2021年11月にオープンした愛知県豊橋市のまちなか図書館が、IIDA(国際インテリアデザイン協会)、AIA(アメリカ建築家協会)が主催するデザイン賞で最優秀作品に選ばれました。



また、アメリカの老舗インテリアデザイン誌「Interior Design Magazine」のデザイン賞においても入賞を果たしました。









豊橋市まちなか図書館は、ひととつながり、まちとつながる新しいカタチの図書館として2021年11月27日にオープンしました。



世界を広げ、まちづくりに繋げる“知と交流の創造拠点”をコンセプトとし、6万冊以上の多彩なジャンルの本だけでなく、バリエーション豊かなスペースを使って様々な人とコミュニケーションも楽しめる図書館です。





3つの国際的なデザイン賞を受賞



【受賞1】IIDA Best of Asia Pacific Design Awards : 公共施設部門 最優秀賞

(国際インテリアデザイン協会アジア インテリアデザイン賞)



アメリカを中心として世界に33の支部があるIIDA(国際インテリアデザイン協会)が主催する、優れたインテリアデザインを通した人々の暮らしの向上を目的としたアジア圏対象のインテリアデザイン賞です。



香港、シンガポール、中国など13の建築物が受賞し、日本国内では唯一まちなか図書館が選出。

公共施設部門で最優秀賞を受賞しました。



IIDA ホームページ

https://iida.org/competition/2022-best-of-asia-pacific-design-awards



【受賞2.】AIA Japan Design Awards : インテリア建築部門 最優秀賞

(アメリカ建築家協会日本支部 デザイン賞)



AIA(アメリカ建築家協会)日本支部による、建築家および建築学生を対象としたデザイン賞です。



最も優れた取り組み、革新的な考え方、優れたデザインに対して贈られる賞で、公共施設では唯一まちなか図書館が選出され、インテリア建築部門で最優秀賞を受賞しました。



AIA JAPANホームページ

https://www.aiajapan.org/awards



【受賞3.】Interior Design Magazine Best of Year Award : 図書館部門 入賞

(インテリアデザイン誌 デザイン賞)



デザイン業界でも著名な老舗インテリアデザイン誌、Interior Design Magazine主催で、年に一度ベストプロジェクト・プロダクトを決めるデザイン賞です。



世界中から応募されたプロジェクト・プロダクトの中から、カテゴリごとに受賞者が選ばれ、図書館部門では香港やアメリカの図書館とともにまちなか図書館が入賞しました。



Interior Design Magazineホームページ

https://interiordesign.net/award/interior-designs-2022-best-of-year-award-winners/





種田館長からのコメント



このような素晴らしい賞を頂いたこと、本当に嬉しく思います。

建築やインテリアデザインの魅力は、実際に利用していただくことで初めて価値を持つものだと思います。

これからも、多くの方にほっとできる時間や空間を提供できるよう、スタッフ一同尽力して参ります。

これからもまちなか図書館をどうぞよろしくお願いいたします。









