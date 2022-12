[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などをはじめとするサブカルチャーをテーマにした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは、株式会社エニーと共同主催する「ブレイブリーデフォルト10周年記念展」に関する新たな情報を発表いたします。







<<サンリオキャラクターズとのコラボグッズ発売が決定>>

現在開催中の「ブレイブリーデフォルト10周年記念展」にて、12月9日(金)よりサンリオキャラクターズとのコラボグッズを受注販売いたします。

「ティズ×ポチャッコ」「アニエス×シナモロール」「リングアベル×ポムポムプリン」「イデア×ハローキティ」「エアリー×クロミ」素敵なタッグが誕生しました!

















Tシャツ全5種 各5,500円(税込)

サイズ:S~XL









タオルハンカチ 1,760円(税込)

サイズ:250mm×250mm









エンベロープケース 1,430円(税込)

サイズ:210mm × 141mm









マグカップ 2,420円(税込)

サイズ:約W80mm ×H85mm









クリアファイル5枚セット 2,200円(税込)

サイズ:220mm × 310mm









ポストカード5枚セット 1,100円(税込)

サイズ:100mm × 148mm









ダイカットステッカー5枚セット 990円(税込)

サイズ: 約53mm × 69mm









缶バッジ5個セット 1,760円(税込)

サイズ:直径57mm









アクリルスタンドキーホルダー全5種 各990円(税込)

サイズ:75mm×75mm









ミニアクリルブロック(スタンド付) 全5種 各1,650円(税込)

サイズ:70mm×70mm 厚さ10mm



※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合が御座います。



今後も販売グッズ等随時更新情報を発表していきますので、

公式サイト

https://hakabanogarou.jp/bravely-default/及び

墓場の画廊イベントTwitter

https://twitter.com/hakaba_event をご注目ください。



<<巡回開催日程が決定>>

東京会場終了後に巡回する開催会場が決定いたしました!!



【ブレイブリーデフォルト10周年記念展 POP UP STORE名古屋】

会期:12月28日(水)~2023年1月23日(月)

会場:ロフト名古屋 5階バラエティ雑貨売場

時間:10時~20時 ※最終日は18時閉場



【ブレイブリーデフォルト10周年記念展 大阪】

会期:2023年2月9日(木)~2023年2月26日(日)

会場:梅田ロフト 4階イベントスペース

時間:11時~20時 ※最終日は18時閉場

※東京と同様の有料イベントになります。



各会場に関する詳細及び追加情報は後日改めて発表いたします。





<「ブレイブリーデフォルト10周年記念展」チケットについて>

【当日券】

東京: 2022年12月2日(金)~12月18日(日)

価格:1,600円(税込)※小学生以下無料

購入方法:会場にて販売



<「ブレイブリーデフォルト10周年記念展」開催概要>

■会期:2022年12月2日(金)~2022年12月18日(日)

■場所:有楽町マルイ8階イベントスペース

■開催時間:11:00~20:00 (最終入場:19:30)

■主催:株式会社クレイジーバンプ/墓場の画廊、株式会社エニー

■監修:株式会社スクウェア・エニックス

■公式サイト:https://hakabanogarou.jp/bravely-default/

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



※日程や内容は、予告なく変更になる場合があります。



開催時の新型コロナウイルス感染予防対策について

イベント開催期間中の新型コロナウイルス感染予防対策として、換気強化・消毒(手指・場内)、マスク着用の徹底、ソーシャルディスタンスの確保、検温の実施、体調不良のスタッフの勤務禁止など、十分な感染予防対策を実施した上で開催を予定しています。また会場内の三密を避けるため、入場人数制限を設ける場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-14:46)