定で福袋を販売。

【期間】2023年6月21日(水)~ ※無くなり次第終了



<カルディ コーヒーファーム>

リニューアルオープンセール開催。コーヒー豆半額(一部除外品あり)。

お会計レジにて10%OFF(半額対象コーヒー豆除く)。

【期間】2023年6月21日(水)~27日(火)



<青山フラワーマーケット>





1,650円(税込)以上お買い上げの方、先着100名様にオリジナルフラワーベースをプレゼント。

【期間】2023年6月21日(水)~ ※無くなり次第終了



■2023年6月21日(水)グランドオープン! MARK IS みなとみらい 地下1階 店舗一覧

店舗一覧につきましては、添付資料よりご確認ください。





新店情報



ROLL ICE CREAM FACTORY(ロールアイスクリームファクトリー)

★期間限定SHOP

原宿発!メディアで話題の「ロールアイスクリームファクトリー」

マイナス10℃以下に冷やしたコールドプレートの上で、ベースのアイスクリームをくるくると巻いて仕上げるロールアイスクリームの専門店です。



期間:2023年5月20日(土)~2024年5月予定

取り扱い商品:アイスクリーム

場所:MARK IS みなとみらい 地下4階

TEL:045-211-8225



クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー

★期間限定SHOP

クレヨンしんちゃんの映画をコンセプトにした期間限定店舗「クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー」がMARK IS みなとみらいに登場!

ここでしか買えないオリジナル商品や歴代映画キャラクターのグッズなど、大人気商品が集結。店内は映画30作品の歴史が詰まったこだわりの装飾がいっぱい。親子揃ってクレヨンしんちゃんの世界観を楽しめる特別な店舗です!



期間:2023年6月8日(木)~2024年1月予定

業態:キャラクターショップ

場所:MARK IS みなとみらい 地下4階

TEL:080-7301-9364



DESCENTE(デサント)

★リニューアルオープン

プレミアムスポーツブランド発信へ大幅リニューアル

最上の機能美を創造するプレミアムスポーツブランドとして、「トレーニング」、「ランニング」、「ゴルフ」や、多様なシーンでの着用を想定した“テックウェア”の「ALLTERRAIN」「ALLTERRAIN 81」シリーズを展開いたします。



オープン日:2023年6月21日(水)

業態:スポーツライフスタイル、ゴルフ

場所:MARK IS みなとみらい 1階

TEL:045-264-8900

<店舗限定商品>

みなとみらいリニューアルオープンを記念して、「オリエリ・テラスパターン MADE IN JAPAN プレミアムポロシャツ」を店舗限定販売





2016年からデサントが開発に着手した”ポロシャツ専用襟”。まるで折り紙を折るようにして生地を折り接着する、ステッチがなくテクニカルでスマートな”ORI-ERI™(オリエリ)”。従来のレーザー裁断と接着縫製技術で課題であった耐久性をも改善したデサントのモノづくりの神髄が詰まったポロシャツです

価格:19,800円(税込)

<キャンペーン情報>

オープン期間中はお買い上げ金額11,000円(税込)以上のお客様に豪華景品が当たる抽選会の開催を予定しています。2023年秋冬シーズン仕様のハードシェルジャケット“クレアス”やゴルフキャディーバックなどが当たる豪華抽選会です。

【期間】2023年6月21日(水)~7月4日(火)



靴下屋

★リニューアルオープン

「新たなOMO型店舗へ」大幅リニューアル

繊細な日本人が納得できるのは、日本の繊細な技術です。目指しているのは、大切な足を優しく包み込み、履いていることも忘れてしまうような“第二の皮膚”の履き心地です。

糸の一本一本から細部に至る編地にまで神経を行き届かせた靴下を「Made in Japan」のこだわりとともに展開するお店です。



オープン日:2023年6月21日(水)

取り扱い商品:レッグウェア

場所:MARK IS みなとみらい 2階

TEL:045-228-3888



#C-pla+(シープラプラス)

★みなとみらいエリア初出店

カプセルトイとデジタルが融合する新しいエンターテイメント空間

#C-pla(シープラ)は、全国にその地域オリジナルのお店を展開する「カプセルトイ専門店」。ここMARK IS みなとみらい店のおコンセプトは様々なデジタルコンテンツと常時900種類を超えるカプセルトイが融合する#C-pla+。ぜひたくさんのコンテンツをお楽しみください!



