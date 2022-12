[文京学院大学]

“The future is...(未来)”をテーマに白熱のプレゼンテーションを英語で披露



文京学院大学(学長:櫻井隆)は、本年4月に包括協定を締結したレイクランド大学ジャパン・キャンパスと合同で、2022年11月16日に英語プレゼンテーションコンテスト『2022 LUJ×BGU PRESENTATION CONTEST』を開催したことをお知らせします。







本学とレイクランド大学ジャパン・キャンパスの取り組み



本学とレイクランド大学ジャパン・キャンパスは、2022年4月に包括協定を締結しました。本学学生は日本にいながらにしてアメリカの大学で「国内留学」ができるようになり、また大学間でサークル、イベントなどの課外活動のほか、学生交流イベントの開催を多く実施できるようになりました。

この度開催しました『2022 LUJ×BGU PRESENTATION CONTEST』は、本学外国語学部1年次必修科目「初年次セミナーb」の一環として行われ、“The future is...(未来)”をテーマに、両大学で選抜された学生10名が登壇しました。第1位から第3位は審査員によって選ばれ、Best of BGU、Best of LUJは会場にいた学生の投票で選ばれました。

今後も、本学とレイクランド大学ジャパン・キャンパスは、学生間交流をさらに活発化させ、多様な価値観や異文化を持つ学生が相互に刺激を与えながら共にグローバルな学びを実践していきます。





『2022 LUJ×BGU PRESENTATION CONTEST』 概要







開催日 :2022年11月16日

開催場所 :文京学院大学 本郷キャンパス 仁愛ホール

出場者 :《文京学院大学(BGU)》

外国語学部、経営学部の学生5名

《レイクランド大学ジャパン・キャンパス(LUJ)》

学生5名

発表テーマ:“The future is...(未来)”

(学生発表タイトル)plastic pollution、metaverseなど

審査方法 :第1位~3位/審査員による選抜

Best of BGU・Best of LUJ/学生による投票

審査員 :《文京学院大学》 外国語学部長・教授 鵜浦裕

《レイクランド大学ジャパン・キャンパス》

Chairman of the Board Professor Paul Snowden





本学の受賞学生コメント





【大嶋奈緒さん(経営学部2年)】 「第2位」



人生で初めてトロフィーを獲得し、とても幸せな1日でした。応援してくれた人達を含めて獲ったかけがえのないものです。応援してくれる人がたくさんいて、とても幸せです。1人では獲ることが困難なものでした。応援してくれた皆さん、ありがとうございました!ここで止まらず、さらに高みを目指します!



【村上由佳さん(外国語学部2年)】 「Best of BGU」

今回、出場して良かったことは、まず友達や先生と、このコンテスト出場がきっかけでより深く関われたことです。意見を聞いてもらい、発音矯正などをしてもらいました。そして、もう一つは自分に自信がついたことです。準備していく過程で沢山悩み、考え、沢山練習したことが自信に繋がりました。なにより、皆さんの前で自分の伝えたいことを英語で発表できたのがとても楽しかったです。



