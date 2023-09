[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

この度、茨城ロボッツは、2023-24シーズンのキャプテンとバイスキャプテン、チーム目標が決定しましたのでお知らせいたします。 「キャプテン」は、#25 平尾充庸選手(4シーズン連続)、バイスキャプテンは#13 中村功平選手、#21 エリック・ジェイコブセン選手(2シーズン連続)、#29 鶴巻啓太選手がそれぞれ務めます。





2023-24シーズン チーム目標





今季はジェームズ・アンドリセヴィッチSVHCの考えのもと、選手たちのみで話し合いを行い、下記チーム目標を定めました。



1.35勝

この数字はあくまでも最低ラインとして、「35勝取ればCS出場できる」といった考えではなく、「最低35勝は取らないとCSに出場はできない」という選手間での話し合いを経てこの数字を定めました。



2.ディフェンスレーティングでリーグ15位以内に入る

昨季の茨城ロボッツのディフェンスレーティングはリーグで19位。ワイルドカードでCSに出場した広島ドラゴンフライズのディフェンスレーティングはリーグ15位ということで、CSに出場するには最低でも15位以内には入ろうといった考えでこの順位を定めました。



※ディフェンスレーティング

バスケットボールにおいて100ポゼッションあたりに相手チームに許す得点



3.ポジティブなボディランゲージ

シーズン中、チームとして浮き沈みする場面が必ずあります。「シュートが中々入らない」、「シュートを打たせてはいけないプレーヤーに打たれてしまいシュートを決められる」など、気持ちが下がってしまう状況に悩み苦しむ時期も出てきます。

しかし、そんな状況下でも、「その時の自身の振る舞い方や気持ちを切り替えてポジティブに」、「頭を下げるのでは無く前を見る」、「次に切り替える」、「自分以外のプレーヤーに悪影響になるような行動をやめる」という意味を「ポジティブなボディランゲージ」という目標に込めました。

練習時の声かけ一つ。試合時の声かけ一つ。気持ちが落ちているプレーヤーがいるなら助けてあげるのも一つ。たくさんの事例が挙げられますが、「長いシーズンポジティブに支え合って行こう」という思いの元この目標を掲げました。



2023-24シーズン キャプテン #25平尾充庸







■背番号:25

■ポジション:PG

■身長/体重:178cm/74kg

■生年月日: 1989年4月4日

■出身地:徳島県

■出身校:明徳義塾高校→天理大学

■経歴:

2012-13 パナソニックトライアンズ

2013-14 東芝ブレイブサンダース神奈川

2014-16 広島ドラゴンフライズ

2016-17 バンビシャス奈良

2017- 茨城ロボッツ ※2022-23シーズンB1ベストFT成功率賞受賞



【平尾選手コメント】

2022-23シーズンは前シーズンの勝率を上回ることができ、チームとして成長は出来たもののCSには程遠い結果となりました。そして今シーズンもキャプテンに就任したので、「優勝します」「CSに出場します」というフワッとした目標ではなく、CSに出場することを前提とし、「その為には何が必要なのか?」ということを選手間で話し合いをして2023-24シーズンの目標を決めました。

目の前の試合を全力で闘うのは当たり前。当たり前の事を当たり前のようにできるからこそプロの選手としてコートに立つことができる。比較的若いチームではありますが、個々のポテンシャルは非常に高いと思います。チームで掲げた目標を達成するために一人一人が覚悟と責任を持ってコートに立っていきます。



2023-24シーズン バイスキャプテン #13 中村功平







■背番号:13

■ポジション:PG/SG

■身長/体重:181cm/76kg

■生年月日: 1996年9月16日

■出身地:山口県

■出身校:豊浦高校→中央大学

■経歴:

2018-20 滋賀レイクスターズ ※2018-19シーズンは特別指定選手として契約

2020- 茨城ロボッツ



【中村功平選手コメント】

今シーズン、バイスキャプテンを務めることになりました。

バイスキャプテンとしての自覚を持ち、平尾さん筆頭にチーム全員をサポートしていけるように頑張ります。

今シーズンもよろしくお願いします。



2023-24シーズン バイスキャプテン #21 エリック・ジェイコブセン







■背番号:21

■ポジション:PF/C

■身長/体重:208cm/116kg

■生年月日:1994年6月2日

■出身地:アメリカ合衆国

■出身校:アリゾナ州立大学

■経歴:

2016 アデレード36ers (オーストラリアNBL)

2017-19 ライジングゼファー福岡

2020.01-21 仙台89ERS

2021- 茨城ロボッツ



【ジェイコブセン選手コメント】

Thankful to the team and staff for trusting me to be the vice captain for the second year in a row. I look forward to the team having a successful season. I will do my best to support the team in every way possible. GO GO Robots!



2年連続で副キャプテンとして選んでくれたチームメイトに心から感謝しています。今シーズンのチームがどんどん成長していくのが楽しみです。私自身もベストを尽くして、勝利に貢献できるように頑張ります!GO GO Robots!



2023-24シーズン バイスキャプテン #29 鶴巻啓太







■背番号:29

■ポジション:SG/SF

■身長/体重:190cm/90kg

■生年月日:1996年4月24日

■出身地:茨城県

■出身校:幕張総合高等学校→中央大学

■経歴:2019- 茨城ロボッツ ※2018-19シーズンは特別指定選手として契約



【鶴巻選手コメント】

今シーズンバイスキャプテンを務めさせていただくことになりました。今まで以上に責任感をもってチームの目標に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いします。



