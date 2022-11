[アソビシステム株式会社]

12月10日・11日の二日間、香港・セントラルハーバー大型屋外会場で開催される大型ミュージック&ファッションフェスティバル「UNIK ASIA FESTIVAL 2022」にきゃりーぱみゅぱみゅの出演が決定した。







「UNIK ASIA FESTIVAL 2022」は、アジア各国を代表するアーティストが香港に集結し、LIVEとファッションショーを行う大型イベント。今や世界から支持される韓国ミュージックシーンからは、7人組の大人気ボーイズグループ GOT7のリーダーで、ソロアーティストとしてもワールドツアーを行なっているJAY Bと、日本でのK-POPブームの火付け役として一躍を担ったなった元2NE1のメンバー全員(CL、Minzy、Park Bom、Sandara Park)がクレジットされていることで注目を浴びている。

また、シンガポール出身で台湾を拠点に活動するFeng Ze、台湾の人気バンドの831、地元香港からも大人気ラッパーのTyson Yoshi、不動の人気アイドルグループMIRRORからJerとJeremy、その他にも多くの海外アーティストが出演する。



日本からは、先月華々しく世界デビューを飾ったTravis Japanと、これまで世界各国でLIVEを行い、今年4月にアメリカで開催された世界最大規模のミュージック&アートフェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」にも出演、先日は12カ国から集結した障害のあるアーティストたちとつくる世界最大規模のコンサート「THE CONCERT 2022」でケイティ・ペリーと初共演を果たしたきゃりーぱみゅぱみゅが出演する。



12月には、世界中で大きな話題となった「Coachella Valley Music and Arts Festival」の再現ライブを東京&大阪で開催するきゃりーぱみゅぱみゅ。チケットは各プレイガイドにて先行販売中。





公演概要







UNIK ASIA FESTIVAL 2022

日程:2022年12月10日(土)・11日(日)

時間:13:00 - 22:00

会場:香港 セントラルハーバー大型屋外会場



WEBSITE:https://www.unikasiafestival.com/

Instagram:https://www.instagram.com/unikasiafestival/

facebook:https://www.facebook.com/unikasiafestival/





LIVE情報



きゃりーぱみゅぱみゅ Special Live 2022 ~Back To Coachella~



【大阪公演】

日時:2022年12月20日(火)

OPEN 17:00 / START 18:00

会場:なんばHatch(大阪府)



料金:

・1Fスタンディング ¥5,500(税込・ドリンク別途)

・2F指定席 ¥5,500(税込・ドリンク別途)

*お一人様 1申し込み4枚まで

*未就学児童入場不可



お問合せ先:

キョードーインフォメーション

https://kyodo-osaka.co.jp/

0570-200-888



【東京公演】

日時:2022年12月21日(水)- コーチェラ1週目を再現 -

2022年12月22日(木)- コーチェラ2週目を再現 -

OPEN 17:30 / START 18:30

会場:EX THEATER ROPPONGI(東京都)



料金:

・アリーナスタンディング ¥5,500(税込・ドリンク別途)

・スタンド指定 ¥5,500(税込・ドリンク別途)

*お一人様 1申し込み4枚まで

*未就学児童入場不可



お問合せ先:

HOT STUFF PROMOTION

https://www.red-hot.ne.jp/

03-5720-9999



【チケット情報】

■各プレイガイド先行

受付期間:11/21(月)12:00~11/27(日)23:59まで

■一般発売 12/1(木)~



詳しくはこちら

http://kyary.asobisystem.com/topics/index.php?id=523&top





きゃりーぱみゅぱみゅ プロフィール



高校を卒業した2011年夏に、ワーナーミュージック・ジャパンから、中田ヤスタカ(CAPSULE)プロデュースによるミニアルバム「もしもし原宿」(8/17発売)でメジャーデビュー。

2012年5月にリリースした初のフルアルバム「ぱみゅぱみゅレボリューション」は、オリコンデイリーチャート初登場1位、さらにiTunesでも日本総合チャートや世界各国のエレクトロチャートで1位を獲得。2022年1月、最新アルバム「キャンディーレーサー」を引っ提げ過去最大規模の全国ツアー「きゃりーぱみゅぱみゅ10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE」を開催し大成功を収める。

2022年4月、世界最大規模の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演し、GOBIステージのトリを2週に渡って飾る。



公式サイト:http://kyary.asobisystem.com

Twitter:https://twitter.com/pamyurin

Instagram:https://www.instagram.com/kyarypappa/

YouTube Channel:https://www.youtube.com/user/kyarypamyupamyuTV