オープン日:2023年7月28日(金)

取り扱い商品:カプセルトイ

場所:MARK IS みなとみらい 3階

TEL:080-8910-3760



マイクロスクーター

★みなとみらいエリア初出店

★直営店日本2号店

ヨーロッパNo.1ブランド。幼児から大人まで多様なラインナップ

革新的なデザインと技術力を認められて各種デザイン賞受賞。

世界83カ国で販売されているヨーロッパNo.1ブランドです。子供と一緒に公園の散歩やキャンプ、旅行先などで、家族みんなで一緒に楽しむことができる多様なラインナップ。幼児から大人まで年齢別に様々な商品から選ぶことができます。



オープン日:2023年7月下旬

業態:趣味雑貨(キックボード他)

場所:MARK IS みなとみらい 3階

TEL:03-6809-6641





'47(フォーティーセブン)

★神奈川初出店

★日本2号店

快適な被り心地のCAP '47が横浜にオープン

1947年にイタリアからボストンへ渡った双子のディアンジェロ兄弟によって作られた、MLBライセンスキャップを展開する、スポーツ・ライフスタイルブランドです。シンプルでありながら快適な被り心地で豊富なデザインを展開する高品質な製品は、子供から大人まで多くの方々に愛されています。



オープン日:2023年7月21日(金)

業態:ヘッドウェア、アパレルなど

場所:MARK IS みなとみらい 2階

※画像キャプチャ「47」の前に、「’(アポストロフィー)」が付きます。



デザートスノー

★みなとみらいエリア初出店

VINTAGEからREGULARまで豊富な品揃え

US古着を中心としVINTAGEからREGULARまでトレンドやクオリティーを追及した商品が毎日入荷。古着選びやファッションの楽しさを体感できるショップです。



オープン日:2023年8月19日(土)

業態:レディース&メンズセカンドハンドファッション

場所:MARK IS みなとみらい 2階





「ボトルキャップで作った最大の文章/Largest bottle cap sentence」作成に挑戦 ギネス世界記録TM挑戦セレモニー&トークショー



MARK IS みなとみらいは、6月21日(水)に開業10周年を迎えるにあたり、同じく6月21日生まれで、2023年より「横浜魅力発信アンバサダー」に就任されている、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の高城れにさんをゲストにお迎えし、6月24日(土)13:00より「ギネス世界記録TM挑戦セレモニー&トークショー」を実施いたします。皆様の参加をお待ちしております。(参加無料)







■ギネス世界記録TM挑戦セレモニー&トークショー

【開催日】 2023年6月24日(土)

【開催時間】 13:00~(予定)

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

【挑戦タイトル】 ボトルキャップで作った最大の文章/Largest bottle cap sentence

【ゲスト】 ももいろクローバーZ 高城れにさん

※観覧エリアへのご入場には整理券が必要です。

※整理券は、24日(土)朝7時より、MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア(中央美術館口)にて配布します。(先着100名様限定、お一人様一枚限り)



<ゲストプロフィール>

高城れに

1993年6月21日生まれ。

2008年にももいろクローバーZ結成。担当カラーは紫。

2015年以降毎年ソロコンサートを実施、

2021年8月には初のソロアルバム「れにちゃんWORLD」をリリースした。

2023年2月に「横浜魅力発信アンバサダー」に就任した。

6月25日(日)ぴあアリーナMMにて30歳記念ライブ「30祭」を開催。



※詳細は施設公式HPよりご確認ください。

MARK IS みなとみらい公式HP:https://www.mec-markis.jp/mm/



■MARK IS みなとみらい・横浜ランドマークタワー アニバーサリーイヤー



今年、MARK IS みなとみらいは開業10周年、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」は開業30周年を迎えます。今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込め、みなとみらいエリアの周年をお祝いするイベントを多数開催してまいります。

特設アニバーサリーサイト

:https://www.lmp-mimm-love.yokohama



