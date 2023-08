[ザ・シネマ]

『ストリート・オブ・ファイヤー』、『アウトサイダー』など6作品をお届け



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、今も語り継がれる80~90年代のバラエティに富んだ映画をお届けするレトロ・ハリウッド特集のスペシャル版として、音楽フェスの時期に合わせて主題歌が大ヒットした映画を特集放送いたします。8月12日(土)~17日(木)の期間に6作品お届けします。







レトロ・ハリウッドSP2. レトロ・ハリウッド ザ・シネマFES





アクション、コメディ、ドラマ、ラブストーリー。

今も語り継がれる80~90年代のバラエティに富んだ映画をお届けするのが、古くて新しいレトロ・ハリウッド!

8月はスペシャル企画2本立てでお届けします!



第二弾は【レトロ・ハリウッド ザ・シネマFES】と題し、

ダイアン・レインがパワフルに歌う姿にみんなが惚れた『ストリート・オブ・ファイヤー』、

「ステイ・ゴールド」の美しいメロディが彩る青春映画の金字塔『アウトサイダー』など、

主題歌が大ヒットした映画を特集放送!

8月12日(土)~17日(木)の期間に6作品お届けします。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/466



また、Spotifyにてザ・シネマFES特集プレイリストを公開!

映画に登場した主題歌を集めました。合わせてお楽しみください!

Spotifyプレイリスト:レトロ・ハリウッド ザ・シネマFES/6曲 25分34秒

https://open.spotify.com/playlist/4iTk8VHKW5soc4Mz2Dpb7K?si=15ed4c2f6f4e4a3c



《放送作品情報》





●『愛と青春の旅だち』

★主題歌「Up Where We Belong(愛と青春の旅立ち)」

ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズのデュエット曲は全米1位を獲得。

アカデミー歌曲賞も受賞した

放送日:8月13日(日)深夜1:45~

[R15+]海軍士官学校生の恋と友情を繊細に描き、リチャード・ギアの出世作となったラブ・ロマンス

<あらすじ>

元水兵の父と暮らすザックは、夢だった飛行士になるため、父の反対を押し切って海軍士官学校に入学。士官候補生として、13週にも及ぶ鬼教官の過酷な訓練を受け始める。数週間後、息抜きを許された彼らは、地元の懇親パーティに出席。ザックはそこで町工場で働くポーラと出会い、恋に落ちる。週末になるとポーラとデートを重ねていたザックだったが、一方で教官によるシゴキは、さらにエスカレートしてゆく。





●『ストリート・オブ・ファイヤー』

★主題歌「Tonight Is What It Means To Be Young(今夜は青春)」

数々のヒット曲を生み出した伝説のロックムービーのサントラの中でも、

日本語カバー曲「今夜はANGEL」にもなった本曲が一番人気

放送日:8月17日(木)深夜1:15~ほか

見終わったら絶対サントラCDが欲しくなる、痛快ファンタスティック・アクション・ロック映画!

<あらすじ>

人気女性歌手エレンが故郷でコンサート中、暴走族に拉致された。彼女の元カレのトムは、姉からエレンを救出するよう説得され町に戻ってきた。たまたま知り合った女性軍人やエレンの今カレのマネージャーと共に族のアジトに乗り込むトムは、大立ち回りの末、無事エレンを奪還する。しかし彼がマネージャーから多額の報酬を受け取る約束だったと知ったエレンは感謝するより失望。さらに、族のボスが復讐に現れ…。





●『エンドレス・ラブ』

★主題歌「Endless Love(エンドレス・ラブ)」

ライオネル・リッチー&ダイアナ・ロスという大御所ソウルシンガーによる最強デュエット曲。

全米チャート9週連続1位

放送日:8月16日(水)深夜1:00~

会えないほど、引き裂かれるほど思いは募る…、うら若きカップルの悲恋のラブストーリー

<あらすじ>

17歳のデヴィッドと15歳のジェード。お互い運命の恋と信じ、二人はいつでも一緒。両親らも二人の交際を温かく見守っていたが、二人が深い関係にあることを知るとジェードの父親が激怒して交際禁止期間を言い渡す。会えないことでさらにジェードへの思いが募ったデヴィッドはなんとジェードの家に火を放ってしまう。結果、デヴィッドは放火犯として精神科に入院させられ、ジェードと二度と会わぬよう裁判所から言い渡される…。





●『アウトサイダー 【ディレクターズ・カット版】』

★主題歌「Stay Gold(ステイ・ゴールド)」

スティーヴィー・ワンダーが歌う名曲は若者たちの熱狂的な支持を集めたが、

シングルカットされなかったためラジオ局へリクエストが殺到した

放送日:8月14日(月)深夜1:45~

1980年代の若手スターたちが夢の競演!フランシス・フォード・コッポラ監督が贈る青春映画の金字塔

<あらすじ>

1960年代のオクラホマ州タルサ。町の不良たちは貧困層のグリースと富裕層のソッシュという2つのグループに分かれ、事あるごとに対立していた。そんなある日、グリースに所属するポニーボーイが、自分のガールフレンドと一緒にいることに腹を立てたソッシュのメンバーに襲われる。仲間のジョニーはポニーボーイを救おうとし、ナイフで相手を刺殺してしまう。2人は兄貴分のダラスに相談し、町から逃げて古い教会に身を隠す。





●『ゴースト/ニューヨークの幻』

★主題歌「Unchained Melody(アンチェインド・メロディ)」

ブルー・アイド・ソウルのデュオ、ライチャス・ブラザースが50年代の楽曲をカバー。

本作の主題歌に採用されたことでリバイバルヒットとなった

放送日:8月12日(土)深夜1:15~ほか

たとえゴーストになっても、愛する者を守り続ける──世界を感動の涙に包んだラブ・ファンタジー

<あらすじ>

ニューヨークで同棲する銀行員サムと陶芸家モリーは、愛に満ちた日々を送っていた。ところがある夜2人は暴漢に襲われ、モリーを守ろうとしたサムが射殺されてしまう。肉体から離脱したサムの魂は天国からの迎えを拒否し、ゴーストのままでモリーを見守るため地上にとどまることに。数日後、自分を殺した暴漢がモリ―を狙っていることを知るが、サムの声はモリーに届かない。そんな時、サムは自分の声が聞こえる霊媒師に出会う。





●『ノッティングヒルの恋人』

★主題歌「She」

エルヴィス・コステロによるロマンティックな主題歌は、

フランスの歌手シャルル・アズナヴールの曲「忘れじの面影」のカバー

放送日:8月15日(火)深夜1:45~

ラブコメの女王と王の共演!ジュリア・ロバーツがヒュー・グラントと贈る奇跡のラブ・ストーリー!

<あらすじ>

ウェストロンドン、ノッティングヒルにあるウィリアム・タッカーの旅行書専門店にハリウッドの大スター、アナ・スコットが訪れる。本を買って店を出ていく彼女をぼう然と見ているウィリアム。その後、偶然にウィリアムはアナと街でぶつかり、彼女にジュースをかけてしまう。自宅で着替えをしてもらうが、帰り際にアンからキスを! 数日後アンが電話をしてきたことを知ったウィリアムは、慌てて彼女のホテルの部屋へ行くが…。



