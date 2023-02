[パーソルイノベーション株式会社]

デジタル人材のUIJターン促進に向けた情報発信や採用活動を支援



総合人材サービス、パーソルグループにて、テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY(テック プレイ)』(運営:パーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY COMPANY 所在地:東京都港区、TECHPLAY company代表:武藤 竜耶)は、沖縄県(知事:玉城デニー)が実施する「令和4年度デジタル人材UIJターン支援事業」を受託したことをお知らせいたします。







「令和4年度デジタル人材UIJターン支援事業」(以下、本事業)とは、沖縄県に関わるデジタル人材の増加およびUIJターンを促すことで、県内企業が展開するビジネスの高付加価値化及びデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現を通じた県内全産業の発展を目指す事業です。沖縄県のIT企業等と協働しながら、沖縄へのUIJターンを前提にしたデジタル人材の採用活動支援をはじめ、お試し移住サポートや先端IT企業を誘致する取り組み等を推進しています。



本事業において、『TECH PLAY』は、沖縄県のIT/Web業界に特化した転職情報サイト「沖縄 IT Hub」(https://okinawa-ithub.jp/ )の運営や都市圏のデジタル人材と沖縄県IT企業をマッチングする採用イベントの企画・運営等を実施しております。



◯ 本事業におけるこれまでの取り組み

【トークイベント】

沖縄で働くメリットや具体的なイメージを持っていただく情報発信として、デジタル人材向けのトークイベントの開催を支援しています。





【freee×UZABASE×久松剛】地方都市で働くキャリアはエンジニアにとってアリかナシか?建前なしの徹底議論

開催日:2022年9月30日(金)

URL :https://techplay.jp/video/112※アーカイブ動画をご視聴いただけます。







「沖縄にスタートアップの聖地をつくる」。技術畑出身のCEO二人が語る沖縄の課題とTECHの力

開催日:2022年10月22日(木)

URL :https://techplay.jp/video/117※アーカイブ動画をご視聴いただけます。







IT番長 トッキーのぶらり旅。東京から沖縄移住したエンジニアが語る「沖縄の技・食・住」

開催日:2022年10月20日(木)

URL :https://techplay.jp/video/116※アーカイブ動画をご視聴いただけます。









データサイエンティストの強力な味方 Snowpark for Python と一緒に沖縄を可視化してみた

開催日:2022年12月15日(木)URL :https://techplay.jp/event/882631





【マッチングイベント】

沖縄県企業と沖縄県外で働いているデジタル人材のマッチングイベントの開催を支援しています。





Okinawa Developers Kaigi ~沖縄のITがいま面白い。現地で活躍するエンジニア達が沖縄×技術の最前線を語ります【沖縄を代表する企業15社が集結!】

開催日:2022年10月20日(木)URL :https://techplay.jp/event/875620







沖縄のIT企業が大集合!『沖縄で働く』の情報収集ができる! エンジニアのためのカジュアル面談会

開催日:2023年1月27日(金)URL :https://techplay.jp/event/886011





【「沖縄 IT Hub」の運営】

沖縄県のIT/Web業界に特化した転職情報サイト「沖縄 IT Hub」の運営を支援しています。



沖縄 IT Hub URL:https://okinawa-ithub.jp/



今後も、『TECH PLAY』では、沖縄県のUIJターン促進や産業発展への貢献を目指すとともに、さまざまな業界のTECH PLAYERを応援する取り組みを推進してまいります。



■ 『TECH PLAY』について

https://techplay.jp/

約22万人のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』※1、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※1:2023年1月時点



■ パーソルイノベーション株式会社について

https://persol-innovation.co.jp/

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築支援を行う『TECH PLAY』、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム『AUBA(アウバ)』、シフト管理サービス『Sync Up(シンク アップ)』をはじめとしたサービスを運営するとともに、新たな事業開発やオープンイノベーション、デジタルトランスフォーメーションの推進など、パーソルグループのイノベーションを加速していきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-17:46)