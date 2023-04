[ひかり味噌株式会社]



ひかり味噌󠄀株式会社(長野県諏訪郡下諏訪町、代表取締役社長 林 善博)は、母の日の贈り物にお使いいただけるお得なギフトセットを、2023年4月3日(月)から5月14日(日)までの期間限定でふたつのオンラインショップにて販売いたします。お母様への感謝を伝えるメッセージカードや特別ラッピングでギフトをご用意いたします。新たな発酵の魅力を伝えるブランド『buquérico(ブケリコ)』と、味噌󠄀づくりの技術と精神を詰め込んだブランド『銀座豉特選(ぎんざくきとくせん)』は、どちらもEC限定ブランドです。



◆ 新たな発酵の魅力を伝えるブランド『buquérico(ブケリコ)』

「発酵を楽しむ、発酵と遊ぶ」をコンセプトに、2022年秋より展開を開始した『buquérico』は、新たな発酵フードの魅力をお伝えしています。豆本来の味わいと色を楽しむ「bean to MISO(ビーン トゥ ミソ)」、味噌󠄀香るおつまみ「dip & spread(ディップ アンド スプレッド)」、発酵と遊ぶ、甘いだけじゃない「gelato(ジェラート)」を販売しています。

◆ ブケリコの「母の日ギフトセット」2種

母の日ギフト NEW 「鯖バーニャカウダ」入り発酵を楽しむ6種セット 4,300円(税込)

新商品「鯖バーニャカウダ 味噌󠄀/玉ねぎ/しょっつる」を含む、味噌󠄀香るおつまみシリーズ「dip & spread」3種各1個に加え、豆本来の味わいと色を楽しむ「bean to MISO」シリーズより「小豆 あずき」「青丹 あおに」「黄金 こがね」3種各1個 合計6個をギフトボックスに詰め合わせたお得なセットです。





母の日ギフト ジェラート6種 8個セット 4,200円(税込)

「出会い ミルク/味噌󠄀」、「ほろにが キャラメル/味噌󠄀」各2個、「初恋 ヨーグルト/あんず」「片思い 甘酒/バナナ」「誘惑 チョコレート/くるみ」「再会 甘酒/ゆず」各1個 合計8個がギフトボックスに入ったお得なセットです。





◆ 銀座豉特選の味噌󠄀「母の日ギフトセット」4種

母の日用の特別ラッピングをしたギフトセット4種を通常販売価格より10%割引で販売いたします。味噌󠄀を使ったお料理を楽しんでいただけるよう、GINZA豉KUKI料理長特製メニューのレシピカードをおつけします。

天然醸造・三年熟成 雅(みやび) 500g

三年もの長期熟成によって生みだされる重厚感のある発酵の滋味。年に一度、寒の時季に仕込み、銘米コシヒカリと味噌󠄀のための大豆トヨハルカ、国産海塩を使用。力強い旨みと深い発酵の香り、コクが特長。



天然醸造・二年熟成 華(はな) 500g

二年長期熟成ならではの発酵の深み、同時に奥深くのびやかで芳醇な旨みも兼ね備えた絶妙な調和が味わえる大寒仕込み味噌󠄀。「雅」と同じく国産素材を使用。



有機大豆・有機米100% 禅(ぜん) 甘口白糀 500g

選び抜いた有機米、有機大豆をつかったオーガニック味噌󠄀。丁寧に育まれた有機栽培の米と大豆を贅沢につかった、華やかな香り漂う白粒味噌󠄀。彩のある鮮やかな表情と軽やかな旨み、柔らかな甘みと控えめな塩味が特長。



有機大豆・有機米100% 禅(ぜん) 熟成赤糀 500g

赤味噌󠄀の力強い香りと旨み、そして麹たっぷりの白粒味噌󠄀のまろやかさと甘さを兼ね備えた赤味噌󠄀。発酵と熟成を入念に見守り、四季を通して変わらぬ美味しさを実現しています満足感のある旨みと奥行きのある味わい。



